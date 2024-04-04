https://ria.ru/20240404/ataka-1937923859.html
В Курской области объявили отбой атаки беспилотников
В Курской области объявили отбой атаки беспилотников - РИА Новости, 04.04.2024
В Курской области объявили отбой атаки беспилотников
Губернатор Роман Старовойт в Telegram-канале сообщил об отмене сигнала угрозы атаки БПЛА в Курской области спустя почти полтора часа. РИА Новости, 04.04.2024
2024-04-04T22:43
2024-04-04T22:43
2024-04-04T22:47
специальная военная операция на украине
курская область
происшествия
роман старовойт
вооруженные силы украины
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ВОРОНЕЖ, 4 апр - РИА Новости. Губернатор Роман Старовойт в Telegram-канале сообщил об отмене сигнала угрозы атаки БПЛА в Курской области спустя почти полтора часа."Курская область: внимание! Отбой опасности атаки БПЛА", - сообщил Старовойт.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
курская область, происшествия, роман старовойт, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Курская область, Происшествия, Роман Старовойт, Вооруженные силы Украины
В Курской области объявили отбой атаки беспилотников
Старовойт сообщил об отмене угрозы атаки БПЛА в Курской области через 1,5 часа