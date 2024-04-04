https://ria.ru/20240404/bespilotniki-1937738342.html
Над Тульской областью сбили два беспилотника
Над Тульской областью сбили два беспилотника - РИА Новости, 04.04.2024
Над Тульской областью сбили два беспилотника
Средства ПВО уничтожили два беспилотника над Тульской областью, предварительно, пострадавших нет, сообщается на сайте министерства по региональной безопасности. РИА Новости, 04.04.2024
2024-04-04T05:24
2024-04-04T05:24
2024-04-04T05:34
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МОСКВА, 4 апр - РИА Новости. Средства ПВО уничтожили два беспилотника над Тульской областью, предварительно, пострадавших нет, сообщается на сайте министерства по региональной безопасности."Четвертого апреля дежурными средствами ПВО министерства обороны РФ уничтожены два БПЛА над Тульской областью. Организовано реагирование экстренных служб. По предварительной информации, разрушений и пострадавших нет", — говорится в сообщении.ВСУ практически ежедневно пытаются атаковать приграничные и центральные регионы России при помощи БПЛА, которые перехватывают средства ПВО. В приграничных регионах действует высокий уровень террористической опасности.
https://ria.ru/20240403/zaschita-1937697860.html
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тульская область, россия
Специальная военная операция на Украине, Тульская область, Россия
Над Тульской областью сбили два беспилотника
В Тульской области сообщили об уничтожении двух БПЛА