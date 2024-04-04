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Рогов сообщил об авиаударе по позициям ВСУ к северу от Работино - РИА Новости, 04.04.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
18:56 04.04.2024
https://ria.ru/20240404/aviatsiya-1937894826.html
Рогов сообщил об авиаударе по позициям ВСУ к северу от Работино
Рогов сообщил об авиаударе по позициям ВСУ к северу от Работино - РИА Новости, 04.04.2024
Рогов сообщил об авиаударе по позициям ВСУ к северу от Работино
Российская авиация нанесла удар по позициям украинских войск в Запорожской области, в том числе севернее села Работино, сообщил РИА Новости председатель... РИА Новости, 04.04.2024
2024-04-04T18:56
2024-04-04T18:56
специальная военная операция на украине
безопасность
работино
россия
запорожская область
владимир рогов
вооруженные силы украины
вооруженные силы рф
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СИМФЕРОПОЛЬ, 4 апр – РИА Новости. Российская авиация нанесла удар по позициям украинских войск в Запорожской области, в том числе севернее села Работино, сообщил РИА Новости председатель комиссии ОП РФ по вопросам суверенитета, патриотическим проектам и поддержке ветеранов, сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов. Минобороны РФ сообщило 29 февраля, что российские военные закрепились на опорных пунктах в Работино. При этом ранее Рогов сообщал, что, по последней информации, российские военные закрепились в южной и центральной части села. "Наша авиация отработала по позициям противника севернее Работино, в районе Орехова и села Малиновка", - сказал Рогов. Кроме того, по его словам, российские войска отбили несколько атак противника в самом Работино, а также взяли опорный пункт ВСУ в районе Вербового, улучшив позиции по переднему краю. Работино - село на линии фронта в Запорожской области. Киевские власти преподносят его как главное достижение контрнаступления ВСУ с июня прошлого года на запорожском направлении. Именно для его захвата Украина ввела в бой из стратегического резерва бригады с западной подготовкой. Запорожская область - регион России, расположенный в нижнем течении Днепра. Стал частью РФ по итогам референдума в сентябре 2022 года. Киев не признаёт его результаты и продолжает обстреливать территорию. В настоящее время под контролем России находится более 70% Запорожской области. Остальную часть, в том числе областной центр, город Запорожье, удерживают украинские войска. С марта 2023 года административным центром области временно стал город Мелитополь.
https://ria.ru/20240403/snayper-1937473935.html
https://ria.ru/20240324/udar-1935466239.html
работино
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безопасность, работино, россия, запорожская область, владимир рогов, вооруженные силы украины, вооруженные силы рф, украина
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Работино, Россия, Запорожская область, Владимир Рогов, Вооруженные силы Украины, Вооруженные силы РФ, Украина
Рогов сообщил об авиаударе по позициям ВСУ к северу от Работино

Рогов: авиация нанесла удары по позициям ВСУ в районе города Орехов

© РИА Новости / Виталий Тимкив | Перейти в медиабанкИстребитель-бомбардировщик Су-34
Истребитель-бомбардировщик Су-34 - РИА Новости, 1920, 04.04.2024
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Истребитель-бомбардировщик Су-34. Архивное фото
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СИМФЕРОПОЛЬ, 4 апр – РИА Новости. Российская авиация нанесла удар по позициям украинских войск в Запорожской области, в том числе севернее села Работино, сообщил РИА Новости председатель комиссии ОП РФ по вопросам суверенитета, патриотическим проектам и поддержке ветеранов, сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов.
Минобороны РФ сообщило 29 февраля, что российские военные закрепились на опорных пунктах в Работино. При этом ранее Рогов сообщал, что, по последней информации, российские военные закрепились в южной и центральной части села.
Российский военнослужащий - РИА Новости, 1920, 03.04.2024
Российский боец победил в снайперской дуэли под Работино двух боевиков ВСУ
3 апреля, 05:07
"Наша авиация отработала по позициям противника севернее Работино, в районе Орехова и села Малиновка", - сказал Рогов. Кроме того, по его словам, российские войска отбили несколько атак противника в самом Работино, а также взяли опорный пункт ВСУ в районе Вербового, улучшив позиции по переднему краю.
Работино - село на линии фронта в Запорожской области. Киевские власти преподносят его как главное достижение контрнаступления ВСУ с июня прошлого года на запорожском направлении. Именно для его захвата Украина ввела в бой из стратегического резерва бригады с западной подготовкой.
Запорожская область - регион России, расположенный в нижнем течении Днепра. Стал частью РФ по итогам референдума в сентябре 2022 года. Киев не признаёт его результаты и продолжает обстреливать территорию. В настоящее время под контролем России находится более 70% Запорожской области. Остальную часть, в том числе областной центр, город Запорожье, удерживают украинские войска. С марта 2023 года административным центром области временно стал город Мелитополь.
Боевая работа САУ Акация Центрального военного округа по позициям ВСУ - РИА Новости, 1920, 24.03.2024
"Колоссальный ущерб". На Западе раскрыли, что Россия приготовила ВСУ
24 марта, 13:52
 
Специальная военная операция на УкраинеБезопасностьРаботиноРоссияЗапорожская областьВладимир РоговВооруженные силы УкраиныВооруженные силы РФУкраина
 
 
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