https://ria.ru/20240404/ataka-1937923859.html

В Курской области объявили отбой атаки беспилотников

В Курской области объявили отбой атаки беспилотников - РИА Новости, 04.04.2024

В Курской области объявили отбой атаки беспилотников

Губернатор Роман Старовойт в Telegram-канале сообщил об отмене сигнала угрозы атаки БПЛА в Курской области спустя почти полтора часа. РИА Новости, 04.04.2024

2024-04-04T22:43

2024-04-04T22:43

2024-04-04T22:47

специальная военная операция на украине

курская область

происшествия

роман старовойт

вооруженные силы украины

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ВОРОНЕЖ, 4 апр - РИА Новости. Губернатор Роман Старовойт в Telegram-канале сообщил об отмене сигнала угрозы атаки БПЛА в Курской области спустя почти полтора часа."Курская область: внимание! Отбой опасности атаки БПЛА", - сообщил Старовойт.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

курская область

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Наталья Макарова

Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

курская область, происшествия, роман старовойт, вооруженные силы украины