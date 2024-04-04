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Экс-президент Франции посоветовал не иметь никаких контактов с Россией - РИА Новости, 04.04.2024
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Последствия стрельбы в Крокус Сити Холле - РИА Новости, 1920, 22.03.2024
Теракт в "Крокус Сити Холле"
 
18:45 04.04.2024
https://ria.ru/20240404/frantsiya-1937892164.html
Экс-президент Франции посоветовал не иметь никаких контактов с Россией
Экс-президент Франции посоветовал не иметь никаких контактов с Россией - РИА Новости, 04.04.2024
Экс-президент Франции посоветовал не иметь никаких контактов с Россией
Бывший президент Франции Франсуа Олланд в эфире радиостанции France Inter посоветовал французскому правительству не иметь никаких контактов с Россией после... РИА Новости, 04.04.2024
2024-04-04T18:45
2024-04-04T18:45
теракт в "крокус сити холле"
в мире
россия
франция
франсуа олланд
крокус сити холл
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ПАРИЖ, 4 апр – РИА Новости. Бывший президент Франции Франсуа Олланд в эфире радиостанции France Inter посоветовал французскому правительству не иметь никаких контактов с Россией после заявлений Москвы, которые, по его мнению, намекают на причастность Парижа к теракту в подмосковном "Крокус сити холле". Как сообщили в среду в Минобороны РФ, министр обороны России Сергей Шойгу по настоятельной просьбе французской стороны провел телефонные переговоры с коллегой из Франции Себастьяном Лекорню, который пытался убедить главу российского военного ведомства в непричастности Украины и стран Запада к теракту в "Крокусе". В Минобороны РФ напомнили, что имеются сведения об украинском следе в организации этого теракта. В ведомстве подчеркнули, что Киев ничего не делает без одобрения западных кураторов, и заявили, что рассчитывают, что "в данном случае за этим не стоят французские спецслужбы". "Сегодня моя рекомендация – никаких контактов с Россией", - сказал Олланд. Экс-президент Франции обвинил Россия в использовании дискуссии о борьбе с терроризмом в качестве инструмента для своих интересов и указал на заявления российского минобороны, которые, по его мнению, намекают на возможную поддержку Парижем теракта в Красногорске. Стрельба и пожар произошли вечером 22 марта перед концертом в "Крокус сити холле" в подмосковном Красногорске. Корреспондент РИА Новости, ставший свидетелем произошедшего, сообщал, что в зал ворвались несколько мужчин в камуфляже и без масок, они расстреливали людей в упор и бросали зажигательные шашки. По последним данным МЧС, погибли 144 человека. Двадцать четвертое марта было объявлено днем общенационального траура. Четверых исполнителей теракта задержали 23 марта в Брянской области. Президент России Владимир Путин сообщил, что они пытались скрыться и двигались в сторону Украины, где для них с украинской стороны было подготовлено "окно" для перехода границы. Московский суд арестовал их, это Далерджон Мирзоев, Муродали Рачабализода, Фаридун Шамсиддин и Мухаммадсобир Файзов, им предъявлено обвинение в совершении теракта, повлекшего смерть, в составе организованной группы (пункт "б" части 3 статьи 205 УК РФ). Президент отметил, что всего задержаны 11 человек, и силовики работают над вскрытием всей пособнической базы террористов. По его словам, теракт был совершен руками радикальных исламистов. Директор ФСБ Александр Бортников отметил, что одни исламисты не смогли бы подготовить этот теракт, им помогали. Он отметил, что первичные данные от задержанных подтверждают украинский след, в российских спецслужбах думают, что за терактом стоят США, Британия и Украина. Путин отмечал, что Россия столкнулась не просто с тщательно цинично спланированным терактом, а с подготовленным и организованным массовым убийством мирных людей. Президент подчеркнул, что все исполнители, организаторы и заказчики этого преступления понесут справедливое и неизбежное наказание.
https://ria.ru/20240402/terakty-1937180661.html
https://ria.ru/20240329/terakt-1936489038.html
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в мире, россия, франция, франсуа олланд, крокус сити холл
Теракт в "Крокус Сити Холле", В мире, Россия, Франция, Франсуа Олланд, Крокус Сити Холл
Экс-президент Франции посоветовал не иметь никаких контактов с Россией

