https://ria.ru/20240404/balet-1937800504.html

Большой театр представит премьеру легендарного балета "Ромео и Джульетта"

Большой театр представит премьеру легендарного балета "Ромео и Джульетта" - РИА Новости, 04.04.2024

Большой театр представит премьеру легендарного балета "Ромео и Джульетта"

Большой театр представляет на Исторической сцене премьеру легендарного балета Леонида Лавровского 1946 года "Ромео и Джульета", автором восстановленной версии... РИА Новости, 04.04.2024

2024-04-04T13:05

2024-04-04T13:05

2024-04-04T15:39

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сергей прокофьев

большой театр

михаил лавровский

галина уланова

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МОСКВА, 4 апр — РИА Новости. Большой театр представляет на Исторической сцене премьеру легендарного балета Леонида Лавровского 1946 года "Ромео и Джульета", автором восстановленной версии стал сын хореографа, народный артист СССР Михаил Лавровский, сообщили РИА Новости в пресс-службе театра. "Переделывать надо всегда, говорил мне отец. Он изменял свой балет до войны и после войны, в Мариинском театре и в Большом. Самым лучшим вариантом считал спектакль в Москве в Большом театре. Чуть-чуть изменить, где-то сократить — это надо делать, но при этом важно сохранить главное: то, ради чего автор создавал это произведение, о чем он хотел сказать, особенно если этот автор — гениальный драматург", — подчеркнул Лавровский-младший в беседе с РИА Новости.Балет "Ромео и Джульетта" на музыку Сергея Прокофьева в хореографии Леонида Лавровского и оформлении Петра Вильямса с небольшими перерывами сохранялся в репертуаре Большого театра почти пять десятков лет.Этот балет был включен в программу гастролей Большого театра в Лондоне. Тогда главную партию исполняла Галина Уланова, а Ромео — ныне народный артист СССР, хореограф и педагог Михаил Лавровский. Английские балетмейстеры проявили огромный интерес к большому сюжетному балету, который во многом изменил направление мирового балета. "Да, тогда в культурной столице Европы, Лондоне, подняли наш балет "Ромео и Джульетта" на щит, он был провозглашен первым балетом мира, а Уланова — первой балериной", — рассказал Лавровский.По его словам, западные хореографы учились у своих советских коллег, так как у них не было опыта постановки больших сюжетных балетов. "И мы, конечно, обязательно должны брать новое, обязательно, но самое важное — не потерять то, что есть только у нас. Такой эмоциональной нагрузки, такого душевного порыва, такого искреннего исполнения, какое есть в русском театре, нет нигде в мире. Мы самые лучшие в этом искусстве и должны беречь это", — подчеркнул Лавровский. Великая драматургия Шекспира в сочетании с уникальной партитурой Прокофьева вызывала огромный интерес к этому балету. И редко кто из российских и зарубежных хореографов не хотел попробовать сочинить свою версию. Михаил Лавровский уже ставил балет отца — он возобновлял его в театрах России и за рубежом. По словам хореографа, артисты через свое отношение, через пластику должны передать все, что несет музыка: порыв, борьбу, стремление и, конечно, любовь. "Думаю, и наши молодые артисты — очень хорошие ребята, справятся с этим. Может, не сразу все будет совершенно, но они будут расти. Надеюсь, что все у нас получится", — отметил Лавровский. Главные роли исполняют известные солисты Большого балета — прима-балерина Светлана Захарова, которая уже танцевала в этом спектакле в Мариинском театре, Артемий Беляков, Екатерина Крысанова и Владислав Лантратов, а также совсем молодые артисты Елизавета Кокорева и Даниил Потапцев, для которых это будет не только премьера, но и личный дебют. За дирижерским пультом — Антон Гришанин, художник по возобновлению декораций Петра Вильямса — Сергей Грачев, художник по костюмам — Татьяна Ногинова. Премьерные показы пройдут 4, 5, 6 (в 12:00 и 19:00) и 7 апреля.

https://ria.ru/20240314/balet-1932967856.html

https://ria.ru/20230510/gastroli-1870785610.html

https://ria.ru/20231122/balet-1911170134.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

ссср, лондон, европа, сергей прокофьев, большой театр, михаил лавровский, галина уланова, мариинский театр, культура