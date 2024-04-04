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Над Белгородской и Тульской областями сбили пять беспилотников - РИА Новости, 04.04.2024
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Специальная военная операция на Украине
 
06:50 04.04.2024 (обновлено: 16:33 04.04.2024)
https://ria.ru/20240404/bespilotniki-1937741877.html
Над Белгородской и Тульской областями сбили пять беспилотников
Над Белгородской и Тульской областями сбили пять беспилотников - РИА Новости, 04.04.2024
Над Белгородской и Тульской областями сбили пять беспилотников
ПВО ночью сбила пять украинских беспилотников над Белгородской и Тульской областями, сообщили в Минобороны. РИА Новости, 04.04.2024
2024-04-04T06:50
2024-04-04T16:33
специальная военная операция на украине
тульская область
россия
белгородская область
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МОСКВА, 4 апр — РИА Новости. ПВО ночью сбила пять украинских беспилотников над Белгородской и Тульской областями, сообщили в Минобороны.&quot;Дежурными средствами ПВО пять украинских беспилотных летательных аппаратов были уничтожены над территорией Белгородской (три БПЛА) и Тульской (два БПЛА) областей&quot;, — уточнили в ведомстве.Как уточнило Министерство по региональной безопасности Тульской области, пострадавших и разрушений при поражении дронов нет.ВСУ практически ежедневно пытаются атаковать приграничные и центральные регионы России при помощи БПЛА, которые перехватывают средства ПВО. В приграничных регионах действует высокий уровень террористической опасности.
https://ria.ru/20240404/nato-1937658305.html
https://ria.ru/20240402/tatarstan-1937280340.html
тульская область
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тульская область, россия, белгородская область
Специальная военная операция на Украине, Тульская область, Россия, Белгородская область
Над Белгородской и Тульской областями сбили пять беспилотников

Минобороны: ПВО сбила над Белгородской и Тульской областями пять БПЛА ВСУ

© РИА Новости / Станислав Красильников | Перейти в медиабанкЗенитный ракетный комплекс "Бук-М2"
Зенитный ракетный комплекс Бук-М2 - РИА Новости, 1920, 04.04.2024
© РИА Новости / Станислав Красильников
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Зенитный ракетный комплекс "Бук-М2". Архивное фото
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МОСКВА, 4 апр — РИА Новости. ПВО ночью сбила пять украинских беспилотников над Белгородской и Тульской областями, сообщили в Минобороны.
«

"Дежурными средствами ПВО пять украинских беспилотных летательных аппаратов были уничтожены над территорией Белгородской (три БПЛА) и Тульской (два БПЛА) областей", — уточнили в ведомстве.

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Как уточнило Министерство по региональной безопасности Тульской области, пострадавших и разрушений при поражении дронов нет.
ВСУ практически ежедневно пытаются атаковать приграничные и центральные регионы России при помощи БПЛА, которые перехватывают средства ПВО.
В приграничных регионах действует высокий уровень террористической опасности.
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Специальная военная операция на УкраинеТульская областьРоссияБелгородская область
 
 
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