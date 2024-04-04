https://ria.ru/20240404/germaniya-1937858099.html
Полицейские в Германии сняли видео, как остались без штанов из-за Киева
Полицейские в Германии сняли видео, как остались без штанов из-за Киева - РИА Новости, 04.04.2024
Полицейские в Германии сняли видео, как остались без штанов из-за Киева
Баварские полицейские сняли юмористическое видео, на котором выполняют рабочие обязанности без штанов, потому что из-за пандемии коронавируса и конфликта на... РИА Новости, 04.04.2024
2024-04-04T16:35
2024-04-04T16:35
2024-04-04T17:19
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БЕРЛИН, 4 апр — РИА Новости. Баварские полицейские сняли юмористическое видео, на котором выполняют рабочие обязанности без штанов, потому что из-за пандемии коронавируса и конфликта на Украине в Германии возник дефицит полицейской формы. Видео опубликовано в YouTube-канале профсоюза немецкой полиции (DPolG).На кадрах двое блюстителей порядка сетуют, что месяцами ожидают новой формы. Затем они выходят из служебной машины без штанов. "Поставки 21 предмета униформы, (таких. — Прим. ред.) как брюки, куртки и фуражки, возможны лишь с ожиданием в несколько месяцев", — посетовал в ролике председатель баварского отделения профсоюза Юрген Кёнляйн. Он допустил, что ситуация может ухудшиться, и призвал баварское Министерство внутренних дел принять меры, даже если это будет связано с ростом расходов. На запрос новостного агентства DPA ведомство пояснило, что дефицит формы связан с нарушением цепочек поставок по причине конфликта на Украине, но трудности наблюдаются с пандемии коронавируса. Как пояснили в министерстве, больше всего не хватает летних брюк. При этом чиновники предложили полицейским использовать другие модели.
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/04/04/1937857437_0:0:1440:1080_1920x0_80_0_0_1b1e581ef852682b52c5925fde795994.jpg
Юмористическое видео баварских полицейских
Баварские полицейские сняли юмористическое видео, на котором правоохранители выполняют свои рабочие обязанности без штанов, тем самым указывая на образовавшийся из-за пандемии коронавируса и конфликта на Украине дефицит полицейской формы. На видео, опубликованном в YouTube-канале профсоюза немецкой полиции (DPolG), двое правоохранителей сетуют, что месяцами ожидают формы. Затем полицейские выходят из служебной машины без штанов.
2024-04-04T16:35
true
PT0M29S
РИА Новости
internet-group@rian.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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в мире, украина, германия, киев
В мире, Украина, Германия, Киев
Полицейские в Германии сняли видео, как остались без штанов из-за Киева
Полицейские в Германии сняли видео про то, как Украина оставила их без униформы
БЕРЛИН, 4 апр — РИА Новости.
Баварские полицейские сняли юмористическое видео, на котором выполняют рабочие обязанности без штанов, потому что из-за пандемии коронавируса и конфликта на Украине в Германии возник дефицит полицейской формы. Видео опубликовано в YouTube-канале
профсоюза немецкой полиции (DPolG).
На кадрах двое блюстителей порядка сетуют, что месяцами ожидают новой формы. Затем они выходят из служебной машины без штанов.
"Поставки 21 предмета униформы, (таких. — Прим. ред.) как брюки, куртки и фуражки, возможны лишь с ожиданием в несколько месяцев", — посетовал в ролике председатель баварского отделения профсоюза Юрген Кёнляйн.
Он допустил, что ситуация может ухудшиться, и призвал баварское Министерство внутренних дел принять меры, даже если это будет связано с ростом расходов.
На запрос новостного агентства DPA ведомство пояснило, что дефицит формы связан с нарушением цепочек поставок по причине конфликта на Украине, но трудности наблюдаются с пандемии коронавируса. Как пояснили в министерстве, больше всего не хватает летних брюк. При этом чиновники предложили полицейским использовать другие модели.