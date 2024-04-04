https://ria.ru/20240404/festival-1937907301.html

Всемирный фестиваль молодежи будет проходить каждые шесть лет

Всемирный фестиваль молодежи будет проходить каждые шесть лет - РИА Новости, 04.04.2024

Всемирный фестиваль молодежи будет проходить каждые шесть лет

Всемирный фестиваль молодежи будет проходить в РФ раз в 6 лет, сообщила глава Федерального агентства по делам молодежи (Росмолодежь) Ксения Разуваева. РИА Новости, 04.04.2024

2024-04-04T19:59

2024-04-04T19:59

2024-04-04T19:59

общество

россия

владимир путин

ксения разуваева

федеральное агентство по делам молодежи (росмолодежь)

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МОСКВА, 4 апр - РИА Новости. Всемирный фестиваль молодежи будет проходить в РФ раз в 6 лет, сообщила глава Федерального агентства по делам молодежи (Росмолодежь) Ксения Разуваева. "Как я уже отмечала выше, Владимир Путин поддержал решение проводить Всемирный фестиваль молодежи раз в 6 лет. Это был ключевой запрос со стороны участников и всех гостей, который мы получали буквально ежедневно", - написала глава Росмолодежи в своём официальном Telegram-канале. Всемирный фестиваль молодежи проходил с 1 по 7 марта на федеральной территории Сириус по указу президента России Владимира Путина. Организатором фестиваля выступила Росмолодежь. РИА Новости стало генеральным информационным партнером Всемирного фестиваля молодежи 2024.

https://ria.ru/20240318/volontery-1933975479.html

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общество, россия, владимир путин, ксения разуваева, федеральное агентство по делам молодежи (росмолодежь)