https://ria.ru/20240404/britaniya-1937730124.html

Сунак пригрозил выходом Британии из ЕСПЧ

Сунак пригрозил выходом Британии из ЕСПЧ - РИА Новости, 04.04.2024

Сунак пригрозил выходом Британии из ЕСПЧ

Премьер-министр Великобритании Риши Сунак заявил, что Великобритания может выйти из состава Европейского суда по правам человека (ЕСПЧ), если это поможет... РИА Новости, 04.04.2024

2024-04-04T01:58

2024-04-04T01:58

2024-04-04T01:58

великобритания

руанда

риши сунак

европейский суд по правам человека (еспч)

sun

в мире

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МОСКВА, 4 апр - РИА Новости. Премьер-министр Великобритании Риши Сунак заявил, что Великобритания может выйти из состава Европейского суда по правам человека (ЕСПЧ), если это поможет оставить поток нелегальных мигрантов. В интервью изданию Sun Сунак сказал, что, если потребуется, Британия выйдет из ЕСПЧ, чтобы остановить лодки с мигрантами. "Я считаю, что безопасность границ и контроль нелегальной миграции важнее, чем наше членство в каком-либо иностранном суде", - подчеркнул премьер. Издание отмечает, что это самое сильное предупреждение "вмешивающимся в ситуацию судьям из Страсбурга", которые два года назад заблокировали первую попытку высылки мигрантов из Британии в Руанду.

https://ria.ru/20240404/shotlandiya-1937725888.html

https://ria.ru/20240401/migranty-1937092152.html

великобритания

руанда

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великобритания, руанда, риши сунак, европейский суд по правам человека (еспч), sun, в мире