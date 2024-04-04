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В Херсонской области два человека погибли при ударе дронов по грузовику - РИА Новости, 04.04.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
10:33 04.04.2024 (обновлено: 12:31 04.04.2024)
https://ria.ru/20240404/bespilotnik-1937763020.html
В Херсонской области два человека погибли при ударе дронов по грузовику
В Херсонской области два человека погибли при ударе дронов по грузовику - РИА Новости, 04.04.2024
В Херсонской области два человека погибли при ударе дронов по грузовику
В Херсонской области два человека погибли при ударе украинских дронов по грузовику, который вез продукты и воду, сообщил глава правительства региона Андрей... РИА Новости, 04.04.2024
2024-04-04T10:33
2024-04-04T12:31
специальная военная операция на украине
в мире
херсонская область
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СИМФЕРОПОЛЬ, 4 апр — РИА Новости. В Херсонской области два человека погибли при ударе украинских дронов по грузовику, который вез продукты и воду, сообщил глава правительства региона Андрей Алексеенко в своем Telegram-канале."Убийство двоих мирных людей, которые везли в магазин села Бабино воду и продукты. Это село на самом берегу Днепра, крайняя точка Верхнерогачикского района. Украинский дрон ударил "Газель" на желто-синих номерах в дверь водителя. Ударил днем, когда гражданская принадлежность машины не оставляет сомнений", — говорится в публикации.Пассажир фургона после первого удара выжил, смог отползти и наложить жгут на раненую ногу, но его добил на дороге второй дрон, добавил Алексеенко.Он рассказал, что из села на место обстрела приехали люди, чтобы помочь, но по ним также нанесли удар.Глава правительства выразил соболезнования семьям погибших и пообещал оказать помощь.Как рассказал осведомленный источник, за сутки ВСУ 35 раз обстреляли населенные пункты левобережья Днепра в Херсонской области. Под ударами оказались Большие Копани, Каиры, Гладковка, Алешки, Саги, Казачьи Лагери, Днепряны, Корсунка.
https://ria.ru/20240328/bespilotniki-1936291971.html
https://ria.ru/20240404/ukraina-1937752656.html
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в мире, херсонская область
Специальная военная операция на Украине, В мире, Херсонская область
В Херсонской области два человека погибли при ударе дронов по грузовику

В Херсонской области БПЛА атаковали грузовик с продуктами, два человека погибли

© Фото : Председатель правительства Херсонской областиПоследствия удара украинских дронов по грузовику, который вез продукты и воду в село Бабино Херсонской области
Последствия удара украинских дронов по грузовику, который вез продукты и воду в село Бабино Херсонской области - РИА Новости, 1920, 04.04.2024
© Фото : Председатель правительства Херсонской области
Последствия удара украинских дронов по грузовику, который вез продукты и воду в село Бабино Херсонской области
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СИМФЕРОПОЛЬ, 4 апр — РИА Новости. В Херсонской области два человека погибли при ударе украинских дронов по грузовику, который вез продукты и воду, сообщил глава правительства региона Андрей Алексеенко в своем Telegram-канале.
"Убийство двоих мирных людей, которые везли в магазин села Бабино воду и продукты. Это село на самом берегу Днепра, крайняя точка Верхнерогачикского района. Украинский дрон ударил "Газель" на желто-синих номерах в дверь водителя. Ударил днем, когда гражданская принадлежность машины не оставляет сомнений", — говорится в публикации.
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Пассажир фургона после первого удара выжил, смог отползти и наложить жгут на раненую ногу, но его добил на дороге второй дрон, добавил Алексеенко.
Он рассказал, что из села на место обстрела приехали люди, чтобы помочь, но по ним также нанесли удар.
Глава правительства выразил соболезнования семьям погибших и пообещал оказать помощь.
Как рассказал осведомленный источник, за сутки ВСУ 35 раз обстреляли населенные пункты левобережья Днепра в Херсонской области. Под ударами оказались Большие Копани, Каиры, Гладковка, Алешки, Саги, Казачьи Лагери, Днепряны, Корсунка.
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреХерсонская область
 
 
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