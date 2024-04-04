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Алиев потребовал от Блинкена не вмешиваться во внутренние дела Азербайджана - РИА Новости, 04.04.2024
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15:25 04.04.2024 (обновлено: 15:47 04.04.2024)
https://ria.ru/20240404/azerbaydzhan-1937836981.html
Алиев потребовал от Блинкена не вмешиваться во внутренние дела Азербайджана
Алиев потребовал от Блинкена не вмешиваться во внутренние дела Азербайджана - РИА Новости, 04.04.2024
Алиев потребовал от Блинкена не вмешиваться во внутренние дела Азербайджана
Президент Азербайджан Ильхам Алиев в ходе телефонного разговора заявил госсекретарю США Энтони Блинкену о недопустимости вмешательства во внутренние дела... РИА Новости, 04.04.2024
2024-04-04T15:25
2024-04-04T15:47
в мире
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БАКУ, 4 апр – РИА Новости. Президент Азербайджан Ильхам Алиев в ходе телефонного разговора заявил госсекретарю США Энтони Блинкену о недопустимости вмешательства во внутренние дела Азербайджана под предлогом защиты прав человека, сообщает в четверг азербайджанское госагентство АзерТадж со ссылкой на пресс-службу азербайджанского лидера.Накануне пресс-служба азербайджанского президента сообщила, что Алиев в телефонной беседе с Блинкеном назвал беспочвенными циркулирующие на Западе обвинения в том, что Баку намерен напасть на Армению."В ходе телефонного разговора были затронуты многие вопросы, в том числе и вопрос о правах человека в Азербайджане. Президент Ильхам Алиев отметил, что попытки вмешательства во внутренние дела Азербайджана под предлогом вопроса прав человека абсолютно неприемлемы. Мы не принимаем основанные на двойных стандартах предвзятые заявления ряда западных стран по этому вопросу. В этой связи глава государства напомнил Блинкену об аресте в Армении представителей оппозиции и даже случаях их смерти в период нахождения под стражей, а также фактах нарушения прав человека и отметил, что в этом контексте молчание западных стран вызывает непонимание, и подобные факты являются наглядным примером именно двойных стандартов", - говорится в сообщении.По данным пресс-службы, в ходе телефонного разговора Алиев также коснулся вопроса, связанного с известным журналистом Джулианом Ассанжем, который долгое время подвергается физическим и моральным пыткам именно за свою журналистскую деятельность."Он подчеркнул, что обсуждается вопрос об экстрадиции Джулиана Ассанжа в США и его казни. Глава государства также добавил, что необходимо рассматривать вопрос прав человека не только в локальном, но и в целом в глобальном контексте", - отметается в сообщении.
https://ria.ru/20240321/nato-1934533033.html
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в мире, азербайджан, сша, энтони блинкен, ильхам алиев
В мире, Азербайджан, США, Энтони Блинкен, Ильхам Алиев
Алиев потребовал от Блинкена не вмешиваться во внутренние дела Азербайджана

Алиев заявил Блинкену о недопустимости вмешательства в дела Азербайджана

© РИА Новости / Пресс-служба МИД РФ | Перейти в медиабанкПрезидент Азербайджана Ильхам Алиев
Президент Азербайджана Ильхам Алиев - РИА Новости, 1920, 04.04.2024
© РИА Новости / Пресс-служба МИД РФ
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Президент Азербайджана Ильхам Алиев. Архивное фото
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БАКУ, 4 апр – РИА Новости. Президент Азербайджан Ильхам Алиев в ходе телефонного разговора заявил госсекретарю США Энтони Блинкену о недопустимости вмешательства во внутренние дела Азербайджана под предлогом защиты прав человека, сообщает в четверг азербайджанское госагентство АзерТадж со ссылкой на пресс-службу азербайджанского лидера.
Накануне пресс-служба азербайджанского президента сообщила, что Алиев в телефонной беседе с Блинкеном назвал беспочвенными циркулирующие на Западе обвинения в том, что Баку намерен напасть на Армению.
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"В ходе телефонного разговора были затронуты многие вопросы, в том числе и вопрос о правах человека в Азербайджане. Президент Ильхам Алиев отметил, что попытки вмешательства во внутренние дела Азербайджана под предлогом вопроса прав человека абсолютно неприемлемы. Мы не принимаем основанные на двойных стандартах предвзятые заявления ряда западных стран по этому вопросу. В этой связи глава государства напомнил Блинкену об аресте в Армении представителей оппозиции и даже случаях их смерти в период нахождения под стражей, а также фактах нарушения прав человека и отметил, что в этом контексте молчание западных стран вызывает непонимание, и подобные факты являются наглядным примером именно двойных стандартов", - говорится в сообщении.
По данным пресс-службы, в ходе телефонного разговора Алиев также коснулся вопроса, связанного с известным журналистом Джулианом Ассанжем, который долгое время подвергается физическим и моральным пыткам именно за свою журналистскую деятельность.
"Он подчеркнул, что обсуждается вопрос об экстрадиции Джулиана Ассанжа в США и его казни. Глава государства также добавил, что необходимо рассматривать вопрос прав человека не только в локальном, но и в целом в глобальном контексте", - отметается в сообщении.
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В миреАзербайджанСШАЭнтони БлинкенИльхам Алиев
 
 
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