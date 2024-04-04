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Большой театр представит премьеру легендарного балета "Ромео и Джульетта" - РИА Новости, 04.04.2024
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Искусство - РИА Новости, 1920, 16.04.2019
Культура
 
13:05 04.04.2024 (обновлено: 15:39 04.04.2024)
https://ria.ru/20240404/balet-1937800504.html
Большой театр представит премьеру легендарного балета "Ромео и Джульетта"
Большой театр представит премьеру легендарного балета "Ромео и Джульетта" - РИА Новости, 04.04.2024
Большой театр представит премьеру легендарного балета "Ромео и Джульетта"
Большой театр представляет на Исторической сцене премьеру легендарного балета Леонида Лавровского 1946 года "Ромео и Джульета", автором восстановленной версии... РИА Новости, 04.04.2024
2024-04-04T13:05
2024-04-04T15:39
культура
ссср
лондон
европа
сергей прокофьев
большой театр
михаил лавровский
галина уланова
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МОСКВА, 4 апр — РИА Новости. Большой театр представляет на Исторической сцене премьеру легендарного балета Леонида Лавровского 1946 года "Ромео и Джульета", автором восстановленной версии стал сын хореографа, народный артист СССР Михаил Лавровский, сообщили РИА Новости в пресс-службе театра. &quot;Переделывать надо всегда, говорил мне отец. Он изменял свой балет до войны и после войны, в Мариинском театре и в Большом. Самым лучшим вариантом считал спектакль в Москве в Большом театре. Чуть-чуть изменить, где-то сократить — это надо делать, но при этом важно сохранить главное: то, ради чего автор создавал это произведение, о чем он хотел сказать, особенно если этот автор — гениальный драматург&quot;, — подчеркнул Лавровский-младший в беседе с РИА Новости.Балет "Ромео и Джульетта" на музыку Сергея Прокофьева в хореографии Леонида Лавровского и оформлении Петра Вильямса с небольшими перерывами сохранялся в репертуаре Большого театра почти пять десятков лет.Этот балет был включен в программу гастролей Большого театра в Лондоне. Тогда главную партию исполняла Галина Уланова, а Ромео — ныне народный артист СССР, хореограф и педагог Михаил Лавровский. Английские балетмейстеры проявили огромный интерес к большому сюжетному балету, который во многом изменил направление мирового балета. &quot;Да, тогда в культурной столице Европы, Лондоне, подняли наш балет &quot;Ромео и Джульетта&quot; на щит, он был провозглашен первым балетом мира, а Уланова — первой балериной&quot;, — рассказал Лавровский.По его словам, западные хореографы учились у своих советских коллег, так как у них не было опыта постановки больших сюжетных балетов. "И мы, конечно, обязательно должны брать новое, обязательно, но самое важное — не потерять то, что есть только у нас. Такой эмоциональной нагрузки, такого душевного порыва, такого искреннего исполнения, какое есть в русском театре, нет нигде в мире. Мы самые лучшие в этом искусстве и должны беречь это", — подчеркнул Лавровский. Великая драматургия Шекспира в сочетании с уникальной партитурой Прокофьева вызывала огромный интерес к этому балету. И редко кто из российских и зарубежных хореографов не хотел попробовать сочинить свою версию. Михаил Лавровский уже ставил балет отца — он возобновлял его в театрах России и за рубежом. По словам хореографа, артисты через свое отношение, через пластику должны передать все, что несет музыка: порыв, борьбу, стремление и, конечно, любовь. "Думаю, и наши молодые артисты — очень хорошие ребята, справятся с этим. Может, не сразу все будет совершенно, но они будут расти. Надеюсь, что все у нас получится", — отметил Лавровский. Главные роли исполняют известные солисты Большого балета — прима-балерина Светлана Захарова, которая уже танцевала в этом спектакле в Мариинском театре, Артемий Беляков, Екатерина Крысанова и Владислав Лантратов, а также совсем молодые артисты Елизавета Кокорева и Даниил Потапцев, для которых это будет не только премьера, но и личный дебют. За дирижерским пультом — Антон Гришанин, художник по возобновлению декораций Петра Вильямса — Сергей Грачев, художник по костюмам — Татьяна Ногинова. Премьерные показы пройдут 4, 5, 6 (в 12:00 и 19:00) и 7 апреля.
https://ria.ru/20240314/balet-1932967856.html
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ссср, лондон, европа, сергей прокофьев, большой театр, михаил лавровский, галина уланова, мариинский театр, культура
Культура, СССР, Лондон, Европа, Сергей Прокофьев, Большой театр, Михаил Лавровский, Галина Уланова, Мариинский театр, Культура
Большой театр представит премьеру легендарного балета "Ромео и Джульетта"

