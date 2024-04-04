США толкают европейские страны на "скользкую дорогу", заявил Рогов
Рогов: США толкает ЕС на скользкую дорогу, принуждая к отправке войск на Украину
© РИА Новости / Владимир Трефилов | Перейти в медиабанкРуководитель общественного движения Запорожской области "Мы вместе с Россией" Владимир Рогов
Руководитель общественного движения Запорожской области "Мы вместе с Россией" Владимир Рогов. Архивное фото
СИМФЕРОПОЛЬ, 4 апр – РИА Новости. США толкают европейские страны на "скользкую дорогу", побуждая отправить свои войска на Украину, заявил РИА Новости председатель комиссии ОП РФ по вопросам суверенитета, патриотическим проектам и поддержке ветеранов, сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов.
Ранее консультант госдепартамента США Эдвард Люттвак в статье для интернет-портала UnHerd заявил, что НАТО придется отправить на Украину войска, поскольку Киеву не хватает военных, в противном случае альянс будет вынужден принять "катастрофическое поражение". По его словам, Британия, Франция, а также страны Северной Европы уже тайно готовятся к отправке войск.
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"Люттвак – это не просто политический консультант Госдепа, Пентагона и Совета национальной безопасности США, а также нескольких министерств обороны стран НАТО. Именно по его сценарию было осуществлено значительное количество цветных переворотов в мире и реализовывались военные стратегии США. Примечательно, что еще десять лет назад Люттвак в одном из интервью заявил, что с войной политики вступают на скользкую дорогу в неизвестность, так как есть риск все сразу потерять. И сегодня мы видим, как США толкают европейские страны на этот скользкий путь, так как заинтересованы в обескровленной и полностью подчиненной им Европе", - сказал Рогов.
По его словам, Люттвак своим заявлением фактически легализует будущую или даже текущую отправку войск НАТО на Украину, толкая тем самым на "самоубийственный путь" Британию, Францию и страны Северной Европы.
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