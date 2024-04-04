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Угрозы для жизни Чибиса нет, заявили в пресс-служба мурманского губернатора

Угрозы для жизни Чибиса нет, заявили в пресс-служба мурманского губернатора - РИА Новости, 05.04.2024

Угрозы для жизни Чибиса нет, заявили в пресс-служба мурманского губернатора

Врачи сообщили, что угрозы для жизни раненного ножом губернатора Мурманской области Андрея Чибиса нет, заявили РИА Новости в пресс-службе главы региона. РИА Новости, 05.04.2024

2024-04-04T23:56

2024-04-04T23:56

2024-04-05T02:48

мурманская область

андрей чибис

происшествия

апатиты

нападение на губернатора мурманской области чибиса

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МУРМАНСК, 4 апр – РИА Новости. Врачи сообщили, что угрозы для жизни раненного ножом губернатора Мурманской области Андрея Чибиса нет, заявили РИА Новости в пресс-службе главы региона."Врачи говорят, что угрозы для жизни Андрея Владимировича нет, больше пока ничего", - сказала собеседница агентства.Ранее РИА Новости сообщили, что губернатора Мурманской области Андрея Чибиса ранили ножом в Апатитах, нападавший задержан.

мурманская область

апатиты

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

мурманская область, андрей чибис, происшествия, апатиты, нападение на губернатора мурманской области чибиса