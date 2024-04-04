https://ria.ru/20240404/bayden-1937733857.html

"Душераздирающе": американская журналистка раскрыла секрет Байдена

"Душераздирающе": американская журналистка раскрыла секрет Байдена - РИА Новости, 04.04.2024

"Душераздирающе": американская журналистка раскрыла секрет Байдена

Бывшая телеведущая американского спортивного канала ESPN Сейдж Стил заявила Fox News, что ее интервью с президентом Джо Байденом в марте 2021 года было... РИА Новости, 04.04.2024

2024-04-04T03:18

2024-04-04T03:18

2024-04-04T04:14

в мире

сша

джо байден

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МОСКВА, 4 апр – РИА Новости. Бывшая телеведущая американского спортивного канала ESPN Сейдж Стил заявила Fox News, что ее интервью с президентом Джо Байденом в марте 2021 года было полностью срежиссированно."Это был интересный опыт сам по себе, потому что это был очень организованно. Мне сказали: "Ты произнесешь каждое слово, которое мы напишем, ты не будешь отклоняться от сценария"", — рассказала Стил.По ее словам, каждый вопрос Байдену был подготовлен заранее и "десятки раз" прорабатывался редакторами и руководством."Я действовала по сценарию, и мне было сказано не отклоняться от него. Это было примерно так: "Вы спросите об этом. Вот как вы это скажете. Никаких дополнений. Следующий вопрос"", — сообщила журналистка.По утверждению Стил, все моменты прорабатывались "начальниками, высшими руководителями", в том числе генеральным директором и президентом ESPN. Она отметила, что не знает наверняка, отправлял ли телеканал вопросы перед интервью в Белый дом, однако выразила уверенность, что это было сделано.Кроме того, журналистка охарактеризовала свою беседу с Байденом как "душераздирающую"."Я думаю, это действительно душераздирающе, что люди, которые любят Джо Байдена и говорят, что они реально заботятся о нем, позволили довести ситуацию до такого", — заявила она, имея в виду ясность его ума.Как указывает Fox News, ESPN отказался от комментариев по этой теме.Байден — старейший президент США, в ноябре прошлого года ему исполнился 81 год. Если он выиграет ноябрьские президентские выборы, то на момент вступления в должность ему будет 82, а на момент завершения второго срока — 86. Сам Байден считает свой возраст доказательством опыта и настаивает на отсутствии значимых проблем со здоровьем. При этом в его окружении регулярно принимают превентивные меры, чтобы снизить риск очередного падения на публике или проявления забывчивости.

https://ria.ru/20240401/bayden-1937202653.html

https://ria.ru/20240401/bayden-1937193877.html

https://ria.ru/20240402/bayden-1937230922.html

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в мире, сша, джо байден