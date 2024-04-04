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Пример Бучи доказывает, что Киеву можно все, заявил Лавров - РИА Новости, 04.04.2024
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Специальная военная операция на Украине
 
11:56 04.04.2024
https://ria.ru/20240404/bucha-1937782642.html
Пример Бучи доказывает, что Киеву можно все, заявил Лавров
Пример Бучи доказывает, что Киеву можно все, заявил Лавров - РИА Новости, 04.04.2024
Пример Бучи доказывает, что Киеву можно все, заявил Лавров
Решение Украины не предоставлять имена людей, якобы ставших жертвами событий в Буче, доказывает вседозволенность киевского режима, заявил глава МИД РФ Сергей... РИА Новости, 04.04.2024
2024-04-04T11:56
2024-04-04T11:56
специальная военная операция на украине
в мире
россия
буча
сергей лавров
оон
украина
министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
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МОСКВА, 4 апр - РИА Новости. Решение Украины не предоставлять имена людей, якобы ставших жертвами событий в Буче, доказывает вседозволенность киевского режима, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров. "Мы неоднократно, в том числе я лично, на заседании Совета безопасности ООН обращался с призывом добиться от киевского режима предоставления хотя бы имен тех людей, чьи тела якобы показали в Буче. Обращался и напрямую к генеральному секретарю ООН, чтобы он употребил свой авторитет и добился от Киева и его хозяев предоставления такого списка. Никто ничего не делает. Это в порядке еще одной иллюстрации того, что киевский режим, ему дозволено всё, и эта вседозволенность, он ей активно пользуются при потакании своих покровителей", - сказал российский министр в ходе встречи с главами аккредитованных в Москве дипмиссий в формате круглого стола по ситуации вокруг Украины. В отношении опубликованных Киевом фото- и видеоматериалов, якобы свидетельствующих о преступлениях российских военных в Буче Киевской области, Минобороны РФ информировало, что они являются очередной украинской провокацией. Как отмечали в российском военном ведомстве, за время нахождения города под контролем РФ ни один местный житель не пострадал от каких-либо насильственных действий. В Минобороны отмечали, что все российские подразделения полностью вышли из Бучи еще 30 марта 2022 года, а выезды из города в северном направлении не блокировались, при этом южные окраины, включая жилые кварталы, круглосуточно обстреливались украинскими войсками из крупнокалиберной артиллерии, танков и реактивных систем залпового огня. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что Россия категорически отвергает любые обвинения в причастности к гибели людей в Буче и требует от международных лидеров не спешить с огульными обвинениями в адрес РФ, а прислушаться к аргументации Москвы. В конце января этого года, выступая в ходе заседания Совбеза, глава МИД РФ Сергей Лавров напомнил, что не раз лично просил генсека ООН содействовать тому, чтобы Украина передала список имен тех, кто якобы был убит, как утверждают в Киеве, российскими военнослужащими в Буче, но его обращения остались без ответа. По словам Лаврова, генсеку ООН "просто не позволяют даже пытаться установить истину, изобличающую западных кукловодов". В свою очередь официальный представитель генсека Стефан Дюжаррик подтверждал, что в ООН получили запрос от Москвы, требующей получения списка жертв провокации в Буче. Как заявил в интервью РИА Новости первый зампостпреда РФ при ООН Дмитрий Полянский, Генсек ООН Антониу Гутерреш подтверждает, что Киев не передает ему списка жертв провокации в Буче, но не проявляет инициативы в этом вопросе. По словам Полянского, понятно, что передача этих списков, по которым можно было бы сличить имена тех, кто якобы был убит именно в Буче, позволила бы подорвать украинскую версию о том, что эти люди якобы были убиты российскими войсками при отходе из Бучи. В феврале в интервью американскому журналисту Такеру Карлсону президент России Владимир Путин рассказал, что переговоры с Украиной в 2022 году были практически завершены, но после отвода российских войск от Киева украинская сторона "выбросила" все договоренности, а затем Владимир Зеленский законодательно запретил вести переговоры с Россией - издал такой указ. В конце ноября глава фракции партии Владимира Зеленского "Слуга народа" в верховной раде и член комитета по национальной безопасности, обороне и разведке Давид Арахамия заявил, что военные действия на Украине могли завершиться еще весной 2022 года, однако украинские власти не согласились на нейтралитет страны, после переговоров с российской стороной в Стамбуле бывший тогда премьером Великобритании Джонсон призвал Киев ничего не подписывать с РФ и "просто воевать".
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в мире, россия, буча, сергей лавров, оон, украина, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
Специальная военная операция на Украине, В мире, Россия, Буча, Сергей Лавров, ООН, Украина, Министерство иностранных дел Российской Федерации (МИД РФ)
Пример Бучи доказывает, что Киеву можно все, заявил Лавров

