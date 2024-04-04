https://ria.ru/20240404/azerbaydzhan-1937836981.html

Алиев потребовал от Блинкена не вмешиваться во внутренние дела Азербайджана

Алиев потребовал от Блинкена не вмешиваться во внутренние дела Азербайджана - РИА Новости, 04.04.2024

Алиев потребовал от Блинкена не вмешиваться во внутренние дела Азербайджана

Президент Азербайджан Ильхам Алиев в ходе телефонного разговора заявил госсекретарю США Энтони Блинкену о недопустимости вмешательства во внутренние дела... РИА Новости, 04.04.2024

2024-04-04T15:25

2024-04-04T15:25

2024-04-04T15:47

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ильхам алиев

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БАКУ, 4 апр – РИА Новости. Президент Азербайджан Ильхам Алиев в ходе телефонного разговора заявил госсекретарю США Энтони Блинкену о недопустимости вмешательства во внутренние дела Азербайджана под предлогом защиты прав человека, сообщает в четверг азербайджанское госагентство АзерТадж со ссылкой на пресс-службу азербайджанского лидера.Накануне пресс-служба азербайджанского президента сообщила, что Алиев в телефонной беседе с Блинкеном назвал беспочвенными циркулирующие на Западе обвинения в том, что Баку намерен напасть на Армению."В ходе телефонного разговора были затронуты многие вопросы, в том числе и вопрос о правах человека в Азербайджане. Президент Ильхам Алиев отметил, что попытки вмешательства во внутренние дела Азербайджана под предлогом вопроса прав человека абсолютно неприемлемы. Мы не принимаем основанные на двойных стандартах предвзятые заявления ряда западных стран по этому вопросу. В этой связи глава государства напомнил Блинкену об аресте в Армении представителей оппозиции и даже случаях их смерти в период нахождения под стражей, а также фактах нарушения прав человека и отметил, что в этом контексте молчание западных стран вызывает непонимание, и подобные факты являются наглядным примером именно двойных стандартов", - говорится в сообщении.По данным пресс-службы, в ходе телефонного разговора Алиев также коснулся вопроса, связанного с известным журналистом Джулианом Ассанжем, который долгое время подвергается физическим и моральным пыткам именно за свою журналистскую деятельность."Он подчеркнул, что обсуждается вопрос об экстрадиции Джулиана Ассанжа в США и его казни. Глава государства также добавил, что необходимо рассматривать вопрос прав человека не только в локальном, но и в целом в глобальном контексте", - отметается в сообщении.

https://ria.ru/20240321/nato-1934533033.html

https://ria.ru/20240311/frantsiya-1932210091.html

азербайджан

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

в мире, азербайджан, сша, энтони блинкен, ильхам алиев