https://ria.ru/20240404/brigada-1937739533.html
ВСУ без боя лишились механизированной бригады
ВСУ без боя лишились механизированной бригады - РИА Новости, 04.04.2024
ВСУ без боя лишились механизированной бригады
Одна из формируемых бригад ВСУ, 153-я механизированная, которая не участвовала в боевых действиях, была преобразована в пехотную, свидетельствуют соцсети... РИА Новости, 04.04.2024
2024-04-04T05:59
2024-04-04T05:59
2024-04-04T14:48
в мире
украина
вооруженные силы украины
специальная военная операция на украине
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/03/16/1779392503_0:306:3098:2048_1920x0_80_0_0_fd00741a7f07562b3357d3239237d06b.jpg
МОСКВА, 4 апр — РИА Новости. Одна из формируемых бригад ВСУ, 153-я механизированная, которая не участвовала в боевых действиях, была преобразована в пехотную, свидетельствуют соцсети формирования.На своей странице в Facebook* бригада теперь именуется пехотной, хотя изначально она создавалась как механизированная.Как предположил аналитический ресурс MilitaryLand в соцсети X, 153-я мехбригада стала пехотной, так как нехватка техники "вынуждает украинское командование пересмотреть свои планы".В декабре 2023 года военный обозреватель Forbes Дэвид Экс обратил внимание, что на фотографиях с учений пяти новых механизированных бригад ВСУ — 150-й, 151-й, 152-й, 153-й и 154-й — практически не видно боевой техники. Как отмечал Экс, эти бригады находятся в процессе формирования, при этом отсутствие бронетехники, по его словам, превращает их в обычную легкую пехоту.* Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.Читайте в Дзен: Нас полностью исключат. В США рассказали о шокирующем плане России. Какой удар готовят по Вашингтону?
https://ria.ru/20240404/diversiya-1937731758.html
украина
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/03/16/1779392503_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_db2a4200a5fd0a14f60347fd122818ef.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, украина, вооруженные силы украины
В мире, Украина, Вооруженные силы Украины, Специальная военная операция на Украине
ВСУ без боя лишились механизированной бригады
На Украине 153-ю механизированную бригаду ВСУ преобразовали в пехотную