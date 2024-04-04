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Путин выразил надежду на совместную работу с ФНПР - РИА Новости, 04.04.2024
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14:48 04.04.2024
https://ria.ru/20240404/fnpr-1937825754.html
Путин выразил надежду на совместную работу с ФНПР
Путин выразил надежду на совместную работу с ФНПР - РИА Новости, 04.04.2024
Путин выразил надежду на совместную работу с ФНПР
Президент России Владимир Путин заявил, что рассчитывает на совместную и консолидированную работу с Федерацией независимых профсоюзов России (ФНПР) для... РИА Новости, 04.04.2024
2024-04-04T14:48
2024-04-04T14:48
россия
владимир путин
федерация независимых профсоюзов россии
политика
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МОСКВА, 4 апр - РИА Новости. Президент России Владимир Путин заявил, что рассчитывает на совместную и консолидированную работу с Федерацией независимых профсоюзов России (ФНПР) для достижения общенациональных целей. "Очень рассчитываю на нашу (совместную с ФНПР) вот такую, совместную, консолидированную работу для достижения общенациональных целей", - сказал Путин на съезде Федерации независимых профсоюзов России. Президент РФ отметил, что правительство сегодня не переводит экономику страны на военные рельсы и не отменяет никаких социальных гарантий работников, а даже идет ужесточение за их соблюдением у всех органов власти. При этом покупательная способность россиян только растет, добавил он. Съезд ФНПР проходит в Москве 3-5 апреля.
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россия, владимир путин, федерация независимых профсоюзов россии, политика
Россия, Владимир Путин, Федерация независимых профсоюзов России, Политика
Путин выразил надежду на совместную работу с ФНПР

Путин надеется на совместную работу с ФНПР для достижения общенациональных целей

© РИА Новости / Сергей Ильин | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин
Президент РФ Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 04.04.2024
© РИА Новости / Сергей Ильин
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Президент РФ Владимир Путин. Архивное фото
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МОСКВА, 4 апр - РИА Новости. Президент России Владимир Путин заявил, что рассчитывает на совместную и консолидированную работу с Федерацией независимых профсоюзов России (ФНПР) для достижения общенациональных целей.
"Очень рассчитываю на нашу (совместную с ФНПР) вот такую, совместную, консолидированную работу для достижения общенациональных целей", - сказал Путин на съезде Федерации независимых профсоюзов России.
Президент РФ отметил, что правительство сегодня не переводит экономику страны на военные рельсы и не отменяет никаких социальных гарантий работников, а даже идет ужесточение за их соблюдением у всех органов власти. При этом покупательная способность россиян только растет, добавил он.
Съезд ФНПР проходит в Москве 3-5 апреля.
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