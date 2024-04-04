https://ria.ru/20240404/espch-1937854561.html

Нидерландский политик назвал ЕСПЧ игровой площадкой крайне левых

Нидерландский политик назвал ЕСПЧ игровой площадкой крайне левых - РИА Новости, 04.04.2024

Нидерландский политик назвал ЕСПЧ игровой площадкой крайне левых

Депутат Европарламента от нидерландской крайне правой партии "Форум за демократию" (FvD) Марсел де Грааф считает, что Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ)... РИА Новости, 04.04.2024

2024-04-04T16:23

2024-04-04T16:23

2024-04-04T16:23

в мире

великобритания

риши сунак

европейский суд по правам человека (еспч)

европарламент

дмитрий песков

россия

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ГААГА, 4 апр - РИА Новости. Депутат Европарламента от нидерландской крайне правой партии "Форум за демократию" (FvD) Марсел де Грааф считает, что Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) превратился в "игровую площадку для крайне левых марксистов", поэтому его стоит упразднить. Премьер-министр Великобритании Риши Сунак ранее заявил, что страна может выйти из состава Европейского суда по правам человека (ЕСПЧ), если это поможет остановить поток нелегальных мигрантов. "Наконец-то, первый политический лидер выступает против пагубного ЕСПЧ. И это абсолютно здравый смысл. ЕСПЧ превратился в игровую площадку для крайне левых марксистов. Упраздните этот безумный суд немедленно!" - написал де Грааф в соцсети Х, комментируя заявление Сунака. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя возможный выход Великобритании из ЕСПЧ, заявил, что если участие в ЕСПЧ начинает вредить национальным интересам, страны "принимают решения в пользу себя, потому что ни одна страна не будет вредить своим национальным интересам в угоду неким международным организациям".

https://ria.ru/20240404/peskov-1937792526.html

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в мире, великобритания, риши сунак, европейский суд по правам человека (еспч), европарламент, дмитрий песков, россия