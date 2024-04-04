https://ria.ru/20240404/bezrabotitsa-1937814331.html

Безработица России в ближайшие годы не грозит, заявил Путин

Безработица России в ближайшие годы не грозит, заявил Путин - РИА Новости, 04.04.2024

Безработица России в ближайшие годы не грозит, заявил Путин

Сегодня в России фактически нет безработицы, и в ближайшие годы она стране не грозит, заявил президент РФ Владимир Путин. РИА Новости, 04.04.2024

2024-04-04T14:03

2024-04-04T14:03

2024-04-04T14:18

россия

владимир путин

безработица

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МОСКВА, 4 апр - РИА Новости. Сегодня в России фактически нет безработицы, и в ближайшие годы она стране не грозит, заявил президент РФ Владимир Путин."У нас безработицы нет фактически. Такое в ближайшие годы нам не грозит", - сказал Путин на XII съезде Федерации независимых профсоюзов России.

https://ria.ru/20240404/kadry-1937815392.html

россия

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Наталья Макарова

Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

россия, владимир путин, безработица