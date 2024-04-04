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Наблюдателю из Австралии начали угрожать из-за его оценок выборов в России

Наблюдателю из Австралии начали угрожать из-за его оценок выборов в России - РИА Новости, 04.04.2024

Наблюдателю из Австралии начали угрожать из-за его оценок выборов в России

Депутат австралийского города Порт-Хедленд Эдриан Макрей, в марте выступивший независимым наблюдателем на президентских выборах в России, заявил РИА Новости,... РИА Новости, 04.04.2024

2024-04-04T04:06

2024-04-04T04:06

2024-04-04T04:06

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МОСКВА, 4 апр - РИА Новости. Депутат австралийского города Порт-Хедленд Эдриан Макрей, в марте выступивший независимым наблюдателем на президентских выборах в России, заявил РИА Новости, что после возвращения на родину стал получать угрозы, связанные с его позитивной оценкой российских выборов. "На мою личную электронную почту и мобильный телефон начали поступать крайне агрессивные сообщения и различные виды угроз", - сообщил он. Политик добавил, что живет и работает в небольшом, но геостратегически важном городе на северо-западном побережье Австралии, где люди предпочитают доверять центральным телеканалам, вторящим избранному властями курсу на осуждение всего, что связано с Россией. "К сожалению, многие люди здесь смотрят центральные телеканалы, и поэтому в моем окружении сложилось странное мнение о моей честности и намерениях. Это непривычная ситуация. Я узнаю об этом в основном от своих сотрудников, которые ежедневно общаются с общественностью", - пояснил Макрей. По его словам, пока рано говорить о каких-то значительных негативных последствиях в реальной жизни, связанных с бурной реакцией австралийских СМИ и прозападных сообществ на его визит в Россию. "Возможно, я смогу лучше прокомментировать это после еще одной недели безумия, чтобы понаблюдать за тем, как все это повлияет на мою личную жизнь", - подытожил он. Эдриана Макрея в марте пригласили в Москву в качестве независимого наблюдателя на выборах РФ, которые он публично охарактеризовал как обладающие высоким уровнем прозрачности и свободы. После этого сайт крупнейшего австралийского телеканала ABC выпустил статью, в которой привел жалобы организации, представляющей украинцев в Австралии. В ней утверждается, что независимые комментарии Макрея с положительной оценкой российских выборов "вызвали беспокойство у местного сообщества", а посему якобы являются достаточной причиной, чтобы потребовать немедленной отставки политика с поста депутата Порт-Хедленда. Администрация города подтвердила СМИ, что Макрей приехал в Россию в личном порядке, и отказалась комментировать персональную деятельность избранных депутатов. Президентские выборы в России проходили с 15 по 17 марта. После обработки 100% протоколов действующий президент Владимир Путин набрал 87,28% голосов. Министр иностранных дел Австралии Пенни Вонг была в числе политиков, отказавшихся признать свободу и легитимность выборов РФ. В МИД России 22 марта вызвали временного поверенного в делах Австралии Джереми Гатри, ему заявили протест в связи с публикацией в Telegram по поводу прошедших выборов российского президента. Сообщение австралийского посольства МИД расценил как "ставящее под сомнение территориальную целостность Российской Федерации и содержащее заведомо ложную информацию о голосовании". Москва потребовала удалить публикацию и принять меры, "чтобы подобные инциденты больше не повторялись".

https://ria.ru/20240326/putin-1935785280.html

https://ria.ru/20240318/yaponiya-1933889624.html

https://ria.ru/20240322/estoniya-1935028279.html

https://ria.ru/20240318/evrosoyuz-1934002791.html

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