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ВСУ без боя лишились механизированной бригады - РИА Новости, 04.04.2024
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Специальная военная операция на Украине
 
05:59 04.04.2024 (обновлено: 14:48 04.04.2024)
https://ria.ru/20240404/brigada-1937739533.html
ВСУ без боя лишились механизированной бригады
ВСУ без боя лишились механизированной бригады - РИА Новости, 04.04.2024
ВСУ без боя лишились механизированной бригады
Одна из формируемых бригад ВСУ, 153-я механизированная, которая не участвовала в боевых действиях, была преобразована в пехотную, свидетельствуют соцсети... РИА Новости, 04.04.2024
2024-04-04T05:59
2024-04-04T14:48
в мире
украина
вооруженные силы украины
специальная военная операция на украине
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МОСКВА, 4 апр — РИА Новости. Одна из формируемых бригад ВСУ, 153-я механизированная, которая не участвовала в боевых действиях, была преобразована в пехотную, свидетельствуют соцсети формирования.На своей странице в Facebook* бригада теперь именуется пехотной, хотя изначально она создавалась как механизированная.Как предположил аналитический ресурс MilitaryLand в соцсети X, 153-я мехбригада стала пехотной, так как нехватка техники "вынуждает украинское командование пересмотреть свои планы".В декабре 2023 года военный обозреватель Forbes Дэвид Экс обратил внимание, что на фотографиях с учений пяти новых механизированных бригад ВСУ — 150-й, 151-й, 152-й, 153-й и 154-й — практически не видно боевой техники. Как отмечал Экс, эти бригады находятся в процессе формирования, при этом отсутствие бронетехники, по его словам, превращает их в обычную легкую пехоту.* Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.Читайте в Дзен: Нас полностью исключат. В США рассказали о шокирующем плане России. Какой удар готовят по Вашингтону?
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в мире, украина, вооруженные силы украины
В мире, Украина, Вооруженные силы Украины, Специальная военная операция на Украине
ВСУ без боя лишились механизированной бригады

На Украине 153-ю механизированную бригаду ВСУ преобразовали в пехотную

© РИА Новости / Михаил Андроник | Перейти в медиабанкУничтоженная украинская бронетехника
Уничтоженная украинская бронетехника - РИА Новости, 1920, 04.04.2024
© РИА Новости / Михаил Андроник
Перейти в медиабанк
Уничтоженная украинская бронетехника. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 4 апр — РИА Новости. Одна из формируемых бригад ВСУ, 153-я механизированная, которая не участвовала в боевых действиях, была преобразована в пехотную, свидетельствуют соцсети формирования.
На своей странице в Facebook* бригада теперь именуется пехотной, хотя изначально она создавалась как механизированная.
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Как предположил аналитический ресурс MilitaryLand в соцсети X, 153-я мехбригада стала пехотной, так как нехватка техники "вынуждает украинское командование пересмотреть свои планы".
В декабре 2023 года военный обозреватель Forbes Дэвид Экс обратил внимание, что на фотографиях с учений пяти новых механизированных бригад ВСУ — 150-й, 151-й, 152-й, 153-й и 154-й — практически не видно боевой техники. Как отмечал Экс, эти бригады находятся в процессе формирования, при этом отсутствие бронетехники, по его словам, превращает их в обычную легкую пехоту.
* Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.
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