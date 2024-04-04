https://ria.ru/20240404/apple-1937733570.html

Apple устранила сбой в работе большинства сервисов

Apple устранила сбой в работе большинства сервисов - РИА Новости, 04.04.2024

Apple устранила сбой в работе большинства сервисов

Apple оперативно устранила сбой в работе большинства сервисов, свидетельствует сайт корпорации. РИА Новости, 04.04.2024

2024-04-04T03:07

2024-04-04T03:07

2024-04-04T03:17

apple

москва

вашингтон (штат)

в мире

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МОСКВА/ВАШИНГТОН, 4 апр - РИА Новости. Apple оперативно устранила сбой в работе большинства сервисов, свидетельствует сайт корпорации.Ранее в четверг пользователи по всему миру жаловались на сбои в ряде сервисов компании Apple, следовало из данных на сайте Downdetector. Среди "упавших" сервисов были App Store, Apple TV, Apple Music и другие. Неполадки в работе сервисов подтверждали и корреспонденты РИА Новости в Москве и Вашингтоне.По состоянию на 3.06 мск раздел на сайте Apple "состояние системы" показывает, что сервисы, ранее испытывавшие сбои, вновь заработали, небольшие проблемы остаются с работой трех приложений.Журналисты агентства в российской и американской столицах также сообщают, что сервисы снова доступны.Официальной информации о том, что послужило причиной сбоя, пока не поступало.

https://ria.ru/20240404/whatsapp-1937731153.html

https://ria.ru/20240325/rassledovanie-1935659142.html

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apple, москва, вашингтон (штат), в мире