Франция не захотела предотвращать геноцид тутси в Руанде, признал Макрон
АФП: Макрон признал, что Париж мог предотвратить геноцид тутси в Руанде
Президент Франции Эммануэль Макрон. Архивное фото
ПАРИЖ, 4 апр — РИА Новости. Французские власти могли предотвратить геноцид тутси, но не захотели этого делать, говорится в заявлении президентского дворца к 30-летней годовщине начала массовых убийство в Руанде, которое приводит France Presse.
"Глава государства (президент Франции Эммануэль Макрон. — Прим. ред.), в частности, напомнит, что, когда началась фаза полного истребления тутси, международное сообщество располагало средствами, чтобы понимать и действовать, <…> и что у Франции, которая могла бы остановить геноцид вместе со своими западными и африканскими союзниками, не было желания это делать", — приводит агентство заявление Елисейского дворца.
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Эммануэль Макрон впервые в мае 2021-го впервые признал ответственность Франции за геноцид в Руанде в 1994 году.
Президент 7 апреля выступит с видеообращением, в котором выразит поддержку народу Руанды и отметит важность памяти о произошедшем. В этот день Руанду также посетит глава французского МИД Стефан Сежурне, он будет представлять Францию вместо Макрона, которого ранее пригласил по случаю годовщины руандийский президент Поль Кагаме.
В 1994 году в Руанде неизвестные сбили пассажирский самолет, в котором летели президент страны Жювеналь Хабиаримана и глава соседнего Бурунди Сиприен Нтарьямира. Гибель президентов использовалась экстремистами из этноса хуту как повод для захвата власти в Руанде и начала геноцида в отношении меньшего по числу этноса тутси и умеренных политиков хуту. С апреля по июнь 1994 года были убиты около 800 тысяч человек — в подавляющем большинстве тутси, а также умеренные хуту, тва и другие.
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