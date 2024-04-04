https://ria.ru/20240404/essekibo-1937742527.html

Мадуро сообщил о тайных американских базах в спорном регионе Эссекибо

Мадуро сообщил о тайных американских базах в спорном регионе Эссекибо - РИА Новости, 04.04.2024

Мадуро сообщил о тайных американских базах в спорном регионе Эссекибо

Правительство Венесуэлы располагает подтвержденной информацией о присутствии тайных военных баз Южного командования армии США и лагерей ЦРУ на территории... РИА Новости, 04.04.2024

2024-04-04T07:05

2024-04-04T07:05

2024-04-04T07:05

гайана

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МЕХИКО, 4 апр - РИА Новости. Правительство Венесуэлы располагает подтвержденной информацией о присутствии тайных военных баз Южного командования армии США и лагерей ЦРУ на территории спорного с Гайаной региона Эссекибо, сообщил президент страны Николас Мадуро. "Мы располагаем подтвержденной информацией о том, что на территории Гайана-Эссекибо, временно находящейся под управлением Гайаны, размещены секретные военные базы Южного командования, военные ячейки Южного командования и ячейки ЦРУ для подготовки нападений на население Тумеремо, населения юга и востока Венесуэлы и подготовки к эскалации против Венесуэлы", - сказал политик в ходе церемонии подписания закона о защите территории Гайана-Эссекибо, которую транслировал телеканал VTV. По словам политика, спорным регионом и Гайаной управляет сейчас Южное командование, ЦРУ и американская нефтяная компания ExxonMobil, имеющие целью захват венесуэльских ресурсов. "Я не преувеличиваю. Они контролируют конгресс, две партии, составляющие правительство и оппозиционное большинство, они контролируют все правительство, а также оборону Гайаны и полицию", - добавил Мадуро. В ходе церемонии во дворце Мирафлорес Мадуро подписал Органический закон о защите Эссекибо, одобренный в первом чтении в прошедшем декабре. Закон устанавливает к западу от реки Эссекибо новый венесуэльский штат, включает активацию плана социальной помощи всему населению этих земель, перепись и выдачу документов. "Мы переходим на новый этап. Мы созывали референдум, и благодаря силе референдума, а теперь и силе Органического закона в защиту Гайана-Эссекибо, у нас есть необходимые инструменты для того, чтобы в национальном единстве, с величайшим националистическим и патриотическим пылом, венесуэльцы смогли продвигаться вперед во всестороннем восстановлении исторических прав на Гайана-Эссекибо", - подчеркнул Мадуро. Спор Венесуэлы за территорию Эссекибо с Великобританией и позднее - соседней Гайаной - продолжается с XIX века. Правительство боливарианской республики активизировало свои действия для возвращения в состав страны этой территории после того, как власти Гайаны начали передавать богатые ископаемыми участки спорного шельфа на разработку нефтяным компаниям. В 1966 году страны подписали женевское соглашение о поиске мирного решения этого спора, но в 2018 году Гайана подала иск в Международный суд ООН, в котором она просит суд юридически утвердить Арбитражное решение 1899 года, которое дает стране абсолютный контроль над территорией. Против этого резко выступил Каракас, который намерен решать вопрос о своей территории с соседями без посредников.

https://ria.ru/20240326/maduro-1935793662.html

https://ria.ru/20240213/venesuela-1926981182.html

https://ria.ru/20240316/krym-1933402391.html

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гайана, венесуэла, эссекибо, николас мадуро, центральное разведывательное управление (цру), exxon mobil, оон, в мире