https://ria.ru/20240404/brigada-1937739533.html

ВСУ без боя лишились механизированной бригады

ВСУ без боя лишились механизированной бригады - РИА Новости, 04.04.2024

ВСУ без боя лишились механизированной бригады

Одна из формируемых бригад ВСУ, 153-я механизированная, которая не участвовала в боевых действиях, была преобразована в пехотную, свидетельствуют соцсети... РИА Новости, 04.04.2024

2024-04-04T05:59

2024-04-04T05:59

2024-04-04T14:48

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МОСКВА, 4 апр — РИА Новости. Одна из формируемых бригад ВСУ, 153-я механизированная, которая не участвовала в боевых действиях, была преобразована в пехотную, свидетельствуют соцсети формирования.На своей странице в Facebook* бригада теперь именуется пехотной, хотя изначально она создавалась как механизированная.Как предположил аналитический ресурс MilitaryLand в соцсети X, 153-я мехбригада стала пехотной, так как нехватка техники "вынуждает украинское командование пересмотреть свои планы".В декабре 2023 года военный обозреватель Forbes Дэвид Экс обратил внимание, что на фотографиях с учений пяти новых механизированных бригад ВСУ — 150-й, 151-й, 152-й, 153-й и 154-й — практически не видно боевой техники. Как отмечал Экс, эти бригады находятся в процессе формирования, при этом отсутствие бронетехники, по его словам, превращает их в обычную легкую пехоту.* Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.Читайте в Дзен: Нас полностью исключат. В США рассказали о шокирующем плане России. Какой удар готовят по Вашингтону?

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в мире, украина, вооруженные силы украины