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Хуже февраля 2022-го. В Киеве заявили о масштабной диверсии
Хуже февраля 2022-го. В Киеве заявили о масштабной диверсии - РИА Новости, 04.04.2024
Хуже февраля 2022-го. В Киеве заявили о масштабной диверсии
Законопроект об ужесточении мобилизации уже нанес Украине значительный финансовый ущерб и выглядит, как диверсия, заявил в интервью каналу "Новины. Live"... РИА Новости, 04.04.2024
2024-04-04T02:22
2024-04-04T02:22
2024-04-04T02:24
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дмитрий разумков
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МОСКВА, 4 апр – РИА Новости. Законопроект об ужесточении мобилизации уже нанес Украине значительный финансовый ущерб и выглядит, как диверсия, заявил в интервью каналу "Новины. Live" депутат Верховной рады, экс-спикер парламента Дмитрий Разумков."Этот законопроект сам по себе выглядит как диверсия. Потому что его еще не приняли, а он уже навредил государству Украина и в международном плане, и в плане финансовом", — указал он.По словам парламентария, только в январе 2024 года украинцы сняли со своих счетов 27,4 миллиарда гривен (почти 700 миллионов долларов), что нанесло больше урона для финансового сектора, чем это было в феврале 2022 года.Как отметил Разумков, выехавшие из страны украинцы, услышав в новостях о возможном запрете на оказание консульских услуг уклонистам, быстро переоформили свои паспорта, получив документы со сроком действия в 10 лет."И все, и будут там дальше сидеть. Мы утрачиваем с ними связь, они максимально будут делать так, чтобы государство Украина потеряло их из поля зрения <…> С каждым днем шанс на то, что они вернутся, становится все меньше", — заключил депутат.На Украине никак не могут принять законопроект о мобилизации. Первый вариант был отправлен на доработку, а второй был принял в первом чтении в начале февраля. В отличие от предыдущей версии, он не предусматривает призыв инвалидов, но существенно ужесточает сам процесс.
https://ria.ru/20240402/mobilizatsiya-1937410584.html
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в мире, украина, дмитрий разумков, верховная рада украины
В мире, Украина, Дмитрий Разумков, Верховная Рада Украины
Хуже февраля 2022-го. В Киеве заявили о масштабной диверсии
Разумков: законопроект об ужесточении мобилизации выглядит как диверсия
МОСКВА, 4 апр – РИА Новости. Законопроект об ужесточении мобилизации уже нанес Украине значительный финансовый ущерб и выглядит, как диверсия, заявил в интервью каналу "Новины. Live" депутат Верховной рады, экс-спикер парламента Дмитрий Разумков.
"Этот законопроект сам по себе выглядит как диверсия. Потому что его еще не приняли, а он уже навредил государству Украина
и в международном плане, и в плане финансовом", — указал он.
По словам парламентария, только в январе 2024 года украинцы сняли со своих счетов 27,4 миллиарда гривен (почти 700 миллионов долларов), что нанесло больше урона для финансового сектора, чем это было в феврале 2022 года.
Как отметил Разумков
, выехавшие из страны украинцы, услышав в новостях о возможном запрете на оказание консульских услуг уклонистам, быстро переоформили свои паспорта, получив документы со сроком действия в 10 лет.
"И все, и будут там дальше сидеть. Мы утрачиваем с ними связь, они максимально будут делать так, чтобы государство Украина потеряло их из поля зрения <…> С каждым днем шанс на то, что они вернутся, становится все меньше", — заключил депутат.
На Украине никак не могут принять законопроект о мобилизации. Первый вариант был отправлен на доработку, а второй был принял в первом чтении в начале февраля. В отличие от предыдущей версии, он не предусматривает призыв инвалидов, но существенно ужесточает сам процесс.