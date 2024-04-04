https://ria.ru/20240404/drony-1937772439.html

Латвия планирует отправить на Украину первую партию дронов

Латвия планирует отправить на Украину первую партию дронов - РИА Новости, 04.04.2024

Латвия планирует отправить на Украину первую партию дронов

Латвия в ближайшее время планирует отправить на Украину первую партию произведённых в стране дронов на 1 миллион евро, заявила премьер-министр балтийской... РИА Новости, 04.04.2024

2024-04-04T11:19

2024-04-04T11:19

2024-04-04T12:35

в мире

латвия

украина

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/04/04/1937788405_0:51:3072:1779_1920x0_80_0_0_331f89ce010e580d3723974742162250.jpg

МОСКВА, 4 апр - РИА Новости. Латвия в ближайшее время планирует отправить на Украину первую партию произведённых в стране дронов на 1 миллион евро, заявила премьер-министр балтийской республики Эвика Силиня."Мы работаем над производством дронов в Латвии, чтобы потом их можно было отправить для поддержки Украины. И уже скоро мы планируем отправить первые дроны на 1 миллион евро на Украину. Дроны проверены, наши украинские коллеги признали, что они хороши в бою", - сказала Силиня на пресс-конференции с украинским коллегой Денисом Шмыгалем, которую транслировало латвийское телевидение.По ее словам, всего в 2024 году Латвия запланировала выделить 9 миллионов евро на поставку дронов Украине.Кроме того, Силиня сообщила, что доля Латвии в инициативе Чехии по поставкам боеприпасов Украине составит 10 миллионов евро, а всего в 2024 году Рига выделит на поддержку Украины 0,25% ВВП.

https://ria.ru/20240404/nato-1937658305.html

https://ria.ru/20240404/ukraina-1937752656.html

латвия

украина

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

в мире, латвия, украина