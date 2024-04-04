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Чиновников Центральной энергетической таможни отправили под домашний арест - РИА Новости, 04.04.2024
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20:50 04.04.2024 (обновлено: 20:55 04.04.2024)
https://ria.ru/20240404/arest-1937913029.html
Чиновников Центральной энергетической таможни отправили под домашний арест
Чиновников Центральной энергетической таможни отправили под домашний арест - РИА Новости, 04.04.2024
Чиновников Центральной энергетической таможни отправили под домашний арест
Басманный суд Москвы отказался поместить под стражу руководящих сотрудников Центральной энергетической таможни ФТС России Алексея Акимов и Сергея Петровича по... РИА Новости, 04.04.2024
2024-04-04T20:50
2024-04-04T20:55
происшествия
федеральная таможенная служба (фтс россии)
москва
россия
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МОСКВА, 4 апр - РИА Новости. Басманный суд Москвы отказался поместить под стражу руководящих сотрудников Центральной энергетической таможни ФТС России Алексея Акимов и Сергея Петровича по делу о получении взятки в крупном размере и отправил их под домашний арест, сообщили РИА Новости в суде."Басманный районный суд города Москвы избрал в отношении Акимова Алексея Михайловича и Петровича Сергея Владимировича меру пресечения в виде домашнего ареста на срок 1 месяц 30 суток, до 02.06.2024 года,", - сказала собеседница агентства.Оба обвиняются в получении взятки в особо крупном размере и разглашении сведений, составляющих коммерческую, налоговую тайну. В удовлетворении ходатайства следователя об аресте суд отказал.
https://ria.ru/20240404/vzyatka-1937910871.html
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происшествия, федеральная таможенная служба (фтс россии), москва, россия
Происшествия, Федеральная таможенная служба (ФТС России), Москва, Россия
Чиновников Центральной энергетической таможни отправили под домашний арест

Суд отправил под домашний арест двух чиновников ФТС по делу о взятках на таможне

© РИА Новости / Виталий Белоусов | Перейти в медиабанкНаручники на двери клети для скамьи подсудимых в зале суда
Наручники на двери клети для скамьи подсудимых в зале суда - РИА Новости, 1920, 04.04.2024
© РИА Новости / Виталий Белоусов
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Наручники на двери клети для скамьи подсудимых в зале суда. Архивное фото
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МОСКВА, 4 апр - РИА Новости. Басманный суд Москвы отказался поместить под стражу руководящих сотрудников Центральной энергетической таможни ФТС России Алексея Акимов и Сергея Петровича по делу о получении взятки в крупном размере и отправил их под домашний арест, сообщили РИА Новости в суде.
"Басманный районный суд города Москвы избрал в отношении Акимова Алексея Михайловича и Петровича Сергея Владимировича меру пресечения в виде домашнего ареста на срок 1 месяц 30 суток, до 02.06.2024 года,", - сказала собеседница агентства.
Оба обвиняются в получении взятки в особо крупном размере и разглашении сведений, составляющих коммерческую, налоговую тайну. В удовлетворении ходатайства следователя об аресте суд отказал.
Зал суда - РИА Новости, 1920, 04.04.2024
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