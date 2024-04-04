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Путин заявил о рекордно низкой безработице - РИА Новости, 04.04.2024
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13:56 04.04.2024 (обновлено: 14:05 04.04.2024)
https://ria.ru/20240404/bezrabotitsa-1937812862.html
Путин заявил о рекордно низкой безработице
Путин заявил о рекордно низкой безработице - РИА Новости, 04.04.2024
Путин заявил о рекордно низкой безработице
Безработица сегодня на рекордно низких значениях, динамика хорошая, в феврале снизилась до 2,8%, заявил президент РФ Владимир Путин на съезде Федерации... РИА Новости, 04.04.2024
2024-04-04T13:56
2024-04-04T14:05
экономика
россия
владимир путин
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МОСКВА, 4 апр - РИА Новости. Безработица сегодня на рекордно низких значениях, динамика хорошая, в феврале снизилась до 2,8%, заявил президент РФ Владимир Путин на съезде Федерации независимых профсоюзов России."Благодаря действиям правительства, бизнеса, регионов профсоюзных объединений, мы добились существенного снижения уровня безработицы. Сегодня она на рекордно низких значениях, меньше 3%. И вот динамика хорошая. В 2023 году безработица в России впервые опустилась ниже 3%, составила 2,9%. А в феврале текущего года снизилась еще, до 2,8%", - сказал Путин.Президент подчеркнул, что это один из важнейших показателей состояния экономики в целом.
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экономика, россия, владимир путин
Экономика, Россия, Владимир Путин
Путин заявил о рекордно низкой безработице

Путин: безработица в России находится на рекордно низких значениях

© РИА Новости / Павел Быркин | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин
Президент РФ Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 04.04.2024
© РИА Новости / Павел Быркин
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Президент РФ Владимир Путин. Архивное фото
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МОСКВА, 4 апр - РИА Новости. Безработица сегодня на рекордно низких значениях, динамика хорошая, в феврале снизилась до 2,8%, заявил президент РФ Владимир Путин на съезде Федерации независимых профсоюзов России.
"Благодаря действиям правительства, бизнеса, регионов профсоюзных объединений, мы добились существенного снижения уровня безработицы. Сегодня она на рекордно низких значениях, меньше 3%. И вот динамика хорошая. В 2023 году безработица в России впервые опустилась ниже 3%, составила 2,9%. А в феврале текущего года снизилась еще, до 2,8%", - сказал Путин.
Президент подчеркнул, что это один из важнейших показателей состояния экономики в целом.
Путин: Россия может и будет сама производить необходимые товары - РИА Новости, 1920, 04.04.2024
Путин: Россия значительно нарастит темпы производства отечественных товаров
Вчера, 13:58
 
ЭкономикаРоссияВладимир Путин
 
 
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