Олланд посоветовал французским властям не иметь никаких контактов с Россией

© РИА Новости / Валерий Мельников | Перейти в медиабанкЭкс-президент Франции Франсуа Олланд
Экс-президент Франции Франсуа Олланд - РИА Новости, 1920, 04.04.2024
© РИА Новости / Валерий Мельников
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Экс-президент Франции Франсуа Олланд. Архивное фото
Читать ria.ru в
ПАРИЖ, 4 апр – РИА Новости. Бывший президент Франции Франсуа Олланд в эфире радиостанции France Inter посоветовал французскому правительству не иметь никаких контактов с Россией после заявлений Москвы, которые, по его мнению, намекают на причастность Парижа к теракту в подмосковном "Крокус сити холле".
Как сообщили в среду в Минобороны РФ, министр обороны России Сергей Шойгу по настоятельной просьбе французской стороны провел телефонные переговоры с коллегой из Франции Себастьяном Лекорню, который пытался убедить главу российского военного ведомства в непричастности Украины и стран Запада к теракту в "Крокусе". В Минобороны РФ напомнили, что имеются сведения об украинском следе в организации этого теракта. В ведомстве подчеркнули, что Киев ничего не делает без одобрения западных кураторов, и заявили, что рассчитывают, что "в данном случае за этим не стоят французские спецслужбы".
Сотрудник ОМОНа у концертного зала Крокус Сити Холл, где произошла стрельба - РИА Новости, 1920, 02.04.2024
Западные заказчики терактов в России ждут своей участи
2 апреля, 08:00
"Сегодня моя рекомендация – никаких контактов с Россией", - сказал Олланд. Экс-президент Франции обвинил Россия в использовании дискуссии о борьбе с терроризмом в качестве инструмента для своих интересов и указал на заявления российского минобороны, которые, по его мнению, намекают на возможную поддержку Парижем теракта в Красногорске.
Стрельба и пожар произошли вечером 22 марта перед концертом в "Крокус сити холле" в подмосковном Красногорске. Корреспондент РИА Новости, ставший свидетелем произошедшего, сообщал, что в зал ворвались несколько мужчин в камуфляже и без масок, они расстреливали людей в упор и бросали зажигательные шашки.
По последним данным МЧС, погибли 144 человека. Двадцать четвертое марта было объявлено днем общенационального траура.
Хранить мужество. У мемориала погибшим в "Крокусе" прошла панихида
© РИА Новости / Кристина Кормилицына | Перейти в медиабанк

На девятый день после теракта в концертном зале "Крокус Сити Холл" в подмосковном Красногорске архиепископ Одинцовский и Красногорский Фома (Мосолов) провел заупокойную литию по погибшим.

Архиепископ Одинцовский и Красногорский Фома проводит заупокойную литию о жертвах теракта в Крокус Сити Холле

На девятый день после теракта в концертном зале "Крокус Сити Холл" в подмосковном Красногорске архиепископ Одинцовский и Красногорский Фома (Мосолов) провел заупокойную литию по погибшим.

© РИА Новости / Кристина Кормилицына
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1 из 11
© РИА Новости / Кристина Кормилицына | Перейти в медиабанк

Вечером 22 марта в "Крокус Сити Холл" ворвались несколько вооруженных мужчин, которые расстреливали всех, кто попадался на пути, а потом подожгли зрительный зал, где должен был пройти концерт.

Девять дней со дня теракта в Крокус Сити Холл

Вечером 22 марта в "Крокус Сити Холл" ворвались несколько вооруженных мужчин, которые расстреливали всех, кто попадался на пути, а потом подожгли зрительный зал, где должен был пройти концерт.

© РИА Новости / Кристина Кормилицына
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2 из 11
© РИА Новости / Кристина Кормилицына | Перейти в медиабанк

Здание вспыхнуло, площадь возгорания составила почти 13 тысяч квадратных метров. Крыша "Крокуса" обрушилась спустя шесть часов, площадь обрушения составила семь тысяч квадратных метров.

Архиепископ Одинцовский и Красногорский Фома (Мосолов) проводит заупокойную литию о жертвах теракта 22 марта 2024 г. в Крокус Сити Холле

Здание вспыхнуло, площадь возгорания составила почти 13 тысяч квадратных метров. Крыша "Крокуса" обрушилась спустя шесть часов, площадь обрушения составила семь тысяч квадратных метров.

