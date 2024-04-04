https://ria.ru/20240404/demonstratsiya-1937893047.html

В Париже медсестры вышли на протесты, требуя повышения зарплат

В Париже медсестры вышли на протесты, требуя повышения зарплат - РИА Новости, 04.04.2024

В Париже медсестры вышли на протесты, требуя повышения зарплат

Около тысячи человек приняли участие в четверг в демонстрации медсестер, требующих роста вознаграждений за оказание медицинских услуг, передает корреспондент... РИА Новости, 04.04.2024

2024-04-04T18:49

2024-04-04T18:49

2024-04-04T18:53

в мире

франция

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ПАРИЖ, 4 апр - РИА Новости. Около тысячи человек приняли участие в четверг в демонстрации медсестер, требующих роста вознаграждений за оказание медицинских услуг, передает корреспондент РИА Новости. "Расходы растут, цены на топливо, электричество, связанные с транспортом расходы растут, а зарплаты не растут", – сообщила агентству одна из протестующих. Проведенная по инициативе ассоциации "Внештатные медсестры в гневе" демонстрация стартовала с площади Бастилии, участники манифестации держали плакаты с требованием повысить вознаграждения за оказание медуслуг, которые не пересматривались уже 15 лет. "Это ненормально, мы больше не сможем заниматься работой, которую обожаем, ухаживать за людьми на дому. Но таким темпами это станет невозможно, нам уже приходится выбирать: мы не едем к пациентам, которые живут далеко", – добавила другая протестующая, отметив, что компенсация расходов на дорогу не выплачивается должным образом. Кроме того, медсестры требуют внесение профессии в перечень вредных, более ранний выход на пенсию, а также упрощение бюрократических процедур. Во Франции последние месяцы регулярно проходят демонстрации с требованием увеличения заработной платы и принятия мер для поддержки работников. В них в частности участвовали учителя, медсестры, врачи, преподаватели, полицейские и другие бюджетники. Особый размах приобрели протесты французских аграриев, которые требовали признания важности их деятельности и создание более конкурентоспособных условий на европейском рынке.

https://ria.ru/20240214/fermery-1927285803.html

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Наталья Макарова

Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

в мире, франция