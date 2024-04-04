https://ria.ru/20240404/drony-1937772439.html
Латвия планирует отправить на Украину первую партию дронов
Латвия планирует отправить на Украину первую партию дронов - РИА Новости, 04.04.2024
Латвия планирует отправить на Украину первую партию дронов
Латвия в ближайшее время планирует отправить на Украину первую партию произведённых в стране дронов на 1 миллион евро, заявила премьер-министр балтийской... РИА Новости, 04.04.2024
2024-04-04T11:19
2024-04-04T11:19
2024-04-04T12:35
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МОСКВА, 4 апр - РИА Новости. Латвия в ближайшее время планирует отправить на Украину первую партию произведённых в стране дронов на 1 миллион евро, заявила премьер-министр балтийской республики Эвика Силиня."Мы работаем над производством дронов в Латвии, чтобы потом их можно было отправить для поддержки Украины. И уже скоро мы планируем отправить первые дроны на 1 миллион евро на Украину. Дроны проверены, наши украинские коллеги признали, что они хороши в бою", - сказала Силиня на пресс-конференции с украинским коллегой Денисом Шмыгалем, которую транслировало латвийское телевидение.По ее словам, всего в 2024 году Латвия запланировала выделить 9 миллионов евро на поставку дронов Украине.Кроме того, Силиня сообщила, что доля Латвии в инициативе Чехии по поставкам боеприпасов Украине составит 10 миллионов евро, а всего в 2024 году Рига выделит на поддержку Украины 0,25% ВВП.
https://ria.ru/20240404/nato-1937658305.html
https://ria.ru/20240404/ukraina-1937752656.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, латвия, украина
Латвия планирует отправить на Украину первую партию дронов
Латвия планирует отправить на Украину первую партию дронов на миллион евро