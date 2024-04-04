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В Париже медсестры вышли на протесты, требуя повышения зарплат - РИА Новости, 04.04.2024
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18:49 04.04.2024 (обновлено: 18:53 04.04.2024)
https://ria.ru/20240404/demonstratsiya-1937893047.html
В Париже медсестры вышли на протесты, требуя повышения зарплат
В Париже медсестры вышли на протесты, требуя повышения зарплат - РИА Новости, 04.04.2024
В Париже медсестры вышли на протесты, требуя повышения зарплат
Около тысячи человек приняли участие в четверг в демонстрации медсестер, требующих роста вознаграждений за оказание медицинских услуг, передает корреспондент... РИА Новости, 04.04.2024
2024-04-04T18:49
2024-04-04T18:53
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ПАРИЖ, 4 апр - РИА Новости. Около тысячи человек приняли участие в четверг в демонстрации медсестер, требующих роста вознаграждений за оказание медицинских услуг, передает корреспондент РИА Новости. "Расходы растут, цены на топливо, электричество, связанные с транспортом расходы растут, а зарплаты не растут", – сообщила агентству одна из протестующих. Проведенная по инициативе ассоциации "Внештатные медсестры в гневе" демонстрация стартовала с площади Бастилии, участники манифестации держали плакаты с требованием повысить вознаграждения за оказание медуслуг, которые не пересматривались уже 15 лет. "Это ненормально, мы больше не сможем заниматься работой, которую обожаем, ухаживать за людьми на дому. Но таким темпами это станет невозможно, нам уже приходится выбирать: мы не едем к пациентам, которые живут далеко", – добавила другая протестующая, отметив, что компенсация расходов на дорогу не выплачивается должным образом. Кроме того, медсестры требуют внесение профессии в перечень вредных, более ранний выход на пенсию, а также упрощение бюрократических процедур. Во Франции последние месяцы регулярно проходят демонстрации с требованием увеличения заработной платы и принятия мер для поддержки работников. В них в частности участвовали учителя, медсестры, врачи, преподаватели, полицейские и другие бюджетники. Особый размах приобрели протесты французских аграриев, которые требовали признания важности их деятельности и создание более конкурентоспособных условий на европейском рынке.
https://ria.ru/20240214/fermery-1927285803.html
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в мире, франция
В мире, Франция
В Париже медсестры вышли на протесты, требуя повышения зарплат

Около тысячи медсестер приняли участие в демонстрации, требуя повышения зарплат

© AFP 2024 / MEHDI FEDOUACHМедсестры принимают участие в демонстрации в Париже, требуя повышения зарплат
Медсестры принимают участие в демонстрации в Париже, требуя повышения зарплат - РИА Новости, 1920, 04.04.2024
© AFP 2024 / MEHDI FEDOUACH
Медсестры принимают участие в демонстрации в Париже, требуя повышения зарплат
Читать ria.ru в
ПАРИЖ, 4 апр - РИА Новости. Около тысячи человек приняли участие в четверг в демонстрации медсестер, требующих роста вознаграждений за оказание медицинских услуг, передает корреспондент РИА Новости.
"Расходы растут, цены на топливо, электричество, связанные с транспортом расходы растут, а зарплаты не растут", – сообщила агентству одна из протестующих.
Фермеры выгрузили навоз перед отделением банка во французском Ажене. 14 февраля 2024
Французские фермеры в знак протеста выгрузили навоз перед банком в Ажене
14 февраля, 11:33
Проведенная по инициативе ассоциации "Внештатные медсестры в гневе" демонстрация стартовала с площади Бастилии, участники манифестации держали плакаты с требованием повысить вознаграждения за оказание медуслуг, которые не пересматривались уже 15 лет.
«
"Это ненормально, мы больше не сможем заниматься работой, которую обожаем, ухаживать за людьми на дому. Но таким темпами это станет невозможно, нам уже приходится выбирать: мы не едем к пациентам, которые живут далеко", – добавила другая протестующая, отметив, что компенсация расходов на дорогу не выплачивается должным образом.
Кроме того, медсестры требуют внесение профессии в перечень вредных, более ранний выход на пенсию, а также упрощение бюрократических процедур.
Во Франции последние месяцы регулярно проходят демонстрации с требованием увеличения заработной платы и принятия мер для поддержки работников. В них в частности участвовали учителя, медсестры, врачи, преподаватели, полицейские и другие бюджетники. Особый размах приобрели протесты французских аграриев, которые требовали признания важности их деятельности и создание более конкурентоспособных условий на европейском рынке.
Трактора участников акции протеста в Париже - РИА Новости, 1920, 23.01.2024
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23 января, 18:44
 
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