Они готовы. В ВСУ откровенно высказались про F-16
Politico: украинский офицер заявил о несвоевременности истребителей F-16 для ВСУ
© AP Photo / Ariel SchalitИстребитель F-16
© AP Photo / Ariel Schalit
Истребитель F-16. Архивное фото
МОСКВА, 4 апр – РИА Новости. Американские истребители F-16 уже не подойдут ВСУ в условиях 2024 года, заявил Politico высокопоставленный украинский офицер.
Военный пожаловался, что Украина часто не получает те или иные системы вооружения своевременно, а когда они все же передаются, то "уже неактуальны". В качестве примера он привел F-16.
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"Каждому оружию свое время. Истребители F-16 были нужны в 2023 году; для 2024 года они не подойдут", — сообщил офицер.
При этом Россия уже приготовилась к появлению американские боевых самолетов, отметил он. По его утверждению, российская ПВО готовится к встрече с F-16, просчитывая оптимальное размещение зенитных комплексов для поражения этих истребителей.
Нидерланды и Дания первыми согласились предоставить Украине F-16. Белый дом подтвердил, что Украина получит боевые самолеты от третьих стран после завершения подготовки ее летчиков. Глава российского МИД Сергей Лавров отмечал, что США и их натовские сателлиты создают риски прямого вооруженного столкновения, это чревато катастрофическими последствиями. По его словам, факт появления у Киева истребителей F-16, способных нести ядерное оружие, будет рассматриваться Россией как угроза со стороны Запада в ядерной сфере.