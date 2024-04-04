https://ria.ru/20240404/bespilotnik-1937763020.html

В Херсонской области два человека погибли при ударе дронов по грузовику

В Херсонской области два человека погибли при ударе дронов по грузовику - РИА Новости, 04.04.2024

В Херсонской области два человека погибли при ударе дронов по грузовику

В Херсонской области два человека погибли при ударе украинских дронов по грузовику, который вез продукты и воду, сообщил глава правительства региона Андрей... РИА Новости, 04.04.2024

2024-04-04T10:33

2024-04-04T10:33

2024-04-04T12:31

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в мире

херсонская область

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СИМФЕРОПОЛЬ, 4 апр — РИА Новости. В Херсонской области два человека погибли при ударе украинских дронов по грузовику, который вез продукты и воду, сообщил глава правительства региона Андрей Алексеенко в своем Telegram-канале."Убийство двоих мирных людей, которые везли в магазин села Бабино воду и продукты. Это село на самом берегу Днепра, крайняя точка Верхнерогачикского района. Украинский дрон ударил "Газель" на желто-синих номерах в дверь водителя. Ударил днем, когда гражданская принадлежность машины не оставляет сомнений", — говорится в публикации.Пассажир фургона после первого удара выжил, смог отползти и наложить жгут на раненую ногу, но его добил на дороге второй дрон, добавил Алексеенко.Он рассказал, что из села на место обстрела приехали люди, чтобы помочь, но по ним также нанесли удар.Глава правительства выразил соболезнования семьям погибших и пообещал оказать помощь.Как рассказал осведомленный источник, за сутки ВСУ 35 раз обстреляли населенные пункты левобережья Днепра в Херсонской области. Под ударами оказались Большие Копани, Каиры, Гладковка, Алешки, Саги, Казачьи Лагери, Днепряны, Корсунка.

https://ria.ru/20240328/bespilotniki-1936291971.html

https://ria.ru/20240404/ukraina-1937752656.html

херсонская область

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Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

в мире, херсонская область