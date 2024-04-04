https://ria.ru/20240404/germaniya-1937858099.html

Полицейские в Германии сняли видео, как остались без штанов из-за Киева

Полицейские в Германии сняли видео, как остались без штанов из-за Киева - РИА Новости, 04.04.2024

Полицейские в Германии сняли видео, как остались без штанов из-за Киева

Баварские полицейские сняли юмористическое видео, на котором выполняют рабочие обязанности без штанов, потому что из-за пандемии коронавируса и конфликта на... РИА Новости, 04.04.2024

2024-04-04T16:35

2024-04-04T16:35

2024-04-04T17:19

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БЕРЛИН, 4 апр — РИА Новости. Баварские полицейские сняли юмористическое видео, на котором выполняют рабочие обязанности без штанов, потому что из-за пандемии коронавируса и конфликта на Украине в Германии возник дефицит полицейской формы. Видео опубликовано в YouTube-канале профсоюза немецкой полиции (DPolG).На кадрах двое блюстителей порядка сетуют, что месяцами ожидают новой формы. Затем они выходят из служебной машины без штанов. "Поставки 21 предмета униформы, (таких. — Прим. ред.) как брюки, куртки и фуражки, возможны лишь с ожиданием в несколько месяцев", — посетовал в ролике председатель баварского отделения профсоюза Юрген Кёнляйн. Он допустил, что ситуация может ухудшиться, и призвал баварское Министерство внутренних дел принять меры, даже если это будет связано с ростом расходов. На запрос новостного агентства DPA ведомство пояснило, что дефицит формы связан с нарушением цепочек поставок по причине конфликта на Украине, но трудности наблюдаются с пандемии коронавируса. Как пояснили в министерстве, больше всего не хватает летних брюк. При этом чиновники предложили полицейским использовать другие модели.

https://ria.ru/20240304/taurus-1930906049.html

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Юмористическое видео баварских полицейских Баварские полицейские сняли юмористическое видео, на котором правоохранители выполняют свои рабочие обязанности без штанов, тем самым указывая на образовавшийся из-за пандемии коронавируса и конфликта на Украине дефицит полицейской формы. На видео, опубликованном в YouTube-канале профсоюза немецкой полиции (DPolG), двое правоохранителей сетуют, что месяцами ожидают формы. Затем полицейские выходят из служебной машины без штанов. 2024-04-04T16:35 true PT0M29S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, украина, германия, киев