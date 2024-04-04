https://ria.ru/20240404/donetsk-1937771048.html

При утреннем обстреле Донецка со стороны ВСУ погиб человек

При утреннем обстреле Донецка со стороны ВСУ погиб человек - РИА Новости, 04.04.2024

При утреннем обстреле Донецка со стороны ВСУ погиб человек

Мирный житель погиб, школа повреждена при утреннем обстреле Куйбышевского района Донецка украинскими войсками, сообщил мэр города Алексей Кулемзин в своем... РИА Новости, 04.04.2024

2024-04-04T11:13

2024-04-04T11:13

2024-04-04T11:26

специальная военная операция на украине

донецк

происшествия

куйбышевский район

алексей кулемзин (донецк)

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ДОНЕЦК, 4 апр – РИА Новости. Мирный житель погиб, школа повреждена при утреннем обстреле Куйбышевского района Донецка украинскими войсками, сообщил мэр города Алексей Кулемзин в своем Telegram-канале."Во время варварского утреннего обстрела Куйбышевского района по улице Туманяна погиб мужчина 1945 года рождения", - написал Кулемзин.По его словам, повреждены фасад и остекление школы №71 по улице Нарвской и многоквартирного дома по улице Шахтёрской славы.Куйбышевский район расположен на западе Донецка.

https://ria.ru/20240403/obstrel-1937648822.html

https://ria.ru/20240401/obstrel-1937219728.html

донецк

куйбышевский район

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

донецк, происшествия, куйбышевский район, алексей кулемзин (донецк)