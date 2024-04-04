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В Подмосковье арестовали женщину, расчленившую отца
В Подмосковье арестовали женщину, расчленившую отца - РИА Новости, 04.04.2024
В Подмосковье арестовали женщину, расчленившую отца
Жительница Балашихи, убившая и расчленившая 78-летнего отца, решением суда заключена в СИЗО, сообщается в Telegram-канале подмосковного главка СК России. РИА Новости, 04.04.2024
2024-04-04T13:13
2024-04-04T13:13
2024-04-04T13:13
происшествия
балашиха
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МОСКВА, 4 апр - РИА Новости. Жительница Балашихи, убившая и расчленившая 78-летнего отца, решением суда заключена в СИЗО, сообщается в Telegram-канале подмосковного главка СК России. Инцидент произошел в минувший понедельник: по данным следствия, в ходе пьяной потасовки женщина зарезала 78-летнего отца, а затем расчленила тело. "По ходатайству следствия судом в отношении обвиняемой в убийстве избрана мера пресечения в виде заключения под стражу сроком до 1 июня", - говорится в релизе.
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происшествия, балашиха, россия, следственный комитет россии (ск рф)
Происшествия, Балашиха, Россия, Следственный комитет России (СК РФ)
В Подмосковье арестовали женщину, расчленившую отца
ГСУСК: суд арестовал жительницу Балашихи, расчленившую 78-летнего отца