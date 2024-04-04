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Нидерландский политик назвал ЕСПЧ игровой площадкой крайне левых - РИА Новости, 04.04.2024
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16:23 04.04.2024
https://ria.ru/20240404/espch-1937854561.html
Нидерландский политик назвал ЕСПЧ игровой площадкой крайне левых
Нидерландский политик назвал ЕСПЧ игровой площадкой крайне левых - РИА Новости, 04.04.2024
Нидерландский политик назвал ЕСПЧ игровой площадкой крайне левых
Депутат Европарламента от нидерландской крайне правой партии "Форум за демократию" (FvD) Марсел де Грааф считает, что Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ)... РИА Новости, 04.04.2024
2024-04-04T16:23
2024-04-04T16:23
в мире
великобритания
риши сунак
европейский суд по правам человека (еспч)
европарламент
дмитрий песков
россия
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ГААГА, 4 апр - РИА Новости. Депутат Европарламента от нидерландской крайне правой партии "Форум за демократию" (FvD) Марсел де Грааф считает, что Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) превратился в "игровую площадку для крайне левых марксистов", поэтому его стоит упразднить. Премьер-министр Великобритании Риши Сунак ранее заявил, что страна может выйти из состава Европейского суда по правам человека (ЕСПЧ), если это поможет остановить поток нелегальных мигрантов. "Наконец-то, первый политический лидер выступает против пагубного ЕСПЧ. И это абсолютно здравый смысл. ЕСПЧ превратился в игровую площадку для крайне левых марксистов. Упраздните этот безумный суд немедленно!" - написал де Грааф в соцсети Х, комментируя заявление Сунака. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя возможный выход Великобритании из ЕСПЧ, заявил, что если участие в ЕСПЧ начинает вредить национальным интересам, страны "принимают решения в пользу себя, потому что ни одна страна не будет вредить своим национальным интересам в угоду неким международным организациям".
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в мире, великобритания, риши сунак, европейский суд по правам человека (еспч), европарламент, дмитрий песков, россия
В мире, Великобритания, Риши Сунак, Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ), Европарламент, Дмитрий Песков, Россия
Нидерландский политик назвал ЕСПЧ игровой площадкой крайне левых

Нидерландский политик призвал упразднить ЕСПЧ

© РИА Новости / Доминик ВомерЗдание Европейского суда по правам человека (ЕСПЧ) в Страсбурге
Здание Европейского суда по правам человека (ЕСПЧ) в Страсбурге - РИА Новости, 1920, 04.04.2024
© РИА Новости / Доминик Вомер
Здание Европейского суда по правам человека (ЕСПЧ) в Страсбурге. Архивное фото
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ГААГА, 4 апр - РИА Новости. Депутат Европарламента от нидерландской крайне правой партии "Форум за демократию" (FvD) Марсел де Грааф считает, что Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) превратился в "игровую площадку для крайне левых марксистов", поэтому его стоит упразднить.
Премьер-министр Великобритании Риши Сунак ранее заявил, что страна может выйти из состава Европейского суда по правам человека (ЕСПЧ), если это поможет остановить поток нелегальных мигрантов.
«
"Наконец-то, первый политический лидер выступает против пагубного ЕСПЧ. И это абсолютно здравый смысл. ЕСПЧ превратился в игровую площадку для крайне левых марксистов. Упраздните этот безумный суд немедленно!" - написал де Грааф в соцсети Х, комментируя заявление Сунака.
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя возможный выход Великобритании из ЕСПЧ, заявил, что если участие в ЕСПЧ начинает вредить национальным интересам, страны "принимают решения в пользу себя, потому что ни одна страна не будет вредить своим национальным интересам в угоду неким международным организациям".
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В миреВеликобританияРиши СунакЕвропейский суд по правам человека (ЕСПЧ)ЕвропарламентДмитрий ПесковРоссия
 
 
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