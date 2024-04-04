https://ria.ru/20240404/dagestan-1937905222.html

В Дагестане девочка случайно выстрелила в себя из пневматической винтовки

В Дагестане девочка случайно выстрелила в себя из пневматической винтовки - РИА Новости, 04.04.2024

В Дагестане девочка случайно выстрелила в себя из пневматической винтовки

Девочка-подросток в Кизлярском районе Дагестана случайно выстрелила в себя из пневматической винтовки своего отца и получила касательное ранение головы,... РИА Новости, 04.04.2024

2024-04-04T19:52

2024-04-04T19:52

2024-04-04T19:52

происшествия

кизлярский район

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МАХАЧКАЛА, 4 апр - РИА Новости. Девочка-подросток в Кизлярском районе Дагестана случайно выстрелила в себя из пневматической винтовки своего отца и получила касательное ранение головы, сообщили в четверг в пресс-службе прокуратуры региона. "Прокуратурой республики организована проверка в связи с касательным ранением головы несовершеннолетней 2009 года рождения в Кизлярском районе в виду неосторожного обращения с пневматической винтовкой, принадлежащей ее отцу. В лечебном учреждении оказывается вся необходимая медицинская помощь", – говорится в сообщении. В ходе надзорных мероприятий дадут оценку соблюдению требований законодательства о профилактике безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних и об оружии.

https://ria.ru/20240319/shkolnik-1934336774.html

кизлярский район

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происшествия, кизлярский район