Лавров: непредоставление Киевом имен жертв в Буче доказывает, что ему можно все

© РИА Новости / Пресс-служба МИД РФ | Перейти в медиабанкМинистр иностранных дел РФ Сергей Лавров
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров - РИА Новости, 1920, 04.04.2024
© РИА Новости / Пресс-служба МИД РФ
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Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров. Архивное фото
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МОСКВА, 4 апр - РИА Новости. Решение Украины не предоставлять имена людей, якобы ставших жертвами событий в Буче, доказывает вседозволенность киевского режима, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.
"Мы неоднократно, в том числе я лично, на заседании Совета безопасности ООН обращался с призывом добиться от киевского режима предоставления хотя бы имен тех людей, чьи тела якобы показали в Буче. Обращался и напрямую к генеральному секретарю ООН, чтобы он употребил свой авторитет и добился от Киева и его хозяев предоставления такого списка. Никто ничего не делает. Это в порядке еще одной иллюстрации того, что киевский режим, ему дозволено всё, и эта вседозволенность, он ей активно пользуются при потакании своих покровителей", - сказал российский министр в ходе встречи с главами аккредитованных в Москве дипмиссий в формате круглого стола по ситуации вокруг Украины.
Украинские военные в городе Буча - РИА Новости, 1920, 12.02.2024
Полянский рассказал, почему Киев не передает список "жертв" в Буче
12 февраля, 10:39
В отношении опубликованных Киевом фото- и видеоматериалов, якобы свидетельствующих о преступлениях российских военных в Буче Киевской области, Минобороны РФ информировало, что они являются очередной украинской провокацией. Как отмечали в российском военном ведомстве, за время нахождения города под контролем РФ ни один местный житель не пострадал от каких-либо насильственных действий.
В Минобороны отмечали, что все российские подразделения полностью вышли из Бучи еще 30 марта 2022 года, а выезды из города в северном направлении не блокировались, при этом южные окраины, включая жилые кварталы, круглосуточно обстреливались украинскими войсками из крупнокалиберной артиллерии, танков и реактивных систем залпового огня. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что Россия категорически отвергает любые обвинения в причастности к гибели людей в Буче и требует от международных лидеров не спешить с огульными обвинениями в адрес РФ, а прислушаться к аргументации Москвы.
В конце января этого года, выступая в ходе заседания Совбеза, глава МИД РФ Сергей Лавров напомнил, что не раз лично просил генсека ООН содействовать тому, чтобы Украина передала список имен тех, кто якобы был убит, как утверждают в Киеве, российскими военнослужащими в Буче, но его обращения остались без ответа. По словам Лаврова, генсеку ООН "просто не позволяют даже пытаться установить истину, изобличающую западных кукловодов". В свою очередь официальный представитель генсека Стефан Дюжаррик подтверждал, что в ООН получили запрос от Москвы, требующей получения списка жертв провокации в Буче.
Логотип ОБСЕ - РИА Новости, 1920, 23.12.2023
ОБСЕ заявила, что не контактирует с Киевом по вопросу о "погибших" в Буче
23 декабря 2023, 06:38
Как заявил в интервью РИА Новости первый зампостпреда РФ при ООН Дмитрий Полянский, Генсек ООН Антониу Гутерреш подтверждает, что Киев не передает ему списка жертв провокации в Буче, но не проявляет инициативы в этом вопросе. По словам Полянского, понятно, что передача этих списков, по которым можно было бы сличить имена тех, кто якобы был убит именно в Буче, позволила бы подорвать украинскую версию о том, что эти люди якобы были убиты российскими войсками при отходе из Бучи.
В феврале в интервью американскому журналисту Такеру Карлсону президент России Владимир Путин рассказал, что переговоры с Украиной в 2022 году были практически завершены, но после отвода российских войск от Киева украинская сторона "выбросила" все договоренности, а затем Владимир Зеленский законодательно запретил вести переговоры с Россией - издал такой указ.
В конце ноября глава фракции партии Владимира Зеленского "Слуга народа" в верховной раде и член комитета по национальной безопасности, обороне и разведке Давид Арахамия заявил, что военные действия на Украине могли завершиться еще весной 2022 года, однако украинские власти не согласились на нейтралитет страны, после переговоров с российской стороной в Стамбуле бывший тогда премьером Великобритании Джонсон призвал Киев ничего не подписывать с РФ и "просто воевать".
Украинские военные в городе Буча - РИА Новости, 1920, 02.04.2024
МИД прокомментировал попытки Киева отметить годовщину инсценировки в Буче
2 апреля, 08:18
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреРоссияБучаСергей ЛавровООНУкраинаМинистерство иностранных дел Российской Федерации (МИД РФ)
 
 
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