https://ria.ru/20240404/festival-1937899624.html

Наследие ВФМ имеет серьезную ценность для России, заявил Путин

Наследие ВФМ имеет серьезную ценность для России, заявил Путин - РИА Новости, 04.04.2024

Наследие ВФМ имеет серьезную ценность для России, заявил Путин

Наследие Всемирного фестиваля молодежи имеет серьезную ценность для России, заявил президент РФ Владимир Путин, отметив, что это пойдет на пользу для молодежи... РИА Новости, 04.04.2024

2024-04-04T19:26

2024-04-04T19:26

2024-04-04T19:26

россия

земля

владимир путин

федеральное агентство по делам молодежи (росмолодежь)

всемирный фестиваль молодежи — 2024

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МОСКВА, 4 апр - РИА Новости. Наследие Всемирного фестиваля молодежи имеет серьезную ценность для России, заявил президент РФ Владимир Путин, отметив, что это пойдет на пользу для молодежи страны и партнеров РФ почти на всех континентах Земли. "Наследие этого фестиваля (молодёжи - ред.), конечно, имеет такую серьезную ценность для нас. Не нужно упускать то, что у нас в руках сейчас находится. С этим нужно работать. Это пойдет на пользу нашей стране, нашим молодым людям и нашим партнерам, нашим друзьям практически на всех континентах", - сказал Путин на совещании с членами правительства РФ в режиме видеоконференцсвязи. Всемирный фестиваль молодежи проходил с 1 по 7 марта на федеральной территории Сириус по указу президента России Владимира Путина. Организатором фестиваля выступила Росмолодежь. РИА Новости стало генеральным информационным партнером Всемирного фестиваля молодежи 2024.

https://ria.ru/20240310/putin-1932165502.html

россия

земля

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Наталья Макарова

Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

россия, земля, владимир путин, федеральное агентство по делам молодежи (росмолодежь), всемирный фестиваль молодежи — 2024