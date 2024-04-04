https://ria.ru/20240404/britaniya-1937751115.html

Глава минобороны Британии заявил, что мир находится в довоенной эпохе

Глава минобороны Британии заявил, что мир находится в довоенной эпохе - РИА Новости, 04.04.2024

Глава минобороны Британии заявил, что мир находится в довоенной эпохе

Министр обороны Великобритании Грант Шаппс заявил в своей колонке, опубликованной изданием Telegraph, что мир перешел из послевоенной в довоенную эпоху. РИА Новости, 04.04.2024

2024-04-04T09:09

2024-04-04T09:09

2024-04-04T09:09

в мире

великобритания

грант шаппс

нато

джордж оруэлл (эрик артур блэр)

украина

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МОСКВА, 4 апр - РИА Новости. Министр обороны Великобритании Грант Шаппс заявил в своей колонке, опубликованной изданием Telegraph, что мир перешел из послевоенной в довоенную эпоху. Шаппс заявил, что Великобритания "всегда была главной движущей силой" в НАТО и гордится этим. "Однако отдать дань уважения прошлому НАТО недостаточно. Сегодня мы должны еще раз срочно задуматься о будущем Североатлантического союза. Мы перешли из послевоенного мира в довоенный", - пишет министр. Среди действий, направленных на защиту демократии и альянса, Шаппс перечисляет удваивание усилий по поддержке Украины, увеличение оборонных расходов членов альянса, а также укрепление евроатлантического оборонного сектора. По его словам, ситуация, когда некоторые участники альянса не могут выделять даже 2% ВВП на оборонные расходы, больше не может продолжаться, поскольку НАТО "не может позволить себе играть в русскую рулетку со своим будущим". Кроме прочего, Шаппс выступил с утверждением, что действие знаменитого романа-антиутопии "1984" Джорджа Оруэлла происходит "в мире без НАТО", однако сегодня еще более опасная эпоха.

https://ria.ru/20240330/nato-1936840829.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, великобритания, грант шаппс, нато, джордж оруэлл (эрик артур блэр), украина