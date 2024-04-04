https://ria.ru/20240404/arest-1937802126.html

В Подмосковье арестовали женщину, расчленившую отца

В Подмосковье арестовали женщину, расчленившую отца - РИА Новости, 04.04.2024

В Подмосковье арестовали женщину, расчленившую отца

Жительница Балашихи, убившая и расчленившая 78-летнего отца, решением суда заключена в СИЗО, сообщается в Telegram-канале подмосковного главка СК России. РИА Новости, 04.04.2024

2024-04-04T13:13

2024-04-04T13:13

2024-04-04T13:13

происшествия

балашиха

россия

следственный комитет россии (ск рф)

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/02/0a/1772146701_0:275:2861:1884_1920x0_80_0_0_938da5e0cdf3958ae5fafcdc0bb94254.jpg

МОСКВА, 4 апр - РИА Новости. Жительница Балашихи, убившая и расчленившая 78-летнего отца, решением суда заключена в СИЗО, сообщается в Telegram-канале подмосковного главка СК России. Инцидент произошел в минувший понедельник: по данным следствия, в ходе пьяной потасовки женщина зарезала 78-летнего отца, а затем расчленила тело. "По ходатайству следствия судом в отношении обвиняемой в убийстве избрана мера пресечения в виде заключения под стражу сроком до 1 июня", - говорится в релизе.

https://ria.ru/20231013/moskva-1902618658.html

балашиха

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

происшествия, балашиха, россия, следственный комитет россии (ск рф)