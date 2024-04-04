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Перед нападением Чибис встречался с жителями Апатитов - РИА Новости, 05.04.2024
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23:44 04.04.2024 (обновлено: 02:47 05.04.2024)
https://ria.ru/20240404/chibis-1937928089.html
Перед нападением Чибис встречался с жителями Апатитов
Перед нападением Чибис встречался с жителями Апатитов - РИА Новости, 05.04.2024
Перед нападением Чибис встречался с жителями Апатитов
Губернатор Мурманской области Андрей Чибис проводил встречу с жителями Апатитов до того, как на него напали, сообщили в правительстве региона. РИА Новости, 05.04.2024
2024-04-04T23:44
2024-04-05T02:47
мурманская область
апатиты
андрей чибис
происшествия
нападение на губернатора мурманской области чибиса
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МОСКВА, 4 апр - РИА Новости. Губернатор Мурманской области Андрей Чибис проводил встречу с жителями Апатитов до того, как на него напали, сообщили в правительстве региона. Ранее в пресс-службе главы региона сообщили, что Чибиса ранили ножом в Апатитах, идет операция, нападавший задержан. &quot;Губернатор Андрей Чибис проведет встречу с жителями Апатитов. Северяне смогут задать свои вопросы главе региона в Апатитском городском дворце культуры&quot;, - говорится в сообщении правительства в Telegram-канале.Кроме того, в Telegram-канале администрации города отметили, что в зале Дворца культуры на встрече с губернатором собралось более 300 человек. В зале было много известных городских активистов, присутствовали руководители ключевых предприятий и учреждений. Сам Чибис 2 апреля в Telegram-канале анонсировал встречу и пригласил на нее всех желающих.
https://ria.ru/20240404/napadenie-1937926480.html
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мурманская область, апатиты, андрей чибис, происшествия, нападение на губернатора мурманской области чибиса
Мурманская область, Апатиты, Андрей Чибис, Происшествия, Нападение на губернатора Мурманской области Чибиса
Перед нападением Чибис встречался с жителями Апатитов

Мурманский губернатор Чибис проводил встречу с жителями Апатитов до нападения

© Фото : Министерство информационной политики Мурманской области / Дмитрий ДубовГубернатор Мурманской области Андрей Чибис
Губернатор Мурманской области Андрей Чибис - РИА Новости, 1920, 04.04.2024
© Фото : Министерство информационной политики Мурманской области / Дмитрий Дубов
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МОСКВА, 4 апр - РИА Новости. Губернатор Мурманской области Андрей Чибис проводил встречу с жителями Апатитов до того, как на него напали, сообщили в правительстве региона.
Ранее в пресс-службе главы региона сообщили, что Чибиса ранили ножом в Апатитах, идет операция, нападавший задержан.
«

"Губернатор Андрей Чибис проведет встречу с жителями Апатитов. Северяне смогут задать свои вопросы главе региона в Апатитском городском дворце культуры", - говорится в сообщении правительства в Telegram-канале.

Кроме того, в Telegram-канале администрации города отметили, что в зале Дворца культуры на встрече с губернатором собралось более 300 человек. В зале было много известных городских активистов, присутствовали руководители ключевых предприятий и учреждений.
Сам Чибис 2 апреля в Telegram-канале анонсировал встречу и пригласил на нее всех желающих.
Губернатор Мурманской области Андрей Чибис - РИА Новости, 1920, 04.04.2024
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Мурманская областьАпатитыАндрей ЧибисПроисшествияНападение на губернатора Мурманской области Чибиса
 
 
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