© РИА Новости / Кристина Кормилицына
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3 из 11
© РИА Новости / Кристина Кормилицына | Перейти в медиабанк

В результате атаки от пуль террористов и при пожаре пострадали 695 человек, в том числе 15 детей. Из них 144 человека погибли, включая шестерых детей.

Люди во время заупокойной литии о жертвах теракта 22 марта 2024 г. в Крокус Сити Холле

В результате атаки от пуль террористов и при пожаре пострадали 695 человек, в том числе 15 детей. Из них 144 человека погибли, включая шестерых детей.

© РИА Новости / Кристина Кормилицына
Перейти в медиабанк
4 из 11
© РИА Новости / Кристина Кормилицына | Перейти в медиабанк

Сразу же после трагедии у здания "Крокус Сити Холла" возник стихийный мемориал в память о жертвах.

Девять дней со дня теракта в Крокус Сити Холл

Сразу же после трагедии у здания "Крокус Сити Холла" возник стихийный мемориал в память о жертвах.

© РИА Новости / Кристина Кормилицына
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5 из 11
© РИА Новости / Кристина Кормилицына | Перейти в медиабанк

Поток людей к нему не прекращается. Мемориал тянется на несколько десятков метров.

Женщина держит белого голубя во время заупокойной литии о жертвах теракта 22 марта 2024 г. в Крокус Сити Холле

Поток людей к нему не прекращается. Мемориал тянется на несколько десятков метров.

© РИА Новости / Кристина Кормилицына
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6 из 11
© РИА Новости / Кристина Кормилицына | Перейти в медиабанк

Сюда возлагают гвоздики, розы, тюльпаны, мимозы, а также приносят мягкие игрушки, свечи, конфеты и фотографии тех, кто погиб при теракте.

Цветы и мягкие игрушки у стихийного мемориала в память о жертвах теракта 22 марта 2024 г. в Крокус Сити Холле

Сюда возлагают гвоздики, розы, тюльпаны, мимозы, а также приносят мягкие игрушки, свечи, конфеты и фотографии тех, кто погиб при теракте.

© РИА Новости / Кристина Кормилицына
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7 из 11
© РИА Новости / Кристина Кормилицына | Перейти в медиабанк

Патриарх Московский и всея Руси Кирилл передал слова соболезнования родным и близким погибших и пострадавшим, его слова зачитали перед началом заупокойного богослужения.

Иконы и цветы у стихийного мемориала в память о жертвах теракта 22 марта 2024 г. в Крокус Сити Холле

Патриарх Московский и всея Руси Кирилл передал слова соболезнования родным и близким погибших и пострадавшим, его слова зачитали перед началом заупокойного богослужения.

© РИА Новости / Кристина Кормилицына
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8 из 11
© РИА Новости / Кристина Кормилицына | Перейти в медиабанк

Глава РПЦ призвал не терять веру, хранить мужество, силу духа и усердно молиться Господу, который всегда рядом со страждущими и скорбящими.

Люди у стихийного мемориала в память о жертвах теракта 22 марта 2024 г. в Крокус Сити Холле

Глава РПЦ призвал не терять веру, хранить мужество, силу духа и усердно молиться Господу, который всегда рядом со страждущими и скорбящими.

© РИА Новости / Кристина Кормилицына
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9 из 11
© РИА Новости / Кристина Кормилицына | Перейти в медиабанк

После заупокойной литии по жертвам теракта архиепископ Одинцовский и Красногорский возложил цветы к мемориалу.

Архиепископ Одинцовский и Красногорский Фома (Мосолов) возлагает цветы после заупокойной литии о жертвах теракта 22 марта 2024 г. в Крокус Сити Холле

После заупокойной литии по жертвам теракта архиепископ Одинцовский и Красногорский возложил цветы к мемориалу.

© РИА Новости / Кристина Кормилицына
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10 из 11
© РИА Новости / Кристина Кормилицына | Перейти в медиабанк

Поминальная служба совпала с Родительской субботой — особым днем в православной традиции, когда вспоминают умерших и возносят за них молитвы.

Женщина плачет у стихийного мемориала в память о жертвах теракта 22 марта 2024 г. в Крокус Сити Холле

Поминальная служба совпала с Родительской субботой — особым днем в православной традиции, когда вспоминают умерших и возносят за них молитвы.

