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В Подмосковье арестовали женщину, расчленившую отца - РИА Новости, 04.04.2024
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13:13 04.04.2024
https://ria.ru/20240404/arest-1937802126.html
В Подмосковье арестовали женщину, расчленившую отца
В Подмосковье арестовали женщину, расчленившую отца - РИА Новости, 04.04.2024
В Подмосковье арестовали женщину, расчленившую отца
Жительница Балашихи, убившая и расчленившая 78-летнего отца, решением суда заключена в СИЗО, сообщается в Telegram-канале подмосковного главка СК России. РИА Новости, 04.04.2024
2024-04-04T13:13
2024-04-04T13:13
происшествия
балашиха
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МОСКВА, 4 апр - РИА Новости. Жительница Балашихи, убившая и расчленившая 78-летнего отца, решением суда заключена в СИЗО, сообщается в Telegram-канале подмосковного главка СК России. Инцидент произошел в минувший понедельник: по данным следствия, в ходе пьяной потасовки женщина зарезала 78-летнего отца, а затем расчленила тело. "По ходатайству следствия судом в отношении обвиняемой в убийстве избрана мера пресечения в виде заключения под стражу сроком до 1 июня", - говорится в релизе.
https://ria.ru/20231013/moskva-1902618658.html
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происшествия, балашиха, россия, следственный комитет россии (ск рф)
Происшествия, Балашиха, Россия, Следственный комитет России (СК РФ)
В Подмосковье арестовали женщину, расчленившую отца

ГСУСК: суд арестовал жительницу Балашихи, расчленившую 78-летнего отца

© РИА Новости / Антон Денисов | Перейти в медиабанкСтатуя богини правосудия Фемиды
Статуя богини правосудия Фемиды - РИА Новости, 1920, 04.04.2024
© РИА Новости / Антон Денисов
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Статуя богини правосудия Фемиды. Архивное фото
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МОСКВА, 4 апр - РИА Новости. Жительница Балашихи, убившая и расчленившая 78-летнего отца, решением суда заключена в СИЗО, сообщается в Telegram-канале подмосковного главка СК России.
Инцидент произошел в минувший понедельник: по данным следствия, в ходе пьяной потасовки женщина зарезала 78-летнего отца, а затем расчленила тело.
«
"По ходатайству следствия судом в отношении обвиняемой в убийстве избрана мера пресечения в виде заключения под стражу сроком до 1 июня", - говорится в релизе.
Мужчина, обвиняемый в расчленении женщины на северо-западе Москвы. 13 октября 2023 - РИА Новости, 1920, 13.10.2023
В Москве заключили под стражу обвиняемого в расчленении женщины
13 октября 2023, 17:36
 
ПроисшествияБалашихаРоссияСледственный комитет России (СК РФ)
 
 
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