https://ria.ru/20240404/donetsk-1937771048.html
При утреннем обстреле Донецка со стороны ВСУ погиб человек
При утреннем обстреле Донецка со стороны ВСУ погиб человек - РИА Новости, 04.04.2024
При утреннем обстреле Донецка со стороны ВСУ погиб человек
Мирный житель погиб, школа повреждена при утреннем обстреле Куйбышевского района Донецка украинскими войсками, сообщил мэр города Алексей Кулемзин в своем... РИА Новости, 04.04.2024
2024-04-04T11:13
2024-04-04T11:13
2024-04-04T11:26
специальная военная операция на украине
донецк
происшествия
куйбышевский район
алексей кулемзин (донецк)
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ДОНЕЦК, 4 апр – РИА Новости. Мирный житель погиб, школа повреждена при утреннем обстреле Куйбышевского района Донецка украинскими войсками, сообщил мэр города Алексей Кулемзин в своем Telegram-канале."Во время варварского утреннего обстрела Куйбышевского района по улице Туманяна погиб мужчина 1945 года рождения", - написал Кулемзин.По его словам, повреждены фасад и остекление школы №71 по улице Нарвской и многоквартирного дома по улице Шахтёрской славы.Куйбышевский район расположен на западе Донецка.
https://ria.ru/20240403/obstrel-1937648822.html
https://ria.ru/20240401/obstrel-1937219728.html
донецк
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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донецк, происшествия, куйбышевский район, алексей кулемзин (донецк)
Специальная военная операция на Украине, Донецк, Происшествия, Куйбышевский район, Алексей Кулемзин (Донецк)
При утреннем обстреле Донецка со стороны ВСУ погиб человек
При утреннем обстреле Донецка со стороны ВСУ погиб человек, повреждена школа