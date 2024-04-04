https://ria.ru/20240404/arest-1937913029.html

Чиновников Центральной энергетической таможни отправили под домашний арест

Чиновников Центральной энергетической таможни отправили под домашний арест - РИА Новости, 04.04.2024

Чиновников Центральной энергетической таможни отправили под домашний арест

Басманный суд Москвы отказался поместить под стражу руководящих сотрудников Центральной энергетической таможни ФТС России Алексея Акимов и Сергея Петровича по... РИА Новости, 04.04.2024

2024-04-04T20:50

2024-04-04T20:50

2024-04-04T20:55

происшествия

федеральная таможенная служба (фтс россии)

москва

россия

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МОСКВА, 4 апр - РИА Новости. Басманный суд Москвы отказался поместить под стражу руководящих сотрудников Центральной энергетической таможни ФТС России Алексея Акимов и Сергея Петровича по делу о получении взятки в крупном размере и отправил их под домашний арест, сообщили РИА Новости в суде."Басманный районный суд города Москвы избрал в отношении Акимова Алексея Михайловича и Петровича Сергея Владимировича меру пресечения в виде домашнего ареста на срок 1 месяц 30 суток, до 02.06.2024 года,", - сказала собеседница агентства.Оба обвиняются в получении взятки в особо крупном размере и разглашении сведений, составляющих коммерческую, налоговую тайну. В удовлетворении ходатайства следователя об аресте суд отказал.

https://ria.ru/20240404/vzyatka-1937910871.html

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Наталья Макарова

Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

происшествия, федеральная таможенная служба (фтс россии), москва, россия