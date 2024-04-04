https://ria.ru/20240404/frantsiya-1937892164.html

Экс-президент Франции посоветовал не иметь никаких контактов с Россией

Экс-президент Франции посоветовал не иметь никаких контактов с Россией - РИА Новости, 04.04.2024

Экс-президент Франции посоветовал не иметь никаких контактов с Россией

Бывший президент Франции Франсуа Олланд в эфире радиостанции France Inter посоветовал французскому правительству не иметь никаких контактов с Россией после... РИА Новости, 04.04.2024

2024-04-04T18:45

2024-04-04T18:45

2024-04-04T18:45

теракт в "крокус сити холле"

в мире

россия

франция

франсуа олланд

крокус сити холл

https://cdnn21.img.ria.ru/images/155927/90/1559279035_0:0:2779:1563_1920x0_80_0_0_b698e20567ae3d430562e6e567c98809.jpg

ПАРИЖ, 4 апр – РИА Новости. Бывший президент Франции Франсуа Олланд в эфире радиостанции France Inter посоветовал французскому правительству не иметь никаких контактов с Россией после заявлений Москвы, которые, по его мнению, намекают на причастность Парижа к теракту в подмосковном "Крокус сити холле". Как сообщили в среду в Минобороны РФ, министр обороны России Сергей Шойгу по настоятельной просьбе французской стороны провел телефонные переговоры с коллегой из Франции Себастьяном Лекорню, который пытался убедить главу российского военного ведомства в непричастности Украины и стран Запада к теракту в "Крокусе". В Минобороны РФ напомнили, что имеются сведения об украинском следе в организации этого теракта. В ведомстве подчеркнули, что Киев ничего не делает без одобрения западных кураторов, и заявили, что рассчитывают, что "в данном случае за этим не стоят французские спецслужбы". "Сегодня моя рекомендация – никаких контактов с Россией", - сказал Олланд. Экс-президент Франции обвинил Россия в использовании дискуссии о борьбе с терроризмом в качестве инструмента для своих интересов и указал на заявления российского минобороны, которые, по его мнению, намекают на возможную поддержку Парижем теракта в Красногорске. Стрельба и пожар произошли вечером 22 марта перед концертом в "Крокус сити холле" в подмосковном Красногорске. Корреспондент РИА Новости, ставший свидетелем произошедшего, сообщал, что в зал ворвались несколько мужчин в камуфляже и без масок, они расстреливали людей в упор и бросали зажигательные шашки. По последним данным МЧС, погибли 144 человека. Двадцать четвертое марта было объявлено днем общенационального траура. Четверых исполнителей теракта задержали 23 марта в Брянской области. Президент России Владимир Путин сообщил, что они пытались скрыться и двигались в сторону Украины, где для них с украинской стороны было подготовлено "окно" для перехода границы. Московский суд арестовал их, это Далерджон Мирзоев, Муродали Рачабализода, Фаридун Шамсиддин и Мухаммадсобир Файзов, им предъявлено обвинение в совершении теракта, повлекшего смерть, в составе организованной группы (пункт "б" части 3 статьи 205 УК РФ). Президент отметил, что всего задержаны 11 человек, и силовики работают над вскрытием всей пособнической базы террористов. По его словам, теракт был совершен руками радикальных исламистов. Директор ФСБ Александр Бортников отметил, что одни исламисты не смогли бы подготовить этот теракт, им помогали. Он отметил, что первичные данные от задержанных подтверждают украинский след, в российских спецслужбах думают, что за терактом стоят США, Британия и Украина. Путин отмечал, что Россия столкнулась не просто с тщательно цинично спланированным терактом, а с подготовленным и организованным массовым убийством мирных людей. Президент подчеркнул, что все исполнители, организаторы и заказчики этого преступления понесут справедливое и неизбежное наказание.

https://ria.ru/20240402/terakty-1937180661.html

https://ria.ru/20240329/terakt-1936489038.html

россия

франция

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

Кирилл Волков

Кирилл Волков

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

в мире, россия, франция, франсуа олланд, крокус сити холл