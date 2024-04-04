Рейтинг@Mail.ru
Латвия планирует отправить на Украину первую партию дронов - РИА Новости, 04.04.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
11:19 04.04.2024 (обновлено: 12:35 04.04.2024)
https://ria.ru/20240404/drony-1937772439.html
Латвия планирует отправить на Украину первую партию дронов
Латвия планирует отправить на Украину первую партию дронов - РИА Новости, 04.04.2024
Латвия планирует отправить на Украину первую партию дронов
Латвия в ближайшее время планирует отправить на Украину первую партию произведённых в стране дронов на 1 миллион евро, заявила премьер-министр балтийской... РИА Новости, 04.04.2024
2024-04-04T11:19
2024-04-04T12:35
в мире
латвия
украина
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/04/04/1937788405_0:51:3072:1779_1920x0_80_0_0_331f89ce010e580d3723974742162250.jpg
МОСКВА, 4 апр - РИА Новости. Латвия в ближайшее время планирует отправить на Украину первую партию произведённых в стране дронов на 1 миллион евро, заявила премьер-министр балтийской республики Эвика Силиня."Мы работаем над производством дронов в Латвии, чтобы потом их можно было отправить для поддержки Украины. И уже скоро мы планируем отправить первые дроны на 1 миллион евро на Украину. Дроны проверены, наши украинские коллеги признали, что они хороши в бою", - сказала Силиня на пресс-конференции с украинским коллегой Денисом Шмыгалем, которую транслировало латвийское телевидение.По ее словам, всего в 2024 году Латвия запланировала выделить 9 миллионов евро на поставку дронов Украине.Кроме того, Силиня сообщила, что доля Латвии в инициативе Чехии по поставкам боеприпасов Украине составит 10 миллионов евро, а всего в 2024 году Рига выделит на поддержку Украины 0,25% ВВП.
https://ria.ru/20240404/nato-1937658305.html
https://ria.ru/20240404/ukraina-1937752656.html
латвия
украина
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
Варвара Скокшина
Варвара Скокшина
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/04/04/1937788405_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_a21ea5446273a1ed71435f3bef4fc281.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, латвия, украина
В мире, Латвия, Украина
Латвия планирует отправить на Украину первую партию дронов

Латвия планирует отправить на Украину первую партию дронов на миллион евро

© AP Photo / Sergei GritsЦех сборки военных дронов на заводе Atlas Aerospace в Риге
Цех сборки военных дронов на заводе Atlas Aerospace в Риге - РИА Новости, 1920, 04.04.2024
© AP Photo / Sergei Grits
Цех сборки военных дронов на заводе Atlas Aerospace в Риге. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 4 апр - РИА Новости. Латвия в ближайшее время планирует отправить на Украину первую партию произведённых в стране дронов на 1 миллион евро, заявила премьер-министр балтийской республики Эвика Силиня.
"Мы работаем над производством дронов в Латвии, чтобы потом их можно было отправить для поддержки Украины. И уже скоро мы планируем отправить первые дроны на 1 миллион евро на Украину. Дроны проверены, наши украинские коллеги признали, что они хороши в бою", - сказала Силиня на пресс-конференции с украинским коллегой Денисом Шмыгалем, которую транслировало латвийское телевидение.
Флаги Украины и НАТО во время встречи министров обороны НАТО в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 04.04.2024
"Наши планы изменились". На Западе определили будущее Украины
Вчера, 08:00
По ее словам, всего в 2024 году Латвия запланировала выделить 9 миллионов евро на поставку дронов Украине.
Кроме того, Силиня сообщила, что доля Латвии в инициативе Чехии по поставкам боеприпасов Украине составит 10 миллионов евро, а всего в 2024 году Рига выделит на поддержку Украины 0,25% ВВП.
Артиллеристы 3-го армейского корпуса группировки Юг ведут огонь из 152-миллиметровой гаубицы Д-20 по позициям ВСУ - РИА Новости, 1920, 04.04.2024
"По всей стране". СМИ раскрыли, что Россия сделала на Украине
Вчера, 09:20
 
В миреЛатвияУкраина
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала