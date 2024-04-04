Рейтинг@Mail.ru
Мадуро сообщил о тайных американских базах в спорном регионе Эссекибо - РИА Новости, 04.04.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
07:05 04.04.2024
https://ria.ru/20240404/essekibo-1937742527.html
Мадуро сообщил о тайных американских базах в спорном регионе Эссекибо
Мадуро сообщил о тайных американских базах в спорном регионе Эссекибо - РИА Новости, 04.04.2024
Мадуро сообщил о тайных американских базах в спорном регионе Эссекибо
Правительство Венесуэлы располагает подтвержденной информацией о присутствии тайных военных баз Южного командования армии США и лагерей ЦРУ на территории... РИА Новости, 04.04.2024
2024-04-04T07:05
2024-04-04T07:05
гайана
венесуэла
эссекибо
николас мадуро
центральное разведывательное управление (цру)
exxon mobil
оон
в мире
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0c/05/1913899721_0:0:3640:2048_1920x0_80_0_0_190bcb80d0d9b4d1da838344e58e38f2.jpg
МЕХИКО, 4 апр - РИА Новости. Правительство Венесуэлы располагает подтвержденной информацией о присутствии тайных военных баз Южного командования армии США и лагерей ЦРУ на территории спорного с Гайаной региона Эссекибо, сообщил президент страны Николас Мадуро. "Мы располагаем подтвержденной информацией о том, что на территории Гайана-Эссекибо, временно находящейся под управлением Гайаны, размещены секретные военные базы Южного командования, военные ячейки Южного командования и ячейки ЦРУ для подготовки нападений на население Тумеремо, населения юга и востока Венесуэлы и подготовки к эскалации против Венесуэлы", - сказал политик в ходе церемонии подписания закона о защите территории Гайана-Эссекибо, которую транслировал телеканал VTV. По словам политика, спорным регионом и Гайаной управляет сейчас Южное командование, ЦРУ и американская нефтяная компания ExxonMobil, имеющие целью захват венесуэльских ресурсов. "Я не преувеличиваю. Они контролируют конгресс, две партии, составляющие правительство и оппозиционное большинство, они контролируют все правительство, а также оборону Гайаны и полицию", - добавил Мадуро. В ходе церемонии во дворце Мирафлорес Мадуро подписал Органический закон о защите Эссекибо, одобренный в первом чтении в прошедшем декабре. Закон устанавливает к западу от реки Эссекибо новый венесуэльский штат, включает активацию плана социальной помощи всему населению этих земель, перепись и выдачу документов. "Мы переходим на новый этап. Мы созывали референдум, и благодаря силе референдума, а теперь и силе Органического закона в защиту Гайана-Эссекибо, у нас есть необходимые инструменты для того, чтобы в национальном единстве, с величайшим националистическим и патриотическим пылом, венесуэльцы смогли продвигаться вперед во всестороннем восстановлении исторических прав на Гайана-Эссекибо", - подчеркнул Мадуро. Спор Венесуэлы за территорию Эссекибо с Великобританией и позднее - соседней Гайаной - продолжается с XIX века. Правительство боливарианской республики активизировало свои действия для возвращения в состав страны этой территории после того, как власти Гайаны начали передавать богатые ископаемыми участки спорного шельфа на разработку нефтяным компаниям. В 1966 году страны подписали женевское соглашение о поиске мирного решения этого спора, но в 2018 году Гайана подала иск в Международный суд ООН, в котором она просит суд юридически утвердить Арбитражное решение 1899 года, которое дает стране абсолютный контроль над территорией. Против этого резко выступил Каракас, который намерен решать вопрос о своей территории с соседями без посредников.
https://ria.ru/20240326/maduro-1935793662.html
https://ria.ru/20240213/venesuela-1926981182.html
https://ria.ru/20240316/krym-1933402391.html
https://ria.ru/20240404/tsru-1937727451.html
гайана
венесуэла
эссекибо
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0c/05/1913899721_455:0:3186:2048_1920x0_80_0_0_7a16d5227ab3b7274d3b6d2cf3197258.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
гайана, венесуэла, эссекибо, николас мадуро, центральное разведывательное управление (цру), exxon mobil, оон, в мире
Гайана, Венесуэла, Эссекибо, Николас Мадуро, Центральное разведывательное управление (ЦРУ), Exxon Mobil, ООН, В мире
Мадуро сообщил о тайных американских базах в спорном регионе Эссекибо