Большой театр представит балет "Ромео и Джульетта" на музыку Прокофьева

© РИА Новости / Владимир Вяткин | Перейти в медиабанкВид на зрительный зал Большого театра
Вид на зрительный зал Большого театра - РИА Новости, 1920, 04.04.2024
© РИА Новости / Владимир Вяткин
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Вид на зрительный зал Большого театра. Архивное фото
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МОСКВА, 4 апр — РИА Новости. Большой театр представляет на Исторической сцене премьеру легендарного балета Леонида Лавровского 1946 года "Ромео и Джульета", автором восстановленной версии стал сын хореографа, народный артист СССР Михаил Лавровский, сообщили РИА Новости в пресс-службе театра.
«

"Переделывать надо всегда, говорил мне отец. Он изменял свой балет до войны и после войны, в Мариинском театре и в Большом. Самым лучшим вариантом считал спектакль в Москве в Большом театре. Чуть-чуть изменить, где-то сократить — это надо делать, но при этом важно сохранить главное: то, ради чего автор создавал это произведение, о чем он хотел сказать, особенно если этот автор — гениальный драматург", — подчеркнул Лавровский-младший в беседе с РИА Новости.

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Балет "Ромео и Джульетта" на музыку Сергея Прокофьева в хореографии Леонида Лавровского и оформлении Петра Вильямса с небольшими перерывами сохранялся в репертуаре Большого театра почти пять десятков лет.
Этот балет был включен в программу гастролей Большого театра в Лондоне. Тогда главную партию исполняла Галина Уланова, а Ромео — ныне народный артист СССР, хореограф и педагог Михаил Лавровский.
Английские балетмейстеры проявили огромный интерес к большому сюжетному балету, который во многом изменил направление мирового балета.
«

"Да, тогда в культурной столице Европы, Лондоне, подняли наш балет "Ромео и Джульетта" на щит, он был провозглашен первым балетом мира, а Уланова — первой балериной", — рассказал Лавровский.

По его словам, западные хореографы учились у своих советских коллег, так как у них не было опыта постановки больших сюжетных балетов.
"И мы, конечно, обязательно должны брать новое, обязательно, но самое важное — не потерять то, что есть только у нас. Такой эмоциональной нагрузки, такого душевного порыва, такого искреннего исполнения, какое есть в русском театре, нет нигде в мире. Мы самые лучшие в этом искусстве и должны беречь это", — подчеркнул Лавровский.
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Великая драматургия Шекспира в сочетании с уникальной партитурой Прокофьева вызывала огромный интерес к этому балету. И редко кто из российских и зарубежных хореографов не хотел попробовать сочинить свою версию.
Михаил Лавровский уже ставил балет отца — он возобновлял его в театрах России и за рубежом.
По словам хореографа, артисты через свое отношение, через пластику должны передать все, что несет музыка: порыв, борьбу, стремление и, конечно, любовь.
«
"Думаю, и наши молодые артисты — очень хорошие ребята, справятся с этим. Может, не сразу все будет совершенно, но они будут расти. Надеюсь, что все у нас получится", — отметил Лавровский.
Главные роли исполняют известные солисты Большого балета — прима-балерина Светлана Захарова, которая уже танцевала в этом спектакле в Мариинском театре, Артемий Беляков, Екатерина Крысанова и Владислав Лантратов, а также совсем молодые артисты Елизавета Кокорева и Даниил Потапцев, для которых это будет не только премьера, но и личный дебют.
За дирижерским пультом — Антон Гришанин, художник по возобновлению декораций Петра Вильямса — Сергей Грачев, художник по костюмам — Татьяна Ногинова.
Премьерные показы пройдут 4, 5, 6 (в 12:00 и 19:00) и 7 апреля.
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