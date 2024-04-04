https://ria.ru/20240404/diskreditatsiya-1937840894.html

Полиция нашла признаки дискредитации ВС России в высказываниях Котлярова*

Полиция нашла признаки дискредитации ВС России в высказываниях Котлярова* - РИА Новости, 04.04.2024

Полиция нашла признаки дискредитации ВС России в высказываниях Котлярова*

Полиция нашла признаки дискредитации Вооруженных сил России в высказываниях вокалиста группы "Порнофильмы" Владимира Котлярова*, говорится в ответе ГУМВД РФ по... РИА Новости, 04.04.2024

2024-04-04T15:37

2024-04-04T15:37

2024-04-04T15:37

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олег баранов

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МОСКВА, 4 апр - РИА Новости. Полиция нашла признаки дискредитации Вооруженных сил России в высказываниях вокалиста группы "Порнофильмы" Владимира Котлярова*, говорится в ответе ГУМВД РФ по Москве на запрос депутата Госдумы Андрея Альшевского. В опубликованном в телеграм-канале депутата документе с электронной подписью начальника столичного главка МВД Олега Баранова сообщается, что экспертно-криминалистический центр ГУМВД провел лингвистическое исследование, согласно которому в действиях Котлярова "усматриваются признаки административного правонарушения, предусмотренного статьей 20.3.3" КоАП РФ (дискредитация ВС РФ). Материал проверки в отношении Котлярова 26 марта направлен в Тверскую межрайонную прокуратуру Москвы "для принятия решения в соответствии с законодательством Российской Федерации". Статья 20.3.3 КоАП РФ предусматривает штраф для нарушителя от 30 тысяч до 50 тысяч рублей. Минюст РФ включил Котлярова в реестр иноагентов в сентябре 2023 года. По данным ведомства, музыкант открыто выступал в поддержку Украины, негативно высказываясь в отношении граждан РФ, формировал антироссийские взгляды, выражал поддержку лицам, осуществляющим террористическую деятельность в России.* Физическое лицо, выполняющее функции иноагента.

https://ria.ru/20240329/pugacheva-1936754190.html

https://ria.ru/20231009/bykov-1901543025.html

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россия, москва, украина, андрей альшевских, олег баранов, госдума рф