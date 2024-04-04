https://ria.ru/20240404/genotsid-1937895500.html

Франция не захотела предотвращать геноцид тутси в Руанде, признал Макрон

Франция не захотела предотвращать геноцид тутси в Руанде, признал Макрон - РИА Новости, 04.04.2024

Франция не захотела предотвращать геноцид тутси в Руанде, признал Макрон

Французские власти могли предотвратить геноцид тутси, но не захотели этого делать, говорится в заявлении президентского дворца к 30-летней годовщине начала... РИА Новости, 04.04.2024

2024-04-04T19:00

2024-04-04T19:00

2024-04-04T19:43

в мире

руанда

франция

париж

эммануэль макрон

стефан сежурне

поль кагаме

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ПАРИЖ, 4 апр — РИА Новости. Французские власти могли предотвратить геноцид тутси, но не захотели этого делать, говорится в заявлении президентского дворца к 30-летней годовщине начала массовых убийство в Руанде, которое приводит France Presse."Глава государства (президент Франции Эммануэль Макрон. — Прим. ред.), в частности, напомнит, что, когда началась фаза полного истребления тутси, международное сообщество располагало средствами, чтобы понимать и действовать, <…> и что у Франции, которая могла бы остановить геноцид вместе со своими западными и африканскими союзниками, не было желания это делать", — приводит агентство заявление Елисейского дворца.Эммануэль Макрон впервые в мае 2021-го впервые признал ответственность Франции за геноцид в Руанде в 1994 году.Президент 7 апреля выступит с видеообращением, в котором выразит поддержку народу Руанды и отметит важность памяти о произошедшем. В этот день Руанду также посетит глава французского МИД Стефан Сежурне, он будет представлять Францию вместо Макрона, которого ранее пригласил по случаю годовщины руандийский президент Поль Кагаме. В 1994 году в Руанде неизвестные сбили пассажирский самолет, в котором летели президент страны Жювеналь Хабиаримана и глава соседнего Бурунди Сиприен Нтарьямира. Гибель президентов использовалась экстремистами из этноса хуту как повод для захвата власти в Руанде и начала геноцида в отношении меньшего по числу этноса тутси и умеренных политиков хуту. С апреля по июнь 1994 года были убиты около 800 тысяч человек — в подавляющем большинстве тутси, а также умеренные хуту, тва и другие.

https://ria.ru/20220907/genotsid-1815261034.html

https://ria.ru/20231112/protest-1909024822.html

руанда

франция

париж

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в мире, руанда, франция, париж, эммануэль макрон, стефан сежурне, поль кагаме