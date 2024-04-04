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Наследие ВФМ имеет серьезную ценность для России, заявил Путин - РИА Новости, 04.04.2024
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19:26 04.04.2024
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Наследие ВФМ имеет серьезную ценность для России, заявил Путин
Наследие ВФМ имеет серьезную ценность для России, заявил Путин - РИА Новости, 04.04.2024
Наследие ВФМ имеет серьезную ценность для России, заявил Путин
Наследие Всемирного фестиваля молодежи имеет серьезную ценность для России, заявил президент РФ Владимир Путин, отметив, что это пойдет на пользу для молодежи... РИА Новости, 04.04.2024
2024-04-04T19:26
2024-04-04T19:26
россия
земля
владимир путин
федеральное агентство по делам молодежи (росмолодежь)
всемирный фестиваль молодежи — 2024
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МОСКВА, 4 апр - РИА Новости. Наследие Всемирного фестиваля молодежи имеет серьезную ценность для России, заявил президент РФ Владимир Путин, отметив, что это пойдет на пользу для молодежи страны и партнеров РФ почти на всех континентах Земли. "Наследие этого фестиваля (молодёжи - ред.), конечно, имеет такую серьезную ценность для нас. Не нужно упускать то, что у нас в руках сейчас находится. С этим нужно работать. Это пойдет на пользу нашей стране, нашим молодым людям и нашим партнерам, нашим друзьям практически на всех континентах", - сказал Путин на совещании с членами правительства РФ в режиме видеоконференцсвязи. Всемирный фестиваль молодежи проходил с 1 по 7 марта на федеральной территории Сириус по указу президента России Владимира Путина. Организатором фестиваля выступила Росмолодежь. РИА Новости стало генеральным информационным партнером Всемирного фестиваля молодежи 2024.
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россия, земля, владимир путин, федеральное агентство по делам молодежи (росмолодежь), всемирный фестиваль молодежи — 2024
Россия, Земля, Владимир Путин, Федеральное агентство по делам молодежи (Росмолодежь), Всемирный фестиваль молодежи — 2024
Наследие ВФМ имеет серьезную ценность для России, заявил Путин

Путин: наследие ВФМ пойдет на пользу стране, молодым людям и нашим партнерам

© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкПрезидент России Владимир Путин
Президент России Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 04.04.2024
© РИА Новости / POOL
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Президент России Владимир Путин. Архивное фото
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МОСКВА, 4 апр - РИА Новости. Наследие Всемирного фестиваля молодежи имеет серьезную ценность для России, заявил президент РФ Владимир Путин, отметив, что это пойдет на пользу для молодежи страны и партнеров РФ почти на всех континентах Земли.
«
"Наследие этого фестиваля (молодёжи - ред.), конечно, имеет такую серьезную ценность для нас. Не нужно упускать то, что у нас в руках сейчас находится. С этим нужно работать. Это пойдет на пользу нашей стране, нашим молодым людям и нашим партнерам, нашим друзьям практически на всех континентах", - сказал Путин на совещании с членами правительства РФ в режиме видеоконференцсвязи.
Всемирный фестиваль молодежи проходил с 1 по 7 марта на федеральной территории Сириус по указу президента России Владимира Путина. Организатором фестиваля выступила Росмолодежь. РИА Новости стало генеральным информационным партнером Всемирного фестиваля молодежи 2024.
Президент РФ Владимир Путин фотографируется с иностранным студентом из Нигерии в рамках ВФМ на федеральной территории Сириус - РИА Новости, 1920, 10.03.2024
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РоссияЗемляВладимир ПутинФедеральное агентство по делам молодежи (Росмолодежь)Всемирный фестиваль молодежи — 2024
 
 
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