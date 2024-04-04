https://ria.ru/20240404/elektrichka-1937820992.html

В Подмосковье электричка столкнулась с тепловозом

В Подмосковье электричка столкнулась с тепловозом - РИА Новости, 04.04.2024

В Подмосковье электричка столкнулась с тепловозом

Электропоезд "Иволга" столкнулся с тепловозом при маневрировании на территории депо в городском округе Истра Московской области, люди не пострадали, рассказал... РИА Новости, 04.04.2024

2024-04-04T14:30

2024-04-04T14:30

2024-04-04T14:57

происшествия

московская область (подмосковье)

истра

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/04/04/1937827534_0:388:963:930_1920x0_80_0_0_aeb96dd5ba5c25f791c172e2cbcd1407.jpg

МОСКВА, 4 апр - РИА Новости. Электропоезд "Иволга" столкнулся с тепловозом при маневрировании на территории депо в городском округе Истра Московской области, люди не пострадали, рассказал РИА Новости представитель экстренных служб."При маневрировании в депо произошло столкновение электропоезда "Иволга" с тепловозом между Малиновкой и Нахабино", - сказал собеседник агентства. Он добавил, что пострадавших в результате происшествия нет. Обстоятельства инцидента выясняются.Позднее собеседник агентства сообщил, что произошло попутное столкновение. На месте ЧП приступила к работе комиссия РЖД.

https://ria.ru/20240325/elektrichki-1935686581.html

московская область (подмосковье)

истра

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

Кирилл Волков

Кирилл Волков

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

происшествия, московская область (подмосковье), истра