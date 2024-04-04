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В Подмосковье электричка столкнулась с тепловозом - РИА Новости, 04.04.2024
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14:30 04.04.2024 (обновлено: 14:57 04.04.2024)
https://ria.ru/20240404/elektrichka-1937820992.html
В Подмосковье электричка столкнулась с тепловозом
В Подмосковье электричка столкнулась с тепловозом - РИА Новости, 04.04.2024
В Подмосковье электричка столкнулась с тепловозом
Электропоезд "Иволга" столкнулся с тепловозом при маневрировании на территории депо в городском округе Истра Московской области, люди не пострадали, рассказал... РИА Новости, 04.04.2024
2024-04-04T14:30
2024-04-04T14:57
происшествия
московская область (подмосковье)
истра
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МОСКВА, 4 апр - РИА Новости. Электропоезд "Иволга" столкнулся с тепловозом при маневрировании на территории депо в городском округе Истра Московской области, люди не пострадали, рассказал РИА Новости представитель экстренных служб."При маневрировании в депо произошло столкновение электропоезда "Иволга" с тепловозом между Малиновкой и Нахабино", - сказал собеседник агентства. Он добавил, что пострадавших в результате происшествия нет. Обстоятельства инцидента выясняются.Позднее собеседник агентства сообщил, что произошло попутное столкновение. На месте ЧП приступила к работе комиссия РЖД.
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московская область (подмосковье)
истра
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происшествия, московская область (подмосковье), истра
Происшествия, Московская область (Подмосковье), Истра
В Подмосковье электричка столкнулась с тепловозом

В подмосковном депо Нахабино электропоезд "Иволга" столкнулся с тепловозом

© Фото : Московская межрегиональная транспортная прокуратура/TelegramЭлектропоезд "Иволга" столкнулся с тепловозом при маневрировании на территории депо в Истре
Электропоезд Иволга столкнулся с тепловозом при маневрировании на территории депо в Истре - РИА Новости, 1920, 04.04.2024
© Фото : Московская межрегиональная транспортная прокуратура/Telegram
Электропоезд "Иволга" столкнулся с тепловозом при маневрировании на территории депо в Истре
Читать ria.ru в
МОСКВА, 4 апр - РИА Новости. Электропоезд "Иволга" столкнулся с тепловозом при маневрировании на территории депо в городском округе Истра Московской области, люди не пострадали, рассказал РИА Новости представитель экстренных служб.
"При маневрировании в депо произошло столкновение электропоезда "Иволга" с тепловозом между Малиновкой и Нахабино", - сказал собеседник агентства. Он добавил, что пострадавших в результате происшествия нет. Обстоятельства инцидента выясняются.
Позднее собеседник агентства сообщил, что произошло попутное столкновение. На месте ЧП приступила к работе комиссия РЖД.
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