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Наблюдателю из Австралии начали угрожать из-за его оценок выборов в России - РИА Новости, 04.04.2024
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04:06 04.04.2024
https://ria.ru/20240404/avstraliya-1937735201.html
Наблюдателю из Австралии начали угрожать из-за его оценок выборов в России
Наблюдателю из Австралии начали угрожать из-за его оценок выборов в России - РИА Новости, 04.04.2024
Наблюдателю из Австралии начали угрожать из-за его оценок выборов в России
Депутат австралийского города Порт-Хедленд Эдриан Макрей, в марте выступивший независимым наблюдателем на президентских выборах в России, заявил РИА Новости,... РИА Новости, 04.04.2024
2024-04-04T04:06
2024-04-04T04:06
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МОСКВА, 4 апр - РИА Новости. Депутат австралийского города Порт-Хедленд Эдриан Макрей, в марте выступивший независимым наблюдателем на президентских выборах в России, заявил РИА Новости, что после возвращения на родину стал получать угрозы, связанные с его позитивной оценкой российских выборов. "На мою личную электронную почту и мобильный телефон начали поступать крайне агрессивные сообщения и различные виды угроз", - сообщил он. Политик добавил, что живет и работает в небольшом, но геостратегически важном городе на северо-западном побережье Австралии, где люди предпочитают доверять центральным телеканалам, вторящим избранному властями курсу на осуждение всего, что связано с Россией. "К сожалению, многие люди здесь смотрят центральные телеканалы, и поэтому в моем окружении сложилось странное мнение о моей честности и намерениях. Это непривычная ситуация. Я узнаю об этом в основном от своих сотрудников, которые ежедневно общаются с общественностью", - пояснил Макрей. По его словам, пока рано говорить о каких-то значительных негативных последствиях в реальной жизни, связанных с бурной реакцией австралийских СМИ и прозападных сообществ на его визит в Россию. "Возможно, я смогу лучше прокомментировать это после еще одной недели безумия, чтобы понаблюдать за тем, как все это повлияет на мою личную жизнь", - подытожил он. Эдриана Макрея в марте пригласили в Москву в качестве независимого наблюдателя на выборах РФ, которые он публично охарактеризовал как обладающие высоким уровнем прозрачности и свободы. После этого сайт крупнейшего австралийского телеканала ABC выпустил статью, в которой привел жалобы организации, представляющей украинцев в Австралии. В ней утверждается, что независимые комментарии Макрея с положительной оценкой российских выборов "вызвали беспокойство у местного сообщества", а посему якобы являются достаточной причиной, чтобы потребовать немедленной отставки политика с поста депутата Порт-Хедленда. Администрация города подтвердила СМИ, что Макрей приехал в Россию в личном порядке, и отказалась комментировать персональную деятельность избранных депутатов. Президентские выборы в России проходили с 15 по 17 марта. После обработки 100% протоколов действующий президент Владимир Путин набрал 87,28% голосов. Министр иностранных дел Австралии Пенни Вонг была в числе политиков, отказавшихся признать свободу и легитимность выборов РФ. В МИД России 22 марта вызвали временного поверенного в делах Австралии Джереми Гатри, ему заявили протест в связи с публикацией в Telegram по поводу прошедших выборов российского президента. Сообщение австралийского посольства МИД расценил как "ставящее под сомнение территориальную целостность Российской Федерации и содержащее заведомо ложную информацию о голосовании". Москва потребовала удалить публикацию и принять меры, "чтобы подобные инциденты больше не повторялись".
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Наблюдателю из Австралии начали угрожать из-за его оценок выборов в России

Австралийскому наблюдателю угрожают на родине за высокую оценку выборов в России

© РИА Новости / Максим Богодвид | Перейти в медиабанкЧлены участковой избирательной комиссии подсчитывают голоса после окончания процедуры голосования на выборах президента России
Члены участковой избирательной комиссии подсчитывают голоса после окончания процедуры голосования на выборах президента России - РИА Новости, 1920, 04.04.2024
© РИА Новости / Максим Богодвид
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Члены участковой избирательной комиссии подсчитывают голоса после окончания процедуры голосования на выборах президента России. Архивное фото
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МОСКВА, 4 апр - РИА Новости. Депутат австралийского города Порт-Хедленд Эдриан Макрей, в марте выступивший независимым наблюдателем на президентских выборах в России, заявил РИА Новости, что после возвращения на родину стал получать угрозы, связанные с его позитивной оценкой российских выборов.
«
"На мою личную электронную почту и мобильный телефон начали поступать крайне агрессивные сообщения и различные виды угроз", - сообщил он.
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Политик добавил, что живет и работает в небольшом, но геостратегически важном городе на северо-западном побережье Австралии, где люди предпочитают доверять центральным телеканалам, вторящим избранному властями курсу на осуждение всего, что связано с Россией.
"К сожалению, многие люди здесь смотрят центральные телеканалы, и поэтому в моем окружении сложилось странное мнение о моей честности и намерениях. Это непривычная ситуация. Я узнаю об этом в основном от своих сотрудников, которые ежедневно общаются с общественностью", - пояснил Макрей.
По его словам, пока рано говорить о каких-то значительных негативных последствиях в реальной жизни, связанных с бурной реакцией австралийских СМИ и прозападных сообществ на его визит в Россию.
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"Возможно, я смогу лучше прокомментировать это после еще одной недели безумия, чтобы понаблюдать за тем, как все это повлияет на мою личную жизнь", - подытожил он.
Эдриана Макрея в марте пригласили в Москву в качестве независимого наблюдателя на выборах РФ, которые он публично охарактеризовал как обладающие высоким уровнем прозрачности и свободы. После этого сайт крупнейшего австралийского телеканала ABC выпустил статью, в которой привел жалобы организации, представляющей украинцев в Австралии. В ней утверждается, что независимые комментарии Макрея с положительной оценкой российских выборов "вызвали беспокойство у местного сообщества", а посему якобы являются достаточной причиной, чтобы потребовать немедленной отставки политика с поста депутата Порт-Хедленда. Администрация города подтвердила СМИ, что Макрей приехал в Россию в личном порядке, и отказалась комментировать персональную деятельность избранных депутатов.
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Президентские выборы в России проходили с 15 по 17 марта. После обработки 100% протоколов действующий президент Владимир Путин набрал 87,28% голосов. Министр иностранных дел Австралии Пенни Вонг была в числе политиков, отказавшихся признать свободу и легитимность выборов РФ. В МИД России 22 марта вызвали временного поверенного в делах Австралии Джереми Гатри, ему заявили протест в связи с публикацией в Telegram по поводу прошедших выборов российского президента. Сообщение австралийского посольства МИД расценил как "ставящее под сомнение территориальную целостность Российской Федерации и содержащее заведомо ложную информацию о голосовании". Москва потребовала удалить публикацию и принять меры, "чтобы подобные инциденты больше не повторялись".
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