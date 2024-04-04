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США толкают европейские страны на "скользкую дорогу", заявил Рогов - РИА Новости, 04.04.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
13:26 04.04.2024
https://ria.ru/20240404/evropa-1937805003.html
США толкают европейские страны на "скользкую дорогу", заявил Рогов
США толкают европейские страны на "скользкую дорогу", заявил Рогов - РИА Новости, 04.04.2024
США толкают европейские страны на "скользкую дорогу", заявил Рогов
США толкают европейские страны на "скользкую дорогу", побуждая отправить свои войска на Украину, заявил РИА Новости председатель комиссии ОП РФ по вопросам... РИА Новости, 04.04.2024
2024-04-04T13:26
2024-04-04T13:26
специальная военная операция на украине
в мире
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СИМФЕРОПОЛЬ, 4 апр – РИА Новости. США толкают европейские страны на "скользкую дорогу", побуждая отправить свои войска на Украину, заявил РИА Новости председатель комиссии ОП РФ по вопросам суверенитета, патриотическим проектам и поддержке ветеранов, сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов. Ранее консультант госдепартамента США Эдвард Люттвак в статье для интернет-портала UnHerd заявил, что НАТО придется отправить на Украину войска, поскольку Киеву не хватает военных, в противном случае альянс будет вынужден принять "катастрофическое поражение". По его словам, Британия, Франция, а также страны Северной Европы уже тайно готовятся к отправке войск. "Люттвак – это не просто политический консультант Госдепа, Пентагона и Совета национальной безопасности США, а также нескольких министерств обороны стран НАТО. Именно по его сценарию было осуществлено значительное количество цветных переворотов в мире и реализовывались военные стратегии США. Примечательно, что еще десять лет назад Люттвак в одном из интервью заявил, что с войной политики вступают на скользкую дорогу в неизвестность, так как есть риск все сразу потерять. И сегодня мы видим, как США толкают европейские страны на этот скользкий путь, так как заинтересованы в обескровленной и полностью подчиненной им Европе", - сказал Рогов. По его словам, Люттвак своим заявлением фактически легализует будущую или даже текущую отправку войск НАТО на Украину, толкая тем самым на "самоубийственный путь" Британию, Францию и страны Северной Европы.
https://ria.ru/20240323/voyna-1935032681.html
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в мире, сша, украина, владимир рогов, нато, евросоюз, россия
Специальная военная операция на Украине, В мире, США, Украина, Владимир Рогов, НАТО, Евросоюз, Россия
США толкают европейские страны на "скользкую дорогу", заявил Рогов

Рогов: США толкает ЕС на скользкую дорогу, принуждая к отправке войск на Украину

© РИА Новости / Владимир Трефилов | Перейти в медиабанкРуководитель общественного движения Запорожской области "Мы вместе с Россией" Владимир Рогов
Руководитель общественного движения Запорожской области Мы вместе с Россией Владимир Рогов - РИА Новости, 1920, 04.04.2024
© РИА Новости / Владимир Трефилов
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Руководитель общественного движения Запорожской области "Мы вместе с Россией" Владимир Рогов. Архивное фото
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СИМФЕРОПОЛЬ, 4 апр – РИА Новости. США толкают европейские страны на "скользкую дорогу", побуждая отправить свои войска на Украину, заявил РИА Новости председатель комиссии ОП РФ по вопросам суверенитета, патриотическим проектам и поддержке ветеранов, сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов.
Ранее консультант госдепартамента США Эдвард Люттвак в статье для интернет-портала UnHerd заявил, что НАТО придется отправить на Украину войска, поскольку Киеву не хватает военных, в противном случае альянс будет вынужден принять "катастрофическое поражение". По его словам, Британия, Франция, а также страны Северной Европы уже тайно готовятся к отправке войск.
Боевая работа САУ Акация Центрального военного округа по позициям ВСУ - РИА Новости, 1920, 23.03.2024
СВО на Украине стала войной с Западом
23 марта, 08:00
"Люттвак – это не просто политический консультант Госдепа, Пентагона и Совета национальной безопасности США, а также нескольких министерств обороны стран НАТО. Именно по его сценарию было осуществлено значительное количество цветных переворотов в мире и реализовывались военные стратегии США. Примечательно, что еще десять лет назад Люттвак в одном из интервью заявил, что с войной политики вступают на скользкую дорогу в неизвестность, так как есть риск все сразу потерять. И сегодня мы видим, как США толкают европейские страны на этот скользкий путь, так как заинтересованы в обескровленной и полностью подчиненной им Европе", - сказал Рогов.
По его словам, Люттвак своим заявлением фактически легализует будущую или даже текущую отправку войск НАТО на Украину, толкая тем самым на "самоубийственный путь" Британию, Францию и страны Северной Европы.
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"Среди нечуждых им гробов": европейцы обсуждают интервенцию в Россию
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