https://ria.ru/20240404/dagestan-1937905222.html
В Дагестане девочка случайно выстрелила в себя из пневматической винтовки
В Дагестане девочка случайно выстрелила в себя из пневматической винтовки - РИА Новости, 04.04.2024
В Дагестане девочка случайно выстрелила в себя из пневматической винтовки
Девочка-подросток в Кизлярском районе Дагестана случайно выстрелила в себя из пневматической винтовки своего отца и получила касательное ранение головы,... РИА Новости, 04.04.2024
2024-04-04T19:52
2024-04-04T19:52
2024-04-04T19:52
происшествия
кизлярский район
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/09/1a/1898734283_0:297:3114:2048_1920x0_80_0_0_2b7e431f77eb6a1472ed43389ee78ad2.jpg
МАХАЧКАЛА, 4 апр - РИА Новости. Девочка-подросток в Кизлярском районе Дагестана случайно выстрелила в себя из пневматической винтовки своего отца и получила касательное ранение головы, сообщили в четверг в пресс-службе прокуратуры региона. "Прокуратурой республики организована проверка в связи с касательным ранением головы несовершеннолетней 2009 года рождения в Кизлярском районе в виду неосторожного обращения с пневматической винтовкой, принадлежащей ее отцу. В лечебном учреждении оказывается вся необходимая медицинская помощь", – говорится в сообщении. В ходе надзорных мероприятий дадут оценку соблюдению требований законодательства о профилактике безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних и об оружии.
https://ria.ru/20240319/shkolnik-1934336774.html
кизлярский район
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/09/1a/1898734283_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_b1f9ba150b3dfe40b3eac61f3304ebb2.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, кизлярский район
Происшествия, Кизлярский район
В Дагестане девочка случайно выстрелила в себя из пневматической винтовки
В Дагестане девочка-подросток случайно выстрелила в себя из пневматики