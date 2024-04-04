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ФАС обвинила Apple в нарушении антимонопольного законодательства - РИА Новости, 04.04.2024
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09:06 04.04.2024 (обновлено: 11:00 04.04.2024)
https://ria.ru/20240404/fas-1937750640.html
ФАС обвинила Apple в нарушении антимонопольного законодательства
ФАС обвинила Apple в нарушении антимонопольного законодательства - РИА Новости, 04.04.2024
ФАС обвинила Apple в нарушении антимонопольного законодательства
Действия Apple содержат признаки нарушения антимонопольного законодательства, заявила Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России. РИА Новости, 04.04.2024
2024-04-04T09:06
2024-04-04T11:00
экономика
россия
федеральная антимонопольная служба (фас россии)
apple
технологии
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МОСКВА, 4 апр — РИА Новости. Действия Apple содержат признаки нарушения антимонопольного законодательства, заявила Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России.&quot;По мнению ФАС, действия компании содержат признаки нарушения антимонопольного законодательства&quot;, — указало ведомство.Так, сейчас российские пользователи iOS устройств, в том числе приобретенных во время их официальных продаж в России, фактически не могут использовать их функционал для получения банковских услуг и совершения оплаты."Apple необходимо представить позицию относительно доступа российских платежных систем к бесконтактным платежам в системе iOS", — указали в ФАС.Кроме того, Apple удалила из App Store и не допускает в него мобильные приложения большинства российских банков. Также компания не позволяет устанавливать на свои устройства приложения не из App Store.Вместе с тем технология бесконтактной оплаты NFC в iOS доступна только для системы Apple Pay, что делает невозможным использование на устройствах Apple систем бесконтактной оплаты Mir Pay, Sber Pay, Tinkoff Pay и прочих, указывается там.Ведомство направило компании письмо о необходимости представить в ФАС подробную мотивированную позицию по этому вопросу.
https://ria.ru/20240216/garnitura-1927703597.html
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экономика, россия, федеральная антимонопольная служба (фас россии), apple, технологии
Экономика, Россия, Федеральная антимонопольная служба (ФАС России), Apple, Технологии
ФАС обвинила Apple в нарушении антимонопольного законодательства

ФАС: Apple должна объяснить позицию по доступу российских платежных систем к IOS

© РИА Новости / Кирилл Зыков | Перейти в медиабанкСмартфон iPhone 15
Смартфон iPhone 15 - РИА Новости, 1920, 04.04.2024
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МОСКВА, 4 апр — РИА Новости. Действия Apple содержат признаки нарушения антимонопольного законодательства, заявила Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России.
«

"По мнению ФАС, действия компании содержат признаки нарушения антимонопольного законодательства", — указало ведомство.

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Так, сейчас российские пользователи iOS устройств, в том числе приобретенных во время их официальных продаж в России, фактически не могут использовать их функционал для получения банковских услуг и совершения оплаты.
"Apple необходимо представить позицию относительно доступа российских платежных систем к бесконтактным платежам в системе iOS", — указали в ФАС.
Кроме того, Apple удалила из App Store и не допускает в него мобильные приложения большинства российских банков. Также компания не позволяет устанавливать на свои устройства приложения не из App Store.
Вместе с тем технология бесконтактной оплаты NFC в iOS доступна только для системы Apple Pay, что делает невозможным использование на устройствах Apple систем бесконтактной оплаты Mir Pay, Sber Pay, Tinkoff Pay и прочих, указывается там.
Ведомство направило компании письмо о необходимости представить в ФАС подробную мотивированную позицию по этому вопросу.
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ЭкономикаРоссияФедеральная антимонопольная служба (ФАС России)AppleТехнологии
 
 
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