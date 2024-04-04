https://ria.ru/20240404/fas-1937750640.html

ФАС обвинила Apple в нарушении антимонопольного законодательства

ФАС обвинила Apple в нарушении антимонопольного законодательства - РИА Новости, 04.04.2024

ФАС обвинила Apple в нарушении антимонопольного законодательства

Действия Apple содержат признаки нарушения антимонопольного законодательства, заявила Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России. РИА Новости, 04.04.2024

2024-04-04T09:06

2024-04-04T09:06

2024-04-04T11:00

экономика

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федеральная антимонопольная служба (фас россии)

apple

технологии

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МОСКВА, 4 апр — РИА Новости. Действия Apple содержат признаки нарушения антимонопольного законодательства, заявила Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России."По мнению ФАС, действия компании содержат признаки нарушения антимонопольного законодательства", — указало ведомство.Так, сейчас российские пользователи iOS устройств, в том числе приобретенных во время их официальных продаж в России, фактически не могут использовать их функционал для получения банковских услуг и совершения оплаты."Apple необходимо представить позицию относительно доступа российских платежных систем к бесконтактным платежам в системе iOS", — указали в ФАС.Кроме того, Apple удалила из App Store и не допускает в него мобильные приложения большинства российских банков. Также компания не позволяет устанавливать на свои устройства приложения не из App Store.Вместе с тем технология бесконтактной оплаты NFC в iOS доступна только для системы Apple Pay, что делает невозможным использование на устройствах Apple систем бесконтактной оплаты Mir Pay, Sber Pay, Tinkoff Pay и прочих, указывается там.Ведомство направило компании письмо о необходимости представить в ФАС подробную мотивированную позицию по этому вопросу.

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экономика, россия, федеральная антимонопольная служба (фас россии), apple, технологии