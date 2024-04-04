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Глава минобороны Британии заявил, что мир находится в довоенной эпохе - РИА Новости, 04.04.2024
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09:09 04.04.2024
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Глава минобороны Британии заявил, что мир находится в довоенной эпохе
Глава минобороны Британии заявил, что мир находится в довоенной эпохе - РИА Новости, 04.04.2024
Глава минобороны Британии заявил, что мир находится в довоенной эпохе
Министр обороны Великобритании Грант Шаппс заявил в своей колонке, опубликованной изданием Telegraph, что мир перешел из послевоенной в довоенную эпоху. РИА Новости, 04.04.2024
2024-04-04T09:09
2024-04-04T09:09
в мире
великобритания
грант шаппс
нато
джордж оруэлл (эрик артур блэр)
украина
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МОСКВА, 4 апр - РИА Новости. Министр обороны Великобритании Грант Шаппс заявил в своей колонке, опубликованной изданием Telegraph, что мир перешел из послевоенной в довоенную эпоху. Шаппс заявил, что Великобритания "всегда была главной движущей силой" в НАТО и гордится этим. "Однако отдать дань уважения прошлому НАТО недостаточно. Сегодня мы должны еще раз срочно задуматься о будущем Североатлантического союза. Мы перешли из послевоенного мира в довоенный", - пишет министр. Среди действий, направленных на защиту демократии и альянса, Шаппс перечисляет удваивание усилий по поддержке Украины, увеличение оборонных расходов членов альянса, а также укрепление евроатлантического оборонного сектора. По его словам, ситуация, когда некоторые участники альянса не могут выделять даже 2% ВВП на оборонные расходы, больше не может продолжаться, поскольку НАТО "не может позволить себе играть в русскую рулетку со своим будущим". Кроме прочего, Шаппс выступил с утверждением, что действие знаменитого романа-антиутопии "1984" Джорджа Оруэлла происходит "в мире без НАТО", однако сегодня еще более опасная эпоха.
https://ria.ru/20240330/nato-1936840829.html
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в мире, великобритания, грант шаппс, нато, джордж оруэлл (эрик артур блэр), украина
В мире, Великобритания, Грант Шаппс, НАТО, Джордж Оруэлл (Эрик Артур Блэр), Украина
Глава минобороны Британии заявил, что мир находится в довоенной эпохе

Глава минобороны Британии Шаппс: мир перешел из послевоенной в довоенную эпоху

© AP Photo / Stefan RousseauГрант Шаппс
Грант Шаппс - РИА Новости, 1920, 04.04.2024
© AP Photo / Stefan Rousseau
Грант Шаппс. Архивное фото
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МОСКВА, 4 апр - РИА Новости. Министр обороны Великобритании Грант Шаппс заявил в своей колонке, опубликованной изданием Telegraph, что мир перешел из послевоенной в довоенную эпоху.
Шаппс заявил, что Великобритания "всегда была главной движущей силой" в НАТО и гордится этим.
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"Однако отдать дань уважения прошлому НАТО недостаточно. Сегодня мы должны еще раз срочно задуматься о будущем Североатлантического союза. Мы перешли из послевоенного мира в довоенный", - пишет министр.
Среди действий, направленных на защиту демократии и альянса, Шаппс перечисляет удваивание усилий по поддержке Украины, увеличение оборонных расходов членов альянса, а также укрепление евроатлантического оборонного сектора. По его словам, ситуация, когда некоторые участники альянса не могут выделять даже 2% ВВП на оборонные расходы, больше не может продолжаться, поскольку НАТО "не может позволить себе играть в русскую рулетку со своим будущим".
Кроме прочего, Шаппс выступил с утверждением, что действие знаменитого романа-антиутопии "1984" Джорджа Оруэлла происходит "в мире без НАТО", однако сегодня еще более опасная эпоха.
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