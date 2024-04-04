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"Невозможно потушить". ВСУ опробовали новую тактику - РИА Новости, 04.04.2024
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Специальная военная операция на Украине
 
12:07 04.04.2024
https://ria.ru/20240404/bomby-1937784922.html
"Невозможно потушить". ВСУ опробовали новую тактику
"Невозможно потушить". ВСУ опробовали новую тактику - РИА Новости, 04.04.2024
"Невозможно потушить". ВСУ опробовали новую тактику
СВО стала первым конфликтом в новейшей истории, где обе стороны массированно используют обычные коммерческие дроны. Технику адаптируют под различные задачи... РИА Новости, 04.04.2024
2024-04-04T12:07
2024-04-04T12:07
специальная военная операция на украине
безопасность
запорожская область
вьетнам
ирак
воздушно-десантные войска россии
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МОСКВА, 4 апр - РИА Новости, Андрей Игорев. СВО стала первым конфликтом в новейшей истории, где обе стороны массированно используют обычные коммерческие дроны. Технику адаптируют под различные задачи. Особняком стоят так называемые "сбросы". С недавних пор ВСУ поменяли тактику их применения. Как именно - выяснил корреспондент РИА Новости.Коварное оружиеВ последнее время вэсэушники стали применять новые, гораздо более коварные сбросы. Об этом РИА Новости рассказал офицер ВДВ, воюющий в Запорожской области."На нашем направлении участились случаи использования украинцами боеприпасов-"зажигалок" с крайне горючим веществом. - поведал боец, - Это или пирогель, типа напалма, или белый фосфор, или его аналоги. Суть в том, что эта дрянь не тушится водой, ее не погасить на себе, катаясь по земле. Не действуют огнетушители: горит до тех пор, пока имеет хоть малейший доступ к кислороду".По словам военного, среди госпитализированных бойцов очень много с тяжелыми ожогами. На передовой такое не лечится, поэтому пострадавших "вывозят на большую землю в специализированные противоожоговые центры". Их лечение, восстановление и реабилитация могут занимать месяцы.Тип веществаЧто за вещество, пока установить не удалось. Однако различные "зажигалки" применяют в конфликтах давно. Например, напалм - жидкое горючее (бензин, керосин итд) с добавлением специальных загустителей из смеси алюминиевых солей органических кислот. Образовавшаяся вязкая масса прилипает ко всем поверхностям и горит при крайне высоких температурах. Стряхнуть ее с себя, или потушить подручными средствами практически невозможно.Активно его использовали вооруженные силы США в годы Второй Мировой, во Вьетнаме, Ираке.Белый фосфор при взаимодействии с кислородом горит даже под водой. Это вещество очень ядовито. Летальная доза для человека (в зависимости от его веса) — 15—150 миллиграмм. Попадая на кожу, он даёт тяжёлые ожоги, а также может проникать в организм через поражения кожи, вызывая сильное отравление.Однако фосфор в современных зажигательных боеприпасах не применяют по чисто утилитарным причинам - температура его горения не превышает тысячи градусов. В то же время, термитные смеси (алюминий и окись железа) горят при температурах около двух с половиной тысяч градусов, что делает их гораздо эффективнее. К таким относятся, например, пирогели семейства ОМ (ОМ-12, ОМ-125, ОМ-419 и прочие), стоящие на вооружении России и других постсоветских государств.Не исключено, что в украинских сбросах применяется вещество производства стран НАТО.Беспилотные бомбардировщики"Доставщиками" такого оружия все чаще выступают дроны. В целом коптеры применяют с первых месяцев СВО обе стороны. Чаще всего это гражданские образцы, оборудованные держателем для боеприпаса.Основной тип боеприпаса для такого дрона - осколочный. Военные применяют широкую номенклатуру - от противопехотных гранат, до самодельных взрывных устройств, усиленных дополнительными поражающими элементами. ВСУ часто используют для этих целей суббоеприпасы от натовских 155-миллиметровых кассетных снарядов. Квадрокоптеры-бомбардировщики крайне эффективны против пехоты, как на открытой местности, так и в траншеях. Однако опытный оператор может закинуть сброс, например, в открытый люк танка, или вход в блиндаж. В отличие от одноразовых FPV-дронов-камикадзе, которые, как правило, снаряжаются дешевыми камерами, беспилотники со сбросами могут оснащаться ночными камерами и тепловизорами, что позволяет эффективно применять их и в темное время суток.
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запорожская область
вьетнам
ирак
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безопасность, запорожская область, вьетнам, ирак, воздушно-десантные войска россии
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Запорожская область, Вьетнам, Ирак, Воздушно-десантные войска России
"Невозможно потушить". ВСУ опробовали новую тактику

Боец ВС России: ВСУ стали чаще применять зажигательные бомбы

© РИА Новости / Станислав Красильников | Перейти в медиабанкГуманитарное разминирование Авдеевки
Гуманитарное разминирование Авдеевки - РИА Новости, 1920, 04.04.2024
© РИА Новости / Станислав Красильников
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МОСКВА, 4 апр - РИА Новости, Андрей Игорев. СВО стала первым конфликтом в новейшей истории, где обе стороны массированно используют обычные коммерческие дроны. Технику адаптируют под различные задачи. Особняком стоят так называемые "сбросы". С недавних пор ВСУ поменяли тактику их применения. Как именно - выяснил корреспондент РИА Новости.