Мадуро сообщил о тайных базах ЦРУ и ВС США в спорном регионе Эссекибо

© AP Photo / Juan Pablo ArraezДома в деревне Сурама на территории Эссекибо
Дома в деревне Сурама на территории Эссекибо - РИА Новости, 1920, 04.04.2024
© AP Photo / Juan Pablo Arraez
Дома в деревне Сурама на территории Эссекибо. Архивное фото
Читать ria.ru в
МЕХИКО, 4 апр - РИА Новости. Правительство Венесуэлы располагает подтвержденной информацией о присутствии тайных военных баз Южного командования армии США и лагерей ЦРУ на территории спорного с Гайаной региона Эссекибо, сообщил президент страны Николас Мадуро.
«
"Мы располагаем подтвержденной информацией о том, что на территории Гайана-Эссекибо, временно находящейся под управлением Гайаны, размещены секретные военные базы Южного командования, военные ячейки Южного командования и ячейки ЦРУ для подготовки нападений на население Тумеремо, населения юга и востока Венесуэлы и подготовки к эскалации против Венесуэлы", - сказал политик в ходе церемонии подписания закона о защите территории Гайана-Эссекибо, которую транслировал телеканал VTV.
Президент Венесуэлы Николас Мадуро - РИА Новости, 1920, 26.03.2024
Мадуро сообщил о сорванной попытке покушения на него
26 марта, 03:52
По словам политика, спорным регионом и Гайаной управляет сейчас Южное командование, ЦРУ и американская нефтяная компания ExxonMobil, имеющие целью захват венесуэльских ресурсов.
"Я не преувеличиваю. Они контролируют конгресс, две партии, составляющие правительство и оппозиционное большинство, они контролируют все правительство, а также оборону Гайаны и полицию", - добавил Мадуро.
Мужчина с флагом Венесуэлы в Каракасе - РИА Новости, 1920, 13.02.2024
Венесуэла обвинила США и Аргентину в краже самолета
13 февраля, 04:00
В ходе церемонии во дворце Мирафлорес Мадуро подписал Органический закон о защите Эссекибо, одобренный в первом чтении в прошедшем декабре. Закон устанавливает к западу от реки Эссекибо новый венесуэльский штат, включает активацию плана социальной помощи всему населению этих земель, перепись и выдачу документов.
"Мы переходим на новый этап. Мы созывали референдум, и благодаря силе референдума, а теперь и силе Органического закона в защиту Гайана-Эссекибо, у нас есть необходимые инструменты для того, чтобы в национальном единстве, с величайшим националистическим и патриотическим пылом, венесуэльцы смогли продвигаться вперед во всестороннем восстановлении исторических прав на Гайана-Эссекибо", - подчеркнул Мадуро.
Вид на Константиновский форт и Севастопольскую бухту из вертолета - РИА Новости, 1920, 16.03.2024
В Госдуме напомнили о несбывшихся планах США по базе в Крыму
16 марта, 02:03
Спор Венесуэлы за территорию Эссекибо с Великобританией и позднее - соседней Гайаной - продолжается с XIX века. Правительство боливарианской республики активизировало свои действия для возвращения в состав страны этой территории после того, как власти Гайаны начали передавать богатые ископаемыми участки спорного шельфа на разработку нефтяным компаниям.
В 1966 году страны подписали женевское соглашение о поиске мирного решения этого спора, но в 2018 году Гайана подала иск в Международный суд ООН, в котором она просит суд юридически утвердить Арбитражное решение 1899 года, которое дает стране абсолютный контроль над территорией. Против этого резко выступил Каракас, который намерен решать вопрос о своей территории с соседями без посредников.
Логотип ЦРУ на клавиатуре - РИА Новости, 1920, 04.04.2024
Конгрессвумен признала присутствие ЦРУ на Украине
Вчера, 01:00
 
ГайанаВенесуэлаЭссекибоНиколас МадуроЦентральное разведывательное управление (ЦРУ)Exxon MobilООНВ мире
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала