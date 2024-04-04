https://ria.ru/20240404/festival-1937907301.html
Всемирный фестиваль молодежи будет проходить каждые шесть лет
Всемирный фестиваль молодежи будет проходить каждые шесть лет - РИА Новости, 04.04.2024
Всемирный фестиваль молодежи будет проходить каждые шесть лет
Всемирный фестиваль молодежи будет проходить в РФ раз в 6 лет, сообщила глава Федерального агентства по делам молодежи (Росмолодежь) Ксения Разуваева. РИА Новости, 04.04.2024
2024-04-04T19:59
2024-04-04T19:59
2024-04-04T19:59
общество
россия
владимир путин
ксения разуваева
федеральное агентство по делам молодежи (росмолодежь)
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МОСКВА, 4 апр - РИА Новости. Всемирный фестиваль молодежи будет проходить в РФ раз в 6 лет, сообщила глава Федерального агентства по делам молодежи (Росмолодежь) Ксения Разуваева. "Как я уже отмечала выше, Владимир Путин поддержал решение проводить Всемирный фестиваль молодежи раз в 6 лет. Это был ключевой запрос со стороны участников и всех гостей, который мы получали буквально ежедневно", - написала глава Росмолодежи в своём официальном Telegram-канале. Всемирный фестиваль молодежи проходил с 1 по 7 марта на федеральной территории Сириус по указу президента России Владимира Путина. Организатором фестиваля выступила Росмолодежь. РИА Новости стало генеральным информационным партнером Всемирного фестиваля молодежи 2024.
https://ria.ru/20240318/volontery-1933975479.html
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общество, россия, владимир путин, ксения разуваева, федеральное агентство по делам молодежи (росмолодежь)
Общество, Россия, Владимир Путин, Ксения Разуваева, Федеральное агентство по делам молодежи (Росмолодежь)
Всемирный фестиваль молодежи будет проходить каждые шесть лет
Разуваева: Всемирный фестиваль молодежи будет проходить в России раз в шесть лет