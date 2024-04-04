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Вооруженные банды разграбили Национальную библиотеку Гаити - РИА Новости, 04.04.2024
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09:33 04.04.2024
https://ria.ru/20240404/gaiti-1937754264.html
Вооруженные банды разграбили Национальную библиотеку Гаити
Вооруженные банды разграбили Национальную библиотеку Гаити - РИА Новости, 04.04.2024
Вооруженные банды разграбили Национальную библиотеку Гаити
Вооруженные банды Гаити разграбили в среду местную Национальную библиотеку, поставив под угрозу важные для гаитянского наследия исторические документы, передает РИА Новости, 04.04.2024
2024-04-04T09:33
2024-04-04T09:33
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МОСКВА, 4 апр - РИА Новости. Вооруженные банды Гаити разграбили в среду местную Национальную библиотеку, поставив под угрозу важные для гаитянского наследия исторические документы, передает агентство Франс Пресс. "Национальная библиотека Гаити была разграблена в среду вооруженными бандами", - говорится в сообщении. Директор библиотеки Данжело Неард заявил агентству, что история Гаити находится под угрозой. Он отметил, что в коллекции учреждения есть редкие документы, которым более 200 лет и которые имеют важное значение для гаитянского наследия. Он опасается, что они могут быть сожжены или повреждены бандитами. По информации агентства, на прошлой неделе нападениям также подверглись два университета Гаити. ЮНЕСКО осудила атаки на образовательные учреждения в столице страны Порт-о-Пренсе. Стрельба в центре столицы Гаити Порт-о-Пренса и в районе международного аэропорта города началась 29 февраля, в отсутствие премьера Ариэля Анри, который находился в Кении, пытаясь окончательно согласовать детали развертывания в Гаити иностранного вооруженного контингента для борьбы с бандами. Бандитские группировки парализовали жизнь Порт-о-Пренса, заявляя, что намерены воспрепятствовать возвращению Анри к руководству страной и "освободить" ее. В стране было объявлено чрезвычайное положение. Позднее президент Гайаны Ирфаан Али по итогам переговоров на Ямайке заявил, что Анри покинет свой пост в рамках переходного политического периода, в течение которого власть в стране будет временно у переходного президентского совета. Ранее Верховный комиссар по правам человека Фолькер Тюрк заявил на 55-й сессии Совета ООН по правам человека, что почти 1,5 тысячи человек были убиты с начала года в результате нападений преступных группировок на Гаити. Гаити переживает многолетний социально-политический кризис, который обострился после убийства президента Жовенеля Моиза в июле 2021 года. С того времени бездействие властей привело к небывалому усилению влияния бандитских группировок, которые занимаются вымогательствами и похищениями с целью выкупа, контролируют целые районы страны, включая топливные терминалы.
https://ria.ru/20240309/gaiti-1931979883.html
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в мире, гаити, кения, гайана, ариэль анри, жовенель моиз, юнеско, оон
В мире, Гаити, Кения, Гайана, Ариэль Анри, Жовенель Моиз, ЮНЕСКО, ООН
Вооруженные банды разграбили Национальную библиотеку Гаити

На Гаити банды разграбили Национальную библиотеку, украдены редкие документы

© AP Photo / Odelyn JosephОбстановка в столице Гаити городе Порт-о-Пренс
Обстановка в столице Гаити городе Порт-о-Пренс - РИА Новости, 1920, 04.04.2024
© AP Photo / Odelyn Joseph
Обстановка в столице Гаити городе Порт-о-Пренс. Архивное фото
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МОСКВА, 4 апр - РИА Новости. Вооруженные банды Гаити разграбили в среду местную Национальную библиотеку, поставив под угрозу важные для гаитянского наследия исторические документы, передает агентство Франс Пресс.
"Национальная библиотека Гаити была разграблена в среду вооруженными бандами", - говорится в сообщении.
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Директор библиотеки Данжело Неард заявил агентству, что история Гаити находится под угрозой. Он отметил, что в коллекции учреждения есть редкие документы, которым более 200 лет и которые имеют важное значение для гаитянского наследия. Он опасается, что они могут быть сожжены или повреждены бандитами.
По информации агентства, на прошлой неделе нападениям также подверглись два университета Гаити. ЮНЕСКО осудила атаки на образовательные учреждения в столице страны Порт-о-Пренсе.
Стрельба в центре столицы Гаити Порт-о-Пренса и в районе международного аэропорта города началась 29 февраля, в отсутствие премьера Ариэля Анри, который находился в Кении, пытаясь окончательно согласовать детали развертывания в Гаити иностранного вооруженного контингента для борьбы с бандами. Бандитские группировки парализовали жизнь Порт-о-Пренса, заявляя, что намерены воспрепятствовать возвращению Анри к руководству страной и "освободить" ее. В стране было объявлено чрезвычайное положение. Позднее президент Гайаны Ирфаан Али по итогам переговоров на Ямайке заявил, что Анри покинет свой пост в рамках переходного политического периода, в течение которого власть в стране будет временно у переходного президентского совета.
Ранее Верховный комиссар по правам человека Фолькер Тюрк заявил на 55-й сессии Совета ООН по правам человека, что почти 1,5 тысячи человек были убиты с начала года в результате нападений преступных группировок на Гаити.
Гаити переживает многолетний социально-политический кризис, который обострился после убийства президента Жовенеля Моиза в июле 2021 года. С того времени бездействие властей привело к небывалому усилению влияния бандитских группировок, которые занимаются вымогательствами и похищениями с целью выкупа, контролируют целые районы страны, включая топливные терминалы.
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В миреГаитиКенияГайанаАриэль АнриЖовенель МоизЮНЕСКОООН
 
 
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