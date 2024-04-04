https://ria.ru/20240404/bespilotniki-1937741877.html

Над Белгородской и Тульской областями сбили пять беспилотников

Над Белгородской и Тульской областями сбили пять беспилотников - РИА Новости, 04.04.2024

Над Белгородской и Тульской областями сбили пять беспилотников

ПВО ночью сбила пять украинских беспилотников над Белгородской и Тульской областями, сообщили в Минобороны. РИА Новости, 04.04.2024

2024-04-04T06:50

2024-04-04T06:50

2024-04-04T16:33

специальная военная операция на украине

тульская область

россия

белгородская область

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/03/0c/1932589116_0:64:3176:1851_1920x0_80_0_0_8a043b8a015c44e39cfa1c2a54ebb929.jpg

МОСКВА, 4 апр — РИА Новости. ПВО ночью сбила пять украинских беспилотников над Белгородской и Тульской областями, сообщили в Минобороны."Дежурными средствами ПВО пять украинских беспилотных летательных аппаратов были уничтожены над территорией Белгородской (три БПЛА) и Тульской (два БПЛА) областей", — уточнили в ведомстве.Как уточнило Министерство по региональной безопасности Тульской области, пострадавших и разрушений при поражении дронов нет.ВСУ практически ежедневно пытаются атаковать приграничные и центральные регионы России при помощи БПЛА, которые перехватывают средства ПВО. В приграничных регионах действует высокий уровень террористической опасности.

https://ria.ru/20240404/nato-1937658305.html

https://ria.ru/20240402/tatarstan-1937280340.html

тульская область

россия

белгородская область

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

тульская область, россия, белгородская область