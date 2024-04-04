https://ria.ru/20240404/byudzhet-1937724990.html

В Счетной палате отметили снижение объемов неисполненных расходов бюджета

В Счетной палате отметили снижение объемов неисполненных расходов бюджета - РИА Новости, 04.04.2024

В Счетной палате отметили снижение объемов неисполненных расходов бюджета

Неиспользованные средства федерального бюджета России по итогам 2023 года составили 603,5 миллиарда рублей, уменьшившись по сравнению с 2022 годом на 24,2%, или РИА Новости, 04.04.2024

2024-04-04T00:16

2024-04-04T00:16

2024-04-04T00:16

россия

экономика

министерство энергетики рф (минэнерго россии)

роскосмос

федеральное архивное агентство (росархив)

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МОСКВА, 4 апр – РИА Новости. Неиспользованные средства федерального бюджета России по итогам 2023 года составили 603,5 миллиарда рублей, уменьшившись по сравнению с 2022 годом на 24,2%, или на 192,5 миллиарда рублей, говорится в аналитической записке Счетной палаты о ходе исполнения федерального бюджета за 2023 год. "Объем неисполненных расходов составил 603,5 млрд. рублей и уменьшился по сравнению с 2022 годом на 192,5 млрд. рублей, или на 24,2%", - отмечается в документе. Объем ассигнований сводной бюджетной росписи по состоянию на 1 января 2024 года составил 32,967 триллиона рублей, тем самым превысив утвержденный объем на 3,911 триллиона рублей, или на 13,5%. Как отмечает Счетная палата, такое превышение в основном сложилось за счет увеличения резервного фонда правительства РФ (на 3,042 триллиона рублей) и неиспользованных субсидий, а также иных межбюджетных трансфертов (1,4 миллиарда рублей). Доля использования бюджетных ассигнований ниже 90% на 2023 год сложилась по 3 главным распорядителям - по Минэнерго (84,5%), госкорпорации "Роскосмос" (88,3%), Росархиву (88,5%). При этом по Минэнерго доля исполнения расходов за декабрь составила 44,8%. А доля исполнения расходов за декабрь по 9 главным распорядителям составила более 30%. Значительные объемы неисполненных расходов (открытая часть) отмечаются по Минфину (219,7 миллиарда рублей), госкорпорации "Роскосмос" (30,9 миллиардов рублей), Минпромторгу (22,8 миллиарда рублей), Минстрою (12,8 миллиардов рублей), Минздраву (12,5 миллиардов рублей), Минэкономразвития (10,1 миллиарда рублей), Минпросвещения (4,2 миллиарда рублей). Счетная палата в том числе отметила неравномерность исполнения расходов бюджета. "Как и в предыдущие годы, отмечается неравномерность исполнения расходов федерального бюджета: в IV квартале 2023 года осуществлены расходы в сумме 11 179,4 миллиардов рублей, что составляет 34,5% общего объема расходов за год (в IV квартале 2022 года – 11 582,4 миллиардов рублей, что составляет 37,2%). Доля расходов в IV квартале увеличилась за последние 8 лет на 4,1 процентного пункта", - говорится в документе.

https://ria.ru/20240226/byudzhet-1929454863.html

https://ria.ru/20240404/gosdolg-1937723822.html

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россия, экономика, министерство энергетики рф (минэнерго россии), роскосмос, федеральное архивное агентство (росархив)