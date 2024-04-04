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Объем госдолга России в 2023 году вырос на 2,775 триллиона рублей - РИА Новости, 04.04.2024
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00:03 04.04.2024 (обновлено: 02:35 04.04.2024)
https://ria.ru/20240404/gosdolg-1937723822.html
Объем госдолга России в 2023 году вырос на 2,775 триллиона рублей
Объем госдолга России в 2023 году вырос на 2,775 триллиона рублей - РИА Новости, 04.04.2024
Объем госдолга России в 2023 году вырос на 2,775 триллиона рублей
Объем государственного долга России в 2023 году увеличился на 2,775 триллиона рублей по сравнению с 2022 годом, составив в целом 25,595 триллиона рублей, или... РИА Новости, 04.04.2024
2024-04-04T00:03
2024-04-04T02:35
экономика
россия
сша
ирина окладникова
антон силуанов
министерство финансов рф (минфин россии)
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МОСКВА, 4 апр – РИА Новости. Объем государственного долга России в 2023 году увеличился на 2,775 триллиона рублей по сравнению с 2022 годом, составив в целом 25,595 триллиона рублей, или 15% ВВП, говорится в аналитической записке Счетной палаты о ходе исполнения федерального бюджета за 2023 год.&quot;Государственный долг увеличился на 2 775,7 миллиарда рублей, или на 12,2%, и составил 25 595,2 миллиарда рублей, или 15% ВВП, при этом внутренний долг увеличился на 2 031,8 миллиарда рублей, или на 10,8%, и составил 20 812,8 миллиарда рублей, внешний долг в иностранной валюте уменьшился на 4,09 миллиарда долларов США (в рублевом эквиваленте увеличился на 743,9 миллиарда рублей), или на 7,1% (18,4%), и составил 53,3 миллиарда долларов США (4 782,4 миллиарда рублей)&quot;, — говорится в документе.В прошлом году замминистра финансов Ирина Окладникова сообщала, что Минфин будет увеличивать объем госдолга в текущих условиях, но планирует остаться в пределах установленных 20% ВВП. Министр финансов Антон Силуанов в марте этого года отметил, что российский госдолг маленький, но расходы на его обслуживание – большие. "Увеличение государственного внутреннего долга Российской Федерации, выраженного в государственных ценных бумагах Российской Федерации, за 2023 год связано в основном с увеличением объема государственного долга по ОФЗ-ПД, ОФЗ-ПК и ОФЗ-ИН. При этом структура государственного внутреннего долга существенно не изменилась", — отмечает контрольное ведомство. Согласно аналитической записке Счетной палаты, расходы на обслуживание госдолга в 2023 году на 205 миллиардов превысили утвержденный показатель в законе о бюджете на 2023-2025 годы и составили 1,724 триллиона рублей. Это также на 393,6 миллиардов рублей больше расходов за 2022 год.
https://ria.ru/20240322/siluanov-1934972666.html
https://ria.ru/20231216/dolg-1916158028.html
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экономика, россия, сша, ирина окладникова, антон силуанов, министерство финансов рф (минфин россии)
Экономика, Россия, США, Ирина Окладникова, Антон Силуанов, Министерство финансов РФ (Минфин России)
Объем госдолга России в 2023 году вырос на 2,775 триллиона рублей

Счетная палата: объем госдолга в 2023 году вырос на 2,775 триллиона рублей

© РИА Новости / Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкЗдание Счетной палаты РФ
Здание Счетной палаты РФ - РИА Новости, 1920, 04.04.2024
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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Здание Счетной палаты РФ. Архивное фото
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МОСКВА, 4 апр – РИА Новости. Объем государственного долга России в 2023 году увеличился на 2,775 триллиона рублей по сравнению с 2022 годом, составив в целом 25,595 триллиона рублей, или 15% ВВП, говорится в аналитической записке Счетной палаты о ходе исполнения федерального бюджета за 2023 год.
«

"Государственный долг увеличился на 2 775,7 миллиарда рублей, или на 12,2%, и составил 25 595,2 миллиарда рублей, или 15% ВВП, при этом внутренний долг увеличился на 2 031,8 миллиарда рублей, или на 10,8%, и составил 20 812,8 миллиарда рублей, внешний долг в иностранной валюте уменьшился на 4,09 миллиарда долларов США (в рублевом эквиваленте увеличился на 743,9 миллиарда рублей), или на 7,1% (18,4%), и составил 53,3 миллиарда долларов США (4 782,4 миллиарда рублей)", — говорится в документе.

Министр финансов РФ Антон Силуанов - РИА Новости, 1920, 22.03.2024
Силуанов оценил размер российского госдолга
22 марта, 16:16
В прошлом году замминистра финансов Ирина Окладникова сообщала, что Минфин будет увеличивать объем госдолга в текущих условиях, но планирует остаться в пределах установленных 20% ВВП. Министр финансов Антон Силуанов в марте этого года отметил, что российский госдолг маленький, но расходы на его обслуживание – большие.
"Увеличение государственного внутреннего долга Российской Федерации, выраженного в государственных ценных бумагах Российской Федерации, за 2023 год связано в основном с увеличением объема государственного долга по ОФЗ-ПД, ОФЗ-ПК и ОФЗ-ИН. При этом структура государственного внутреннего долга существенно не изменилась", — отмечает контрольное ведомство.
Согласно аналитической записке Счетной палаты, расходы на обслуживание госдолга в 2023 году на 205 миллиардов превысили утвержденный показатель в законе о бюджете на 2023-2025 годы и составили 1,724 триллиона рублей. Это также на 393,6 миллиардов рублей больше расходов за 2022 год.
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Россия в 2022 году нарастила внешний долг только перед одной страной
16 декабря 2023, 08:58
 
ЭкономикаРоссияСШАИрина ОкладниковаАнтон СилуановМинистерство финансов РФ (Минфин России)
 
 
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