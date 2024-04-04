https://ria.ru/20240404/bezrabotitsa-1937812862.html

Путин заявил о рекордно низкой безработице

Путин заявил о рекордно низкой безработице - РИА Новости, 04.04.2024

Путин заявил о рекордно низкой безработице

Безработица сегодня на рекордно низких значениях, динамика хорошая, в феврале снизилась до 2,8%, заявил президент РФ Владимир Путин на съезде Федерации... РИА Новости, 04.04.2024

2024-04-04T13:56

2024-04-04T13:56

2024-04-04T14:05

экономика

россия

владимир путин

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МОСКВА, 4 апр - РИА Новости. Безработица сегодня на рекордно низких значениях, динамика хорошая, в феврале снизилась до 2,8%, заявил президент РФ Владимир Путин на съезде Федерации независимых профсоюзов России."Благодаря действиям правительства, бизнеса, регионов профсоюзных объединений, мы добились существенного снижения уровня безработицы. Сегодня она на рекордно низких значениях, меньше 3%. И вот динамика хорошая. В 2023 году безработица в России впервые опустилась ниже 3%, составила 2,9%. А в феврале текущего года снизилась еще, до 2,8%", - сказал Путин.Президент подчеркнул, что это один из важнейших показателей состояния экономики в целом.

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россия

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2024

Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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Варвара Скокшина

экономика, россия, владимир путин