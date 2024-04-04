https://ria.ru/20240404/fnpr-1937825754.html

Путин выразил надежду на совместную работу с ФНПР

Путин выразил надежду на совместную работу с ФНПР - РИА Новости, 04.04.2024

Путин выразил надежду на совместную работу с ФНПР

Президент России Владимир Путин заявил, что рассчитывает на совместную и консолидированную работу с Федерацией независимых профсоюзов России (ФНПР) для... РИА Новости, 04.04.2024

2024-04-04T14:48

2024-04-04T14:48

2024-04-04T14:48

россия

владимир путин

федерация независимых профсоюзов россии

политика

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МОСКВА, 4 апр - РИА Новости. Президент России Владимир Путин заявил, что рассчитывает на совместную и консолидированную работу с Федерацией независимых профсоюзов России (ФНПР) для достижения общенациональных целей. "Очень рассчитываю на нашу (совместную с ФНПР) вот такую, совместную, консолидированную работу для достижения общенациональных целей", - сказал Путин на съезде Федерации независимых профсоюзов России. Президент РФ отметил, что правительство сегодня не переводит экономику страны на военные рельсы и не отменяет никаких социальных гарантий работников, а даже идет ужесточение за их соблюдением у всех органов власти. При этом покупательная способность россиян только растет, добавил он. Съезд ФНПР проходит в Москве 3-5 апреля.

https://ria.ru/20230912/ekonomika-1895762488.html

россия

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Кирилл Волков

россия, владимир путин, федерация независимых профсоюзов россии, политика