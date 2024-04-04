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Доля доллара в мировых расчетах через SWIFT сократилась до минимума с июля - РИА Новости, 04.04.2024
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16:40 04.04.2024
https://ria.ru/20240404/dollar-1937859138.html
Доля доллара в мировых расчетах через SWIFT сократилась до минимума с июля
Доля доллара в мировых расчетах через SWIFT сократилась до минимума с июля - РИА Новости, 04.04.2024
Доля доллара в мировых расчетах через SWIFT сократилась до минимума с июля
Доля доллара в расчетах через межбанковскую систему SWIFT по итогам февраля составила 46,56% - это минимум с июля прошлого года, следует из данных системы,... РИА Новости, 04.04.2024
2024-04-04T16:40
2024-04-04T16:40
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МОСКВА, 4 апр - РИА Новости. Доля доллара в расчетах через межбанковскую систему SWIFT по итогам февраля составила 46,56% - это минимум с июля прошлого года, следует из данных системы, которые проанализировало РИА Новости. За месяц удельный вес "американца" сократился на 0,08 процентного пункта, при этом он остался самой востребованной валютой в мире. Доля второй самой популярной валюты, евро, выросла на 0,23 процентного пункта - до 23,25%, при этом с августа она колеблется вблизи своего исторического минимума. Китайский юань в прошлом месяце потерял 0,51 процентного пункта - его доля составила 4%, что стало минимумом за четыре месяца. Фунт стерлингов также уменьшил свой удельный вес в международных платежах - до 6,9% с 7,1% месяцем ранее. А вот доля японской иены, наоборот, подросла - на 0,17 процентного пункта, до 3,73%. В десятку самых популярных в мире валют входят канадский, австралийский, гонконгский и сингапурский доллары, а также тайский бат. Несколько лет назад SWIFT была основной системой для обработки платежей - через нее проходили почти все банковские операции в мире. Однако в 2014 году, когда западные страны впервые пригрозили отключить Россию от системы, стали создаваться альтернативы. В России это Система передачи финансовых сообщений, в Китае - Система трансграничных межбанковских платежей. Есть собственная система для переводов и в Индии.
https://ria.ru/20230927/dollar-1899031463.html
https://ria.ru/20240130/swift-1924272915.html
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экономика, россия, китай, индия, swift
Экономика, Россия, Китай, Индия, SWIFT
Доля доллара в мировых расчетах через SWIFT сократилась до минимума с июля

Доля доллара в мировых расчетах через SWIFT сократилась до 46,56 процента

© Depositphotos.com / belchonock Женщина пересчитывает долларовые купюры в банке
Женщина пересчитывает долларовые купюры в банке - РИА Новости, 1920, 04.04.2024
© Depositphotos.com / belchonock
Женщина пересчитывает долларовые купюры в банке . Архивное фото
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МОСКВА, 4 апр - РИА Новости. Доля доллара в расчетах через межбанковскую систему SWIFT по итогам февраля составила 46,56% - это минимум с июля прошлого года, следует из данных системы, которые проанализировало РИА Новости.
За месяц удельный вес "американца" сократился на 0,08 процентного пункта, при этом он остался самой востребованной валютой в мире.
Денежные купюры США - РИА Новости, 1920, 27.09.2023
Доллар в августе обновил исторический рекорд в расчетах через SWIFT
27 сентября 2023, 18:47
Доля второй самой популярной валюты, евро, выросла на 0,23 процентного пункта - до 23,25%, при этом с августа она колеблется вблизи своего исторического минимума.
Китайский юань в прошлом месяце потерял 0,51 процентного пункта - его доля составила 4%, что стало минимумом за четыре месяца. Фунт стерлингов также уменьшил свой удельный вес в международных платежах - до 6,9% с 7,1% месяцем ранее.
А вот доля японской иены, наоборот, подросла - на 0,17 процентного пункта, до 3,73%. В десятку самых популярных в мире валют входят канадский, австралийский, гонконгский и сингапурский доллары, а также тайский бат.
Несколько лет назад SWIFT была основной системой для обработки платежей - через нее проходили почти все банковские операции в мире. Однако в 2014 году, когда западные страны впервые пригрозили отключить Россию от системы, стали создаваться альтернативы. В России это Система передачи финансовых сообщений, в Китае - Система трансграничных межбанковских платежей. Есть собственная система для переводов и в Индии.
Эльвира Набиуллина - РИА Новости, 1920, 30.01.2024
Многие страны думают над альтернативами SWIFT, заявила Набиуллина
30 января, 08:08
 
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