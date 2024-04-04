https://ria.ru/20240404/aviatsiya-1937894826.html

Рогов сообщил об авиаударе по позициям ВСУ к северу от Работино

Рогов сообщил об авиаударе по позициям ВСУ к северу от Работино - РИА Новости, 04.04.2024

Рогов сообщил об авиаударе по позициям ВСУ к северу от Работино

Российская авиация нанесла удар по позициям украинских войск в Запорожской области, в том числе севернее села Работино, сообщил РИА Новости председатель... РИА Новости, 04.04.2024

2024-04-04T18:56

2024-04-04T18:56

2024-04-04T18:56

специальная военная операция на украине

безопасность

работино

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запорожская область

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вооруженные силы рф

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СИМФЕРОПОЛЬ, 4 апр – РИА Новости. Российская авиация нанесла удар по позициям украинских войск в Запорожской области, в том числе севернее села Работино, сообщил РИА Новости председатель комиссии ОП РФ по вопросам суверенитета, патриотическим проектам и поддержке ветеранов, сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов. Минобороны РФ сообщило 29 февраля, что российские военные закрепились на опорных пунктах в Работино. При этом ранее Рогов сообщал, что, по последней информации, российские военные закрепились в южной и центральной части села. "Наша авиация отработала по позициям противника севернее Работино, в районе Орехова и села Малиновка", - сказал Рогов. Кроме того, по его словам, российские войска отбили несколько атак противника в самом Работино, а также взяли опорный пункт ВСУ в районе Вербового, улучшив позиции по переднему краю. Работино - село на линии фронта в Запорожской области. Киевские власти преподносят его как главное достижение контрнаступления ВСУ с июня прошлого года на запорожском направлении. Именно для его захвата Украина ввела в бой из стратегического резерва бригады с западной подготовкой. Запорожская область - регион России, расположенный в нижнем течении Днепра. Стал частью РФ по итогам референдума в сентябре 2022 года. Киев не признаёт его результаты и продолжает обстреливать территорию. В настоящее время под контролем России находится более 70% Запорожской области. Остальную часть, в том числе областной центр, город Запорожье, удерживают украинские войска. С марта 2023 года административным центром области временно стал город Мелитополь.

https://ria.ru/20240403/snayper-1937473935.html

https://ria.ru/20240324/udar-1935466239.html

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россия

запорожская область

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Кирилл Волков

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

безопасность, работино, россия, запорожская область, владимир рогов, вооруженные силы украины, вооруженные силы рф, украина