https://ria.ru/20240404/dron-1937789950.html

ПВО Украины сбила российский дрон-разведчик над Харьковом

ПВО Украины сбила российский дрон-разведчик над Харьковом - РИА Новости, 04.04.2024

ПВО Украины сбила российский дрон-разведчик над Харьковом

Обломки от сбитого украинской ПВО российского разведывательного беспилотника, следившего за расположением украинских военных в Харькове, упали на жилой дом в... РИА Новости, 04.04.2024

2024-04-04T12:19

2024-04-04T12:19

2024-04-04T12:19

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харьковская область

сергей лебедев

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ДОНЕЦК, 4 апр - РИА Новости. Обломки от сбитого украинской ПВО российского разведывательного беспилотника, следившего за расположением украинских военных в Харькове, упали на жилой дом в Харькове, сообщил РИА Новости координатор николаевского подполья Сергей Лебедев, ссылаясь на данные своих коллег. "Наш разведывательный БПЛА был сбит примерно в районе Холодной горы, и все это (сам дрон и выпущенная по нему ракета – ред.) упало на мирное население по улице Богомольца 1а в Харькове. Ровно напротив 14-этажки, которую показывают в новостях, находится школа номер 54, а в школе располагались украинские военные", - рассказал собеседник агентства. Он также предоставил видео, на котором виден взрыв в небе от попадания в разведывательный дрон. Кроме того, он сообщил о том, что в пять утра был нанесен еще один удар по городу Лозовая на западе Харьковской области, где находится большой железнодорожный и транспортный узел. По его словам, подробности попадания пока выясняются. Ранее он рассказал РИА Новости о поражении в ходе вечерних и ночных ударов танкового училища с иностранными танками и западными инструкторами в Харькове, здания РОВД, где от попадания были убиты около 15 и раненые свыше 20 украинских силовков, а также по производству дронов ВСУ на Мерфянском механическом заводе в Харьковской области, рядом с которым на ж/д вокзале под удар попал и поезд с боеприпасами и личным составом ВСУ.

https://ria.ru/20240404/poterya-1937777550.html

https://ria.ru/20240404/nato-1937658305.html

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Варвара Скокшина

в мире, харьков, харьковская область, сергей лебедев, вооруженные силы украины