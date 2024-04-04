https://ria.ru/20240404/bezrabotitsa-1937812862.html
Путин заявил о рекордно низкой безработице
Путин заявил о рекордно низкой безработице - РИА Новости, 04.04.2024
Путин заявил о рекордно низкой безработице
Безработица сегодня на рекордно низких значениях, динамика хорошая, в феврале снизилась до 2,8%, заявил президент РФ Владимир Путин на съезде Федерации... РИА Новости, 04.04.2024
2024-04-04T13:56
2024-04-04T13:56
2024-04-04T14:05
экономика
россия
владимир путин
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/03/0f/1933349266_0:228:3078:1959_1920x0_80_0_0_2fa23f819a059198c55bab69e0edf18a.jpg
МОСКВА, 4 апр - РИА Новости. Безработица сегодня на рекордно низких значениях, динамика хорошая, в феврале снизилась до 2,8%, заявил президент РФ Владимир Путин на съезде Федерации независимых профсоюзов России."Благодаря действиям правительства, бизнеса, регионов профсоюзных объединений, мы добились существенного снижения уровня безработицы. Сегодня она на рекордно низких значениях, меньше 3%. И вот динамика хорошая. В 2023 году безработица в России впервые опустилась ниже 3%, составила 2,9%. А в феврале текущего года снизилась еще, до 2,8%", - сказал Путин.Президент подчеркнул, что это один из важнейших показателей состояния экономики в целом.
https://ria.ru/20240404/tovary-1937813117.html
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/03/0f/1933349266_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_6b957becae1dd03a9a853935ad795521.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
экономика, россия, владимир путин
Экономика, Россия, Владимир Путин
Путин заявил о рекордно низкой безработице
Путин: безработица в России находится на рекордно низких значениях