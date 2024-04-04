Рейтинг@Mail.ru
Сунак пригрозил выходом Британии из ЕСПЧ - РИА Новости, 04.04.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
01:58 04.04.2024
https://ria.ru/20240404/britaniya-1937730124.html
Сунак пригрозил выходом Британии из ЕСПЧ
Сунак пригрозил выходом Британии из ЕСПЧ - РИА Новости, 04.04.2024
Сунак пригрозил выходом Британии из ЕСПЧ
Премьер-министр Великобритании Риши Сунак заявил, что Великобритания может выйти из состава Европейского суда по правам человека (ЕСПЧ), если это поможет... РИА Новости, 04.04.2024
2024-04-04T01:58
2024-04-04T01:58
великобритания
руанда
риши сунак
европейский суд по правам человека (еспч)
sun
в мире
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0b/0e/1831295310_0:0:2794:1573_1920x0_80_0_0_32a1c82c1e4c72d9a13abe5295ed576a.jpg
МОСКВА, 4 апр - РИА Новости. Премьер-министр Великобритании Риши Сунак заявил, что Великобритания может выйти из состава Европейского суда по правам человека (ЕСПЧ), если это поможет оставить поток нелегальных мигрантов. В интервью изданию Sun Сунак сказал, что, если потребуется, Британия выйдет из ЕСПЧ, чтобы остановить лодки с мигрантами. "Я считаю, что безопасность границ и контроль нелегальной миграции важнее, чем наше членство в каком-либо иностранном суде", - подчеркнул премьер. Издание отмечает, что это самое сильное предупреждение "вмешивающимся в ситуацию судьям из Страсбурга", которые два года назад заблокировали первую попытку высылки мигрантов из Британии в Руанду.
https://ria.ru/20240404/shotlandiya-1937725888.html
https://ria.ru/20240401/migranty-1937092152.html
великобритания
руанда
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0b/0e/1831295310_0:0:2484:1863_1920x0_80_0_0_c882a802129e60cbc3f0e65138a1afff.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
великобритания, руанда, риши сунак, европейский суд по правам человека (еспч), sun, в мире
Великобритания, Руанда, Риши Сунак, Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ), Sun, В мире
Сунак пригрозил выходом Британии из ЕСПЧ

Сунак пригрозил выходом Британии из ЕСПЧ ради прекращения нелегальной миграции

© AP Photo / Frank AugsteinПремьер-министр Великобритании Риши Сунак
Премьер-министр Великобритании Риши Сунак - РИА Новости, 1920, 04.04.2024
© AP Photo / Frank Augstein
Премьер-министр Великобритании Риши Сунак. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 4 апр - РИА Новости. Премьер-министр Великобритании Риши Сунак заявил, что Великобритания может выйти из состава Европейского суда по правам человека (ЕСПЧ), если это поможет оставить поток нелегальных мигрантов.
В интервью изданию Sun Сунак сказал, что, если потребуется, Британия выйдет из ЕСПЧ, чтобы остановить лодки с мигрантами.
Автомобиль шотландской полиции - РИА Новости, 1920, 04.04.2024
В Шотландии из-за нового закона царит хаос, сообщили СМИ
00:35
"Я считаю, что безопасность границ и контроль нелегальной миграции важнее, чем наше членство в каком-либо иностранном суде", - подчеркнул премьер.
Издание отмечает, что это самое сильное предупреждение "вмешивающимся в ситуацию судьям из Страсбурга", которые два года назад заблокировали первую попытку высылки мигрантов из Британии в Руанду.
Проверка соблюдения миграционного законодательства в Москве - РИА Новости, 1920, 01.04.2024
МВД предложило ужесточить контроль за мигрантами
1 апреля, 13:31
 
ВеликобританияРуандаРиши СунакЕвропейский суд по правам человека (ЕСПЧ)SunВ мире
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала