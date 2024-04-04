https://ria.ru/20240404/britaniya-1937730124.html
Сунак пригрозил выходом Британии из ЕСПЧ
Сунак пригрозил выходом Британии из ЕСПЧ - РИА Новости, 04.04.2024
Сунак пригрозил выходом Британии из ЕСПЧ
Премьер-министр Великобритании Риши Сунак заявил, что Великобритания может выйти из состава Европейского суда по правам человека (ЕСПЧ), если это поможет... РИА Новости, 04.04.2024
2024-04-04T01:58
2024-04-04T01:58
2024-04-04T01:58
великобритания
руанда
риши сунак
европейский суд по правам человека (еспч)
sun
в мире
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0b/0e/1831295310_0:0:2794:1573_1920x0_80_0_0_32a1c82c1e4c72d9a13abe5295ed576a.jpg
МОСКВА, 4 апр - РИА Новости. Премьер-министр Великобритании Риши Сунак заявил, что Великобритания может выйти из состава Европейского суда по правам человека (ЕСПЧ), если это поможет оставить поток нелегальных мигрантов. В интервью изданию Sun Сунак сказал, что, если потребуется, Британия выйдет из ЕСПЧ, чтобы остановить лодки с мигрантами. "Я считаю, что безопасность границ и контроль нелегальной миграции важнее, чем наше членство в каком-либо иностранном суде", - подчеркнул премьер. Издание отмечает, что это самое сильное предупреждение "вмешивающимся в ситуацию судьям из Страсбурга", которые два года назад заблокировали первую попытку высылки мигрантов из Британии в Руанду.
https://ria.ru/20240404/shotlandiya-1937725888.html
https://ria.ru/20240401/migranty-1937092152.html
великобритания
руанда
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0b/0e/1831295310_0:0:2484:1863_1920x0_80_0_0_c882a802129e60cbc3f0e65138a1afff.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
великобритания, руанда, риши сунак, европейский суд по правам человека (еспч), sun, в мире
Великобритания, Руанда, Риши Сунак, Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ), Sun, В мире
Сунак пригрозил выходом Британии из ЕСПЧ
Сунак пригрозил выходом Британии из ЕСПЧ ради прекращения нелегальной миграции