https://ria.ru/20240404/donetsk-1937752475.html

ВСУ выпустили 12 снарядов по Донецку и Горловке

ВСУ выпустили 12 снарядов по Донецку и Горловке - РИА Новости, 04.04.2024

ВСУ выпустили 12 снарядов по Донецку и Горловке

Украинские войска утром выпустили двенадцать снарядов калибра 155 миллиметров, из них два - кассетного типа, по Донецку и Горловке, сообщило в Telegram-канале... РИА Новости, 04.04.2024

2024-04-04T09:19

2024-04-04T09:19

2024-04-04T09:19

донецк

горловка

донецкая народная республика

нато

специальная военная операция на украине

происшествия

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ДОНЕЦК, 4 апр - РИА Новости. Украинские войска утром выпустили двенадцать снарядов калибра 155 миллиметров, из них два - кассетного типа, по Донецку и Горловке, сообщило в Telegram-канале представительство ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины. "Зафиксирован обстрел со стороны вооруженных формирований Украины по направлению: 08.45 (совпадает с мск - ред.) - населенный пункт Кураховка - город Донецк (Петровский район): выпущено два снаряда калибром 155 миллиметров (кассетный)", - говорится в сообщении. Отмечается, что до этого с 6.00 до 6.45 мск украинские военные выпустили 10 снарядов калибра 155 миллиметров по Куйбышевскому району Донецка и Никитовскому району Горловки. Куйбышевский район расположен на западе Донецка, Петровский - на западной окраине, это самая отдаленная от центра часть города. С 2014 года, когда ДНР провозгласила независимость от Киева, последний район регулярно подвергается обстрелам со стороны украинских силовиков. Горловка расположена в 50 километрах севернее Донецка, в городе находятся химический концерн "Стирол" и угледобывающие предприятия. Это один из крупнейших населенных пунктов ДНР, до начала конфликта в Донбассе население Горловки насчитывало более 250 тысяч человек. Артиллерия калибра 155 миллиметров применяется странами НАТО. США поставили Украине дальнобойные гаубицы M777 калибра 155 миллиметров, украинские войска активно используют их для обстрела городов Донецкой и Луганской Народных Республик. Также украинским войскам были поставлены немецкие самоходные артиллерийские установки PzH 2000, польские САУ Krab и французские САУ CAESAR, использующие снаряды такого калибра.

https://ria.ru/20240404/nato-1937658305.html

https://ria.ru/20240403/konflikt-1937695533.html

донецк

горловка

донецкая народная республика

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

донецк, горловка, донецкая народная республика, нато, происшествия