© РИА Новости / Кристина Кормилицына
Перейти в медиабанк
11 из 11

На девятый день после теракта в концертном зале "Крокус Сити Холл" в подмосковном Красногорске архиепископ Одинцовский и Красногорский Фома (Мосолов) провел заупокойную литию по погибшим.

© РИА Новости / Кристина Кормилицына
Перейти в медиабанк
1 из 11

Вечером 22 марта в "Крокус Сити Холл" ворвались несколько вооруженных мужчин, которые расстреливали всех, кто попадался на пути, а потом подожгли зрительный зал, где должен был пройти концерт.

© РИА Новости / Кристина Кормилицына
Перейти в медиабанк
2 из 11

Здание вспыхнуло, площадь возгорания составила почти 13 тысяч квадратных метров. Крыша "Крокуса" обрушилась спустя шесть часов, площадь обрушения составила семь тысяч квадратных метров.

© РИА Новости / Кристина Кормилицына
Перейти в медиабанк
3 из 11

В результате атаки от пуль террористов и при пожаре пострадали 695 человек, в том числе 15 детей. Из них 144 человека погибли, включая шестерых детей.

© РИА Новости / Кристина Кормилицына
Перейти в медиабанк
4 из 11

Сразу же после трагедии у здания "Крокус Сити Холла" возник стихийный мемориал в память о жертвах.

© РИА Новости / Кристина Кормилицына
Перейти в медиабанк
5 из 11

Поток людей к нему не прекращается. Мемориал тянется на несколько десятков метров.

© РИА Новости / Кристина Кормилицына
Перейти в медиабанк
6 из 11

Сюда возлагают гвоздики, розы, тюльпаны, мимозы, а также приносят мягкие игрушки, свечи, конфеты и фотографии тех, кто погиб при теракте.

© РИА Новости / Кристина Кормилицына
Перейти в медиабанк
7 из 11

Патриарх Московский и всея Руси Кирилл передал слова соболезнования родным и близким погибших и пострадавшим, его слова зачитали перед началом заупокойного богослужения.

© РИА Новости / Кристина Кормилицына
Перейти в медиабанк
8 из 11

Глава РПЦ призвал не терять веру, хранить мужество, силу духа и усердно молиться Господу, который всегда рядом со страждущими и скорбящими.

© РИА Новости / Кристина Кормилицына
Перейти в медиабанк
9 из 11

После заупокойной литии по жертвам теракта архиепископ Одинцовский и Красногорский возложил цветы к мемориалу.

© РИА Новости / Кристина Кормилицына
Перейти в медиабанк
10 из 11

Поминальная служба совпала с Родительской субботой — особым днем в православной традиции, когда вспоминают умерших и возносят за них молитвы.

© РИА Новости / Кристина Кормилицына
Перейти в медиабанк
11 из 11
Четверых исполнителей теракта задержали 23 марта в Брянской области. Президент России Владимир Путин сообщил, что они пытались скрыться и двигались в сторону Украины, где для них с украинской стороны было подготовлено "окно" для перехода границы. Московский суд арестовал их, это Далерджон Мирзоев, Муродали Рачабализода, Фаридун Шамсиддин и Мухаммадсобир Файзов, им предъявлено обвинение в совершении теракта, повлекшего смерть, в составе организованной группы (пункт "б" части 3 статьи 205 УК РФ).
Президент отметил, что всего задержаны 11 человек, и силовики работают над вскрытием всей пособнической базы террористов. По его словам, теракт был совершен руками радикальных исламистов. Директор ФСБ Александр Бортников отметил, что одни исламисты не смогли бы подготовить этот теракт, им помогали. Он отметил, что первичные данные от задержанных подтверждают украинский след, в российских спецслужбах думают, что за терактом стоят США, Британия и Украина.
Путин отмечал, что Россия столкнулась не просто с тщательно цинично спланированным терактом, а с подготовленным и организованным массовым убийством мирных людей. Президент подчеркнул, что все исполнители, организаторы и заказчики этого преступления понесут справедливое и неизбежное наказание.
Горящая крыша концертного зала Крокус Сити Холл - РИА Новости, 1920, 29.03.2024
Они не должны были выжить: Запад паникует из-за признаний террористов
29 марта, 08:00
 
Теракт в "Крокус Сити Холле"В миреРоссияФранцияФрансуа ОлландКрокус Сити Холл
 
 
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