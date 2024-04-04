https://ria.ru/20240404/bomby-1937784922.html

"Невозможно потушить". ВСУ опробовали новую тактику

"Невозможно потушить". ВСУ опробовали новую тактику - РИА Новости, 04.04.2024

"Невозможно потушить". ВСУ опробовали новую тактику

СВО стала первым конфликтом в новейшей истории, где обе стороны массированно используют обычные коммерческие дроны. Технику адаптируют под различные задачи... РИА Новости, 04.04.2024

2024-04-04T12:07

2024-04-04T12:07

2024-04-04T12:07

специальная военная операция на украине

безопасность

запорожская область

вьетнам

ирак

воздушно-десантные войска россии

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/03/07/1931691468_0:367:2988:2048_1920x0_80_0_0_8ab48da98d64a349b188b765574cd459.jpg

МОСКВА, 4 апр - РИА Новости, Андрей Игорев. СВО стала первым конфликтом в новейшей истории, где обе стороны массированно используют обычные коммерческие дроны. Технику адаптируют под различные задачи. Особняком стоят так называемые "сбросы". С недавних пор ВСУ поменяли тактику их применения. Как именно - выяснил корреспондент РИА Новости.Коварное оружиеВ последнее время вэсэушники стали применять новые, гораздо более коварные сбросы. Об этом РИА Новости рассказал офицер ВДВ, воюющий в Запорожской области."На нашем направлении участились случаи использования украинцами боеприпасов-"зажигалок" с крайне горючим веществом. - поведал боец, - Это или пирогель, типа напалма, или белый фосфор, или его аналоги. Суть в том, что эта дрянь не тушится водой, ее не погасить на себе, катаясь по земле. Не действуют огнетушители: горит до тех пор, пока имеет хоть малейший доступ к кислороду".По словам военного, среди госпитализированных бойцов очень много с тяжелыми ожогами. На передовой такое не лечится, поэтому пострадавших "вывозят на большую землю в специализированные противоожоговые центры". Их лечение, восстановление и реабилитация могут занимать месяцы.Тип веществаЧто за вещество, пока установить не удалось. Однако различные "зажигалки" применяют в конфликтах давно. Например, напалм - жидкое горючее (бензин, керосин итд) с добавлением специальных загустителей из смеси алюминиевых солей органических кислот. Образовавшаяся вязкая масса прилипает ко всем поверхностям и горит при крайне высоких температурах. Стряхнуть ее с себя, или потушить подручными средствами практически невозможно.Активно его использовали вооруженные силы США в годы Второй Мировой, во Вьетнаме, Ираке.Белый фосфор при взаимодействии с кислородом горит даже под водой. Это вещество очень ядовито. Летальная доза для человека (в зависимости от его веса) — 15—150 миллиграмм. Попадая на кожу, он даёт тяжёлые ожоги, а также может проникать в организм через поражения кожи, вызывая сильное отравление.Однако фосфор в современных зажигательных боеприпасах не применяют по чисто утилитарным причинам - температура его горения не превышает тысячи градусов. В то же время, термитные смеси (алюминий и окись железа) горят при температурах около двух с половиной тысяч градусов, что делает их гораздо эффективнее. К таким относятся, например, пирогели семейства ОМ (ОМ-12, ОМ-125, ОМ-419 и прочие), стоящие на вооружении России и других постсоветских государств.Не исключено, что в украинских сбросах применяется вещество производства стран НАТО.Беспилотные бомбардировщики"Доставщиками" такого оружия все чаще выступают дроны. В целом коптеры применяют с первых месяцев СВО обе стороны. Чаще всего это гражданские образцы, оборудованные держателем для боеприпаса.Основной тип боеприпаса для такого дрона - осколочный. Военные применяют широкую номенклатуру - от противопехотных гранат, до самодельных взрывных устройств, усиленных дополнительными поражающими элементами. ВСУ часто используют для этих целей суббоеприпасы от натовских 155-миллиметровых кассетных снарядов. Квадрокоптеры-бомбардировщики крайне эффективны против пехоты, как на открытой местности, так и в траншеях. Однако опытный оператор может закинуть сброс, например, в открытый люк танка, или вход в блиндаж. В отличие от одноразовых FPV-дронов-камикадзе, которые, как правило, снаряжаются дешевыми камерами, беспилотники со сбросами могут оснащаться ночными камерами и тепловизорами, что позволяет эффективно применять их и в темное время суток.

https://ria.ru/20240322/spetsoperatsiya-1934667315.html

запорожская область

вьетнам

ирак

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

безопасность, запорожская область, вьетнам, ирак, воздушно-десантные войска россии