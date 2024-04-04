https://ria.ru/20240404/bucha-1937782642.html

Пример Бучи доказывает, что Киеву можно все, заявил Лавров

Пример Бучи доказывает, что Киеву можно все, заявил Лавров - РИА Новости, 04.04.2024

Пример Бучи доказывает, что Киеву можно все, заявил Лавров

Решение Украины не предоставлять имена людей, якобы ставших жертвами событий в Буче, доказывает вседозволенность киевского режима, заявил глава МИД РФ Сергей... РИА Новости, 04.04.2024

2024-04-04T11:56

2024-04-04T11:56

2024-04-04T11:56

специальная военная операция на украине

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министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)

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МОСКВА, 4 апр - РИА Новости. Решение Украины не предоставлять имена людей, якобы ставших жертвами событий в Буче, доказывает вседозволенность киевского режима, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров. "Мы неоднократно, в том числе я лично, на заседании Совета безопасности ООН обращался с призывом добиться от киевского режима предоставления хотя бы имен тех людей, чьи тела якобы показали в Буче. Обращался и напрямую к генеральному секретарю ООН, чтобы он употребил свой авторитет и добился от Киева и его хозяев предоставления такого списка. Никто ничего не делает. Это в порядке еще одной иллюстрации того, что киевский режим, ему дозволено всё, и эта вседозволенность, он ей активно пользуются при потакании своих покровителей", - сказал российский министр в ходе встречи с главами аккредитованных в Москве дипмиссий в формате круглого стола по ситуации вокруг Украины. В отношении опубликованных Киевом фото- и видеоматериалов, якобы свидетельствующих о преступлениях российских военных в Буче Киевской области, Минобороны РФ информировало, что они являются очередной украинской провокацией. Как отмечали в российском военном ведомстве, за время нахождения города под контролем РФ ни один местный житель не пострадал от каких-либо насильственных действий. В Минобороны отмечали, что все российские подразделения полностью вышли из Бучи еще 30 марта 2022 года, а выезды из города в северном направлении не блокировались, при этом южные окраины, включая жилые кварталы, круглосуточно обстреливались украинскими войсками из крупнокалиберной артиллерии, танков и реактивных систем залпового огня. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что Россия категорически отвергает любые обвинения в причастности к гибели людей в Буче и требует от международных лидеров не спешить с огульными обвинениями в адрес РФ, а прислушаться к аргументации Москвы. В конце января этого года, выступая в ходе заседания Совбеза, глава МИД РФ Сергей Лавров напомнил, что не раз лично просил генсека ООН содействовать тому, чтобы Украина передала список имен тех, кто якобы был убит, как утверждают в Киеве, российскими военнослужащими в Буче, но его обращения остались без ответа. По словам Лаврова, генсеку ООН "просто не позволяют даже пытаться установить истину, изобличающую западных кукловодов". В свою очередь официальный представитель генсека Стефан Дюжаррик подтверждал, что в ООН получили запрос от Москвы, требующей получения списка жертв провокации в Буче. Как заявил в интервью РИА Новости первый зампостпреда РФ при ООН Дмитрий Полянский, Генсек ООН Антониу Гутерреш подтверждает, что Киев не передает ему списка жертв провокации в Буче, но не проявляет инициативы в этом вопросе. По словам Полянского, понятно, что передача этих списков, по которым можно было бы сличить имена тех, кто якобы был убит именно в Буче, позволила бы подорвать украинскую версию о том, что эти люди якобы были убиты российскими войсками при отходе из Бучи. В феврале в интервью американскому журналисту Такеру Карлсону президент России Владимир Путин рассказал, что переговоры с Украиной в 2022 году были практически завершены, но после отвода российских войск от Киева украинская сторона "выбросила" все договоренности, а затем Владимир Зеленский законодательно запретил вести переговоры с Россией - издал такой указ. В конце ноября глава фракции партии Владимира Зеленского "Слуга народа" в верховной раде и член комитета по национальной безопасности, обороне и разведке Давид Арахамия заявил, что военные действия на Украине могли завершиться еще весной 2022 года, однако украинские власти не согласились на нейтралитет страны, после переговоров с российской стороной в Стамбуле бывший тогда премьером Великобритании Джонсон призвал Киев ничего не подписывать с РФ и "просто воевать".

https://ria.ru/20240212/bucha-1926794636.html

https://ria.ru/20231223/bucha-1917612531.html

https://ria.ru/20240402/bucha-1937242218.html

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Кирилл Волков

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

в мире, россия, буча, сергей лавров, оон, украина, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)