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Полиция нашла признаки дискредитации ВС России в высказываниях Котлярова* - РИА Новости, 04.04.2024
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15:37 04.04.2024
https://ria.ru/20240404/diskreditatsiya-1937840894.html
Полиция нашла признаки дискредитации ВС России в высказываниях Котлярова*
Полиция нашла признаки дискредитации ВС России в высказываниях Котлярова* - РИА Новости, 04.04.2024
Полиция нашла признаки дискредитации ВС России в высказываниях Котлярова*
Полиция нашла признаки дискредитации Вооруженных сил России в высказываниях вокалиста группы "Порнофильмы" Владимира Котлярова*, говорится в ответе ГУМВД РФ по... РИА Новости, 04.04.2024
2024-04-04T15:37
2024-04-04T15:37
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МОСКВА, 4 апр - РИА Новости. Полиция нашла признаки дискредитации Вооруженных сил России в высказываниях вокалиста группы "Порнофильмы" Владимира Котлярова*, говорится в ответе ГУМВД РФ по Москве на запрос депутата Госдумы Андрея Альшевского. В опубликованном в телеграм-канале депутата документе с электронной подписью начальника столичного главка МВД Олега Баранова сообщается, что экспертно-криминалистический центр ГУМВД провел лингвистическое исследование, согласно которому в действиях Котлярова "усматриваются признаки административного правонарушения, предусмотренного статьей 20.3.3" КоАП РФ (дискредитация ВС РФ). Материал проверки в отношении Котлярова 26 марта направлен в Тверскую межрайонную прокуратуру Москвы "для принятия решения в соответствии с законодательством Российской Федерации". Статья 20.3.3 КоАП РФ предусматривает штраф для нарушителя от 30 тысяч до 50 тысяч рублей. Минюст РФ включил Котлярова в реестр иноагентов в сентябре 2023 года. По данным ведомства, музыкант открыто выступал в поддержку Украины, негативно высказываясь в отношении граждан РФ, формировал антироссийские взгляды, выражал поддержку лицам, осуществляющим террористическую деятельность в России.* Физическое лицо, выполняющее функции иноагента.
https://ria.ru/20240329/pugacheva-1936754190.html
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россия, москва, украина, андрей альшевских, олег баранов, госдума рф
Россия, Москва, Украина, Андрей Альшевских, Олег Баранов, Госдума РФ
Полиция нашла признаки дискредитации ВС России в высказываниях Котлярова*

МВД нашло признаки дискредитации ВС РФ в высказываниях вокалиста "Порнофильмов"

CC BY-SA 4.0 / 007master / Группа "Порнофильмы"
Группа Порнофильмы - РИА Новости, 1920, 04.04.2024
CC BY-SA 4.0 / 007master /
Группа "Порнофильмы". Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 4 апр - РИА Новости. Полиция нашла признаки дискредитации Вооруженных сил России в высказываниях вокалиста группы "Порнофильмы" Владимира Котлярова*, говорится в ответе ГУМВД РФ по Москве на запрос депутата Госдумы Андрея Альшевского.
В опубликованном в телеграм-канале депутата документе с электронной подписью начальника столичного главка МВД Олега Баранова сообщается, что экспертно-криминалистический центр ГУМВД провел лингвистическое исследование, согласно которому в действиях Котлярова "усматриваются признаки административного правонарушения, предусмотренного статьей 20.3.3" КоАП РФ (дискредитация ВС РФ).
Скриншот публикации Аллы Пугачевой в соцсетях
В Госдуме оценили возможность внесения Пугачевой в список иноагентов
29 марта, 21:45
Материал проверки в отношении Котлярова 26 марта направлен в Тверскую межрайонную прокуратуру Москвы "для принятия решения в соответствии с законодательством Российской Федерации".
Статья 20.3.3 КоАП РФ предусматривает штраф для нарушителя от 30 тысяч до 50 тысяч рублей.
Минюст РФ включил Котлярова в реестр иноагентов в сентябре 2023 года. По данным ведомства, музыкант открыто выступал в поддержку Украины, негативно высказываясь в отношении граждан РФ, формировал антироссийские взгляды, выражал поддержку лицам, осуществляющим террористическую деятельность в России.
* Физическое лицо, выполняющее функции иноагента.
Писатель Дмитрий Быков (иноагент) - РИА Новости, 1920, 09.10.2023
Источник: писателя Быкова* проверяют по статье о дискредитации ВС России
9 октября 2023, 16:04
 
РоссияМоскваУкраинаАндрей АльшевскихОлег БарановГосдума РФ
 
 
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