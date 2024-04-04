https://ria.ru/20240404/evropa-1937805003.html

США толкают европейские страны на "скользкую дорогу", заявил Рогов

США толкают европейские страны на "скользкую дорогу", заявил Рогов - РИА Новости, 04.04.2024

США толкают европейские страны на "скользкую дорогу", заявил Рогов

США толкают европейские страны на "скользкую дорогу", побуждая отправить свои войска на Украину, заявил РИА Новости председатель комиссии ОП РФ по вопросам... РИА Новости, 04.04.2024

2024-04-04T13:26

2024-04-04T13:26

2024-04-04T13:26

специальная военная операция на украине

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СИМФЕРОПОЛЬ, 4 апр – РИА Новости. США толкают европейские страны на "скользкую дорогу", побуждая отправить свои войска на Украину, заявил РИА Новости председатель комиссии ОП РФ по вопросам суверенитета, патриотическим проектам и поддержке ветеранов, сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов. Ранее консультант госдепартамента США Эдвард Люттвак в статье для интернет-портала UnHerd заявил, что НАТО придется отправить на Украину войска, поскольку Киеву не хватает военных, в противном случае альянс будет вынужден принять "катастрофическое поражение". По его словам, Британия, Франция, а также страны Северной Европы уже тайно готовятся к отправке войск. "Люттвак – это не просто политический консультант Госдепа, Пентагона и Совета национальной безопасности США, а также нескольких министерств обороны стран НАТО. Именно по его сценарию было осуществлено значительное количество цветных переворотов в мире и реализовывались военные стратегии США. Примечательно, что еще десять лет назад Люттвак в одном из интервью заявил, что с войной политики вступают на скользкую дорогу в неизвестность, так как есть риск все сразу потерять. И сегодня мы видим, как США толкают европейские страны на этот скользкий путь, так как заинтересованы в обескровленной и полностью подчиненной им Европе", - сказал Рогов. По его словам, Люттвак своим заявлением фактически легализует будущую или даже текущую отправку войск НАТО на Украину, толкая тем самым на "самоубийственный путь" Британию, Францию и страны Северной Европы.

https://ria.ru/20240323/voyna-1935032681.html

https://ria.ru/20240228/interventsiya-1929841955.html

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россия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

в мире, сша, украина, владимир рогов, нато, евросоюз, россия