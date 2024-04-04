https://ria.ru/20240404/gaiti-1937754264.html

Вооруженные банды разграбили Национальную библиотеку Гаити

Вооруженные банды разграбили Национальную библиотеку Гаити - РИА Новости, 04.04.2024

Вооруженные банды разграбили Национальную библиотеку Гаити

Вооруженные банды Гаити разграбили в среду местную Национальную библиотеку, поставив под угрозу важные для гаитянского наследия исторические документы, передает РИА Новости, 04.04.2024

2024-04-04T09:33

2024-04-04T09:33

2024-04-04T09:33

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МОСКВА, 4 апр - РИА Новости. Вооруженные банды Гаити разграбили в среду местную Национальную библиотеку, поставив под угрозу важные для гаитянского наследия исторические документы, передает агентство Франс Пресс. "Национальная библиотека Гаити была разграблена в среду вооруженными бандами", - говорится в сообщении. Директор библиотеки Данжело Неард заявил агентству, что история Гаити находится под угрозой. Он отметил, что в коллекции учреждения есть редкие документы, которым более 200 лет и которые имеют важное значение для гаитянского наследия. Он опасается, что они могут быть сожжены или повреждены бандитами. По информации агентства, на прошлой неделе нападениям также подверглись два университета Гаити. ЮНЕСКО осудила атаки на образовательные учреждения в столице страны Порт-о-Пренсе. Стрельба в центре столицы Гаити Порт-о-Пренса и в районе международного аэропорта города началась 29 февраля, в отсутствие премьера Ариэля Анри, который находился в Кении, пытаясь окончательно согласовать детали развертывания в Гаити иностранного вооруженного контингента для борьбы с бандами. Бандитские группировки парализовали жизнь Порт-о-Пренса, заявляя, что намерены воспрепятствовать возвращению Анри к руководству страной и "освободить" ее. В стране было объявлено чрезвычайное положение. Позднее президент Гайаны Ирфаан Али по итогам переговоров на Ямайке заявил, что Анри покинет свой пост в рамках переходного политического периода, в течение которого власть в стране будет временно у переходного президентского совета. Ранее Верховный комиссар по правам человека Фолькер Тюрк заявил на 55-й сессии Совета ООН по правам человека, что почти 1,5 тысячи человек были убиты с начала года в результате нападений преступных группировок на Гаити. Гаити переживает многолетний социально-политический кризис, который обострился после убийства президента Жовенеля Моиза в июле 2021 года. С того времени бездействие властей привело к небывалому усилению влияния бандитских группировок, которые занимаются вымогательствами и похищениями с целью выкупа, контролируют целые районы страны, включая топливные терминалы.

https://ria.ru/20240309/gaiti-1931979883.html

https://ria.ru/20240316/gaiti-1933430824.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, гаити, кения, гайана, ариэль анри, жовенель моиз, юнеско, оон