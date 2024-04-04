https://ria.ru/20240404/bespilotniki-1937738342.html

Над Тульской областью сбили два беспилотника

Над Тульской областью сбили два беспилотника - РИА Новости, 04.04.2024

Над Тульской областью сбили два беспилотника

Средства ПВО уничтожили два беспилотника над Тульской областью, предварительно, пострадавших нет, сообщается на сайте министерства по региональной безопасности. РИА Новости, 04.04.2024

2024-04-04T05:24

2024-04-04T05:24

2024-04-04T05:34

специальная военная операция на украине

тульская область

россия

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МОСКВА, 4 апр - РИА Новости. Средства ПВО уничтожили два беспилотника над Тульской областью, предварительно, пострадавших нет, сообщается на сайте министерства по региональной безопасности."Четвертого апреля дежурными средствами ПВО министерства обороны РФ уничтожены два БПЛА над Тульской областью. Организовано реагирование экстренных служб. По предварительной информации, разрушений и пострадавших нет", — говорится в сообщении.ВСУ практически ежедневно пытаются атаковать приграничные и центральные регионы России при помощи БПЛА, которые перехватывают средства ПВО. В приграничных регионах действует высокий уровень террористической опасности.

https://ria.ru/20240403/zaschita-1937697860.html

тульская область

россия

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2024

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тульская область, россия