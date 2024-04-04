Глава минобороны Британии заявил, что мир находится в довоенной эпохе
Глава минобороны Британии Шаппс: мир перешел из послевоенной в довоенную эпоху
© AP Photo / Stefan RousseauГрант Шаппс
© AP Photo / Stefan Rousseau
Грант Шаппс. Архивное фото
МОСКВА, 4 апр - РИА Новости. Министр обороны Великобритании Грант Шаппс заявил в своей колонке, опубликованной изданием Telegraph, что мир перешел из послевоенной в довоенную эпоху.
Шаппс заявил, что Великобритания "всегда была главной движущей силой" в НАТО и гордится этим.
"Однако отдать дань уважения прошлому НАТО недостаточно. Сегодня мы должны еще раз срочно задуматься о будущем Североатлантического союза. Мы перешли из послевоенного мира в довоенный", - пишет министр.
Среди действий, направленных на защиту демократии и альянса, Шаппс перечисляет удваивание усилий по поддержке Украины, увеличение оборонных расходов членов альянса, а также укрепление евроатлантического оборонного сектора. По его словам, ситуация, когда некоторые участники альянса не могут выделять даже 2% ВВП на оборонные расходы, больше не может продолжаться, поскольку НАТО "не может позволить себе играть в русскую рулетку со своим будущим".
Кроме прочего, Шаппс выступил с утверждением, что действие знаменитого романа-антиутопии "1984" Джорджа Оруэлла происходит "в мире без НАТО", однако сегодня еще более опасная эпоха.
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