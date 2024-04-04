https://ria.ru/20240404/f-16-1937728903.html

Они готовы. В ВСУ откровенно высказались про F-16

Они готовы. В ВСУ откровенно высказались про F-16 - РИА Новости, 04.04.2024

Они готовы. В ВСУ откровенно высказались про F-16

Американские истребители F-16 уже не подойдут ВСУ в условиях 2024 года, заявил Politico высокопоставленный украинский офицер. РИА Новости, 04.04.2024

2024-04-04T01:22

2024-04-04T01:22

2024-04-04T04:13

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сергей лавров

вооруженные силы украины

f-16

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МОСКВА, 4 апр – РИА Новости. Американские истребители F-16 уже не подойдут ВСУ в условиях 2024 года, заявил Politico высокопоставленный украинский офицер.Военный пожаловался, что Украина часто не получает те или иные системы вооружения своевременно, а когда они все же передаются, то "уже неактуальны". В качестве примера он привел F-16."Каждому оружию свое время. Истребители F-16 были нужны в 2023 году; для 2024 года они не подойдут", — сообщил офицер.При этом Россия уже приготовилась к появлению американские боевых самолетов, отметил он. По его утверждению, российская ПВО готовится к встрече с F-16, просчитывая оптимальное размещение зенитных комплексов для поражения этих истребителей.Нидерланды и Дания первыми согласились предоставить Украине F-16. Белый дом подтвердил, что Украина получит боевые самолеты от третьих стран после завершения подготовки ее летчиков. Глава российского МИД Сергей Лавров отмечал, что США и их натовские сателлиты создают риски прямого вооруженного столкновения, это чревато катастрофическими последствиями. По его словам, факт появления у Киева истребителей F-16, способных нести ядерное оружие, будет рассматриваться Россией как угроза со стороны Запада в ядерной сфере.

https://ria.ru/20240402/f-16-1937426733.html

https://ria.ru/20240328/f-16-1936281050.html

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в мире, украина, россия, нидерланды, сергей лавров, вооруженные силы украины, f-16