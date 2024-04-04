https://ria.ru/20240404/bezrabotitsa-1937814331.html
Безработица России в ближайшие годы не грозит, заявил Путин
Безработица России в ближайшие годы не грозит, заявил Путин - РИА Новости, 04.04.2024
Безработица России в ближайшие годы не грозит, заявил Путин
Сегодня в России фактически нет безработицы, и в ближайшие годы она стране не грозит, заявил президент РФ Владимир Путин. РИА Новости, 04.04.2024
2024-04-04T14:03
2024-04-04T14:03
2024-04-04T14:18
россия
владимир путин
безработица
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МОСКВА, 4 апр - РИА Новости. Сегодня в России фактически нет безработицы, и в ближайшие годы она стране не грозит, заявил президент РФ Владимир Путин."У нас безработицы нет фактически. Такое в ближайшие годы нам не грозит", - сказал Путин на XII съезде Федерации независимых профсоюзов России.
https://ria.ru/20240404/kadry-1937815392.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, владимир путин, безработица
Россия, Владимир Путин, Безработица
Безработица России в ближайшие годы не грозит, заявил Путин
Путин: в России сейчас нет безработицы, и в ближайшие годы она стране не грозит