Коварное оружие

В последнее время вэсэушники стали применять новые, гораздо более коварные сбросы. Об этом РИА Новости рассказал офицер ВДВ, воюющий в Запорожской области.
© AP Photo / Bram JanssenУкраинский военный запускает беспилотник
Украинский военный запускает беспилотник - РИА Новости, 1920, 04.04.2024
© AP Photo / Bram Janssen
Украинский военный запускает беспилотник
"На нашем направлении участились случаи использования украинцами боеприпасов-"зажигалок" с крайне горючим веществом. - поведал боец, - Это или пирогель, типа напалма, или белый фосфор, или его аналоги. Суть в том, что эта дрянь не тушится водой, ее не погасить на себе, катаясь по земле. Не действуют огнетушители: горит до тех пор, пока имеет хоть малейший доступ к кислороду".
По словам военного, среди госпитализированных бойцов очень много с тяжелыми ожогами. На передовой такое не лечится, поэтому пострадавших "вывозят на большую землю в специализированные противоожоговые центры". Их лечение, восстановление и реабилитация могут занимать месяцы.

Тип вещества

Что за вещество, пока установить не удалось. Однако различные "зажигалки" применяют в конфликтах давно. Например, напалм - жидкое горючее (бензин, керосин итд) с добавлением специальных загустителей из смеси алюминиевых солей органических кислот. Образовавшаяся вязкая масса прилипает ко всем поверхностям и горит при крайне высоких температурах. Стряхнуть ее с себя, или потушить подручными средствами практически невозможно.
Активно его использовали вооруженные силы США в годы Второй Мировой, во Вьетнаме, Ираке.
© РИА Новости | Перейти в медиабанкСолдаты обливают лес напалмом из огнемета, установленного на бронетранспортере. Вьетнам, 1 января 1967 года
Солдаты обливают лес напалмом из огнемета, установленного на бронетранспортере. Вьетнам, 1 января 1967 года - РИА Новости, 1920, 04.04.2024
© РИА Новости
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Солдаты обливают лес напалмом из огнемета, установленного на бронетранспортере. Вьетнам, 1 января 1967 года


Белый фосфор при взаимодействии с кислородом горит даже под водой. Это вещество очень ядовито. Летальная доза для человека (в зависимости от его веса) — 15—150 миллиграмм. Попадая на кожу, он даёт тяжёлые ожоги, а также может проникать в организм через поражения кожи, вызывая сильное отравление.

Однако фосфор в современных зажигательных боеприпасах не применяют по чисто утилитарным причинам - температура его горения не превышает тысячи градусов. В то же время, термитные смеси (алюминий и окись железа) горят при температурах около двух с половиной тысяч градусов, что делает их гораздо эффективнее. К таким относятся, например, пирогели семейства ОМ (ОМ-12, ОМ-125, ОМ-419 и прочие), стоящие на вооружении России и других постсоветских государств.
Не исключено, что в украинских сбросах применяется вещество производства стран НАТО.

Беспилотные бомбардировщики

"Доставщиками" такого оружия все чаще выступают дроны. В целом коптеры применяют с первых месяцев СВО обе стороны. Чаще всего это гражданские образцы, оборудованные держателем для боеприпаса.
Основной тип боеприпаса для такого дрона - осколочный. Военные применяют широкую номенклатуру - от противопехотных гранат, до самодельных взрывных устройств, усиленных дополнительными поражающими элементами. ВСУ часто используют для этих целей суббоеприпасы от натовских 155-миллиметровых кассетных снарядов.

Квадрокоптеры-бомбардировщики крайне эффективны против пехоты, как на открытой местности, так и в траншеях. Однако опытный оператор может закинуть сброс, например, в открытый люк танка, или вход в блиндаж. В отличие от одноразовых FPV-дронов-камикадзе, которые, как правило, снаряжаются дешевыми камерами, беспилотники со сбросами могут оснащаться ночными камерами и тепловизорами, что позволяет эффективно применять их и в темное время суток.
Боевая работа РСЗО Град - РИА Новости, 1920, 22.03.2024
Сотни убитых в приграничье. ВСУ оголили фронт ради безнадежного наступления
22 марта, 08:00
 
Специальная военная операция на УкраинеБезопасностьЗапорожская областьВьетнамИракВоздушно-десантные войска России
 
 
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