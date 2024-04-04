https://ria.ru/20240404/fas-1937750640.html
ФАС обвинила Apple в нарушении антимонопольного законодательства
ФАС обвинила Apple в нарушении антимонопольного законодательства - РИА Новости, 04.04.2024
ФАС обвинила Apple в нарушении антимонопольного законодательства
Действия Apple содержат признаки нарушения антимонопольного законодательства, заявила Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России. РИА Новости, 04.04.2024
2024-04-04T09:06
2024-04-04T09:06
2024-04-04T11:00
экономика
россия
федеральная антимонопольная служба (фас россии)
apple
технологии
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/09/15/1897823690_0:118:3146:1888_1920x0_80_0_0_c99a122414afae2c6a225a46129aa4c0.jpg
МОСКВА, 4 апр — РИА Новости. Действия Apple содержат признаки нарушения антимонопольного законодательства, заявила Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России."По мнению ФАС, действия компании содержат признаки нарушения антимонопольного законодательства", — указало ведомство.Так, сейчас российские пользователи iOS устройств, в том числе приобретенных во время их официальных продаж в России, фактически не могут использовать их функционал для получения банковских услуг и совершения оплаты."Apple необходимо представить позицию относительно доступа российских платежных систем к бесконтактным платежам в системе iOS", — указали в ФАС.Кроме того, Apple удалила из App Store и не допускает в него мобильные приложения большинства российских банков. Также компания не позволяет устанавливать на свои устройства приложения не из App Store.Вместе с тем технология бесконтактной оплаты NFC в iOS доступна только для системы Apple Pay, что делает невозможным использование на устройствах Apple систем бесконтактной оплаты Mir Pay, Sber Pay, Tinkoff Pay и прочих, указывается там.Ведомство направило компании письмо о необходимости представить в ФАС подробную мотивированную позицию по этому вопросу.
https://ria.ru/20240216/garnitura-1927703597.html
https://ria.ru/20240403/armeniya-1937589009.html
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/09/15/1897823690_415:0:3146:2048_1920x0_80_0_0_1e99ae12501cfeb3e1ec7a715ad5a280.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
экономика, россия, федеральная антимонопольная служба (фас россии), apple, технологии
Экономика, Россия, Федеральная антимонопольная служба (ФАС России), Apple, Технологии
ФАС обвинила Apple в нарушении антимонопольного законодательства
ФАС: Apple должна объяснить позицию по доступу российских платежных систем к IOS
МОСКВА, 4 апр — РИА Новости.
Действия Apple содержат признаки нарушения антимонопольного законодательства, заявила Федеральная антимонопольная служба
(ФАС) России.
«
"По мнению ФАС, действия компании содержат признаки нарушения антимонопольного законодательства", — указало ведомство.
Так, сейчас российские пользователи iOS устройств, в том числе приобретенных во время их официальных продаж в России, фактически не могут использовать их функционал для получения банковских услуг и совершения оплаты.
"Apple необходимо представить позицию относительно доступа российских платежных систем к бесконтактным платежам в системе iOS", — указали в ФАС.
Кроме того, Apple удалила из App Store и не допускает в него мобильные приложения большинства российских банков. Также компания не позволяет устанавливать на свои устройства приложения не из App Store.
Вместе с тем технология бесконтактной оплаты NFC в iOS доступна только для системы Apple Pay, что делает невозможным использование на устройствах Apple систем бесконтактной оплаты Mir Pay, Sber Pay, Tinkoff Pay и прочих, указывается там.
Ведомство направило компании письмо о необходимости представить в ФАС подробную мотивированную позицию по этому вопросу.