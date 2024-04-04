https://ria.ru/20240404/bespilotniki-1937741877.html
Над Белгородской и Тульской областями сбили пять беспилотников
Над Белгородской и Тульской областями сбили пять беспилотников - РИА Новости, 04.04.2024
Над Белгородской и Тульской областями сбили пять беспилотников
ПВО ночью сбила пять украинских беспилотников над Белгородской и Тульской областями, сообщили в Минобороны. РИА Новости, 04.04.2024
2024-04-04T06:50
2024-04-04T06:50
2024-04-04T16:33
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МОСКВА, 4 апр — РИА Новости. ПВО ночью сбила пять украинских беспилотников над Белгородской и Тульской областями, сообщили в Минобороны."Дежурными средствами ПВО пять украинских беспилотных летательных аппаратов были уничтожены над территорией Белгородской (три БПЛА) и Тульской (два БПЛА) областей", — уточнили в ведомстве.Как уточнило Министерство по региональной безопасности Тульской области, пострадавших и разрушений при поражении дронов нет.ВСУ практически ежедневно пытаются атаковать приграничные и центральные регионы России при помощи БПЛА, которые перехватывают средства ПВО. В приграничных регионах действует высокий уровень террористической опасности.
https://ria.ru/20240404/nato-1937658305.html
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тульская область, россия, белгородская область
Специальная военная операция на Украине, Тульская область, Россия, Белгородская область
Над Белгородской и Тульской областями сбили пять беспилотников
Минобороны: ПВО сбила над Белгородской и Тульской областями пять БПЛА ВСУ