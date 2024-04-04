https://ria.ru/20240404/chibis-1937928089.html

Перед нападением Чибис встречался с жителями Апатитов

Перед нападением Чибис встречался с жителями Апатитов - РИА Новости, 05.04.2024

Перед нападением Чибис встречался с жителями Апатитов

Губернатор Мурманской области Андрей Чибис проводил встречу с жителями Апатитов до того, как на него напали, сообщили в правительстве региона. РИА Новости, 05.04.2024

2024-04-04T23:44

2024-04-04T23:44

2024-04-05T02:47

мурманская область

апатиты

андрей чибис

происшествия

нападение на губернатора мурманской области чибиса

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МОСКВА, 4 апр - РИА Новости. Губернатор Мурманской области Андрей Чибис проводил встречу с жителями Апатитов до того, как на него напали, сообщили в правительстве региона. Ранее в пресс-службе главы региона сообщили, что Чибиса ранили ножом в Апатитах, идет операция, нападавший задержан. "Губернатор Андрей Чибис проведет встречу с жителями Апатитов. Северяне смогут задать свои вопросы главе региона в Апатитском городском дворце культуры", - говорится в сообщении правительства в Telegram-канале.Кроме того, в Telegram-канале администрации города отметили, что в зале Дворца культуры на встрече с губернатором собралось более 300 человек. В зале было много известных городских активистов, присутствовали руководители ключевых предприятий и учреждений. Сам Чибис 2 апреля в Telegram-канале анонсировал встречу и пригласил на нее всех желающих.

https://ria.ru/20240404/napadenie-1937926480.html

мурманская область

апатиты

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Наталья Макарова

Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

мурманская область, апатиты, андрей чибис, происшествия, нападение на губернатора мурманской области чибиса