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Apple устранила сбой в работе большинства сервисов - РИА Новости, 04.04.2024
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03:07 04.04.2024 (обновлено: 03:17 04.04.2024)
https://ria.ru/20240404/apple-1937733570.html
Apple устранила сбой в работе большинства сервисов
Apple устранила сбой в работе большинства сервисов - РИА Новости, 04.04.2024
Apple устранила сбой в работе большинства сервисов
Apple оперативно устранила сбой в работе большинства сервисов, свидетельствует сайт корпорации. РИА Новости, 04.04.2024
2024-04-04T03:07
2024-04-04T03:17
apple
москва
вашингтон (штат)
в мире
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МОСКВА/ВАШИНГТОН, 4 апр - РИА Новости. Apple оперативно устранила сбой в работе большинства сервисов, свидетельствует сайт корпорации.Ранее в четверг пользователи по всему миру жаловались на сбои в ряде сервисов компании Apple, следовало из данных на сайте Downdetector. Среди "упавших" сервисов были App Store, Apple TV, Apple Music и другие. Неполадки в работе сервисов подтверждали и корреспонденты РИА Новости в Москве и Вашингтоне.По состоянию на 3.06 мск раздел на сайте Apple "состояние системы" показывает, что сервисы, ранее испытывавшие сбои, вновь заработали, небольшие проблемы остаются с работой трех приложений.Журналисты агентства в российской и американской столицах также сообщают, что сервисы снова доступны.Официальной информации о том, что послужило причиной сбоя, пока не поступало.
https://ria.ru/20240404/whatsapp-1937731153.html
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apple, москва, вашингтон (штат), в мире
Apple, Москва, Вашингтон (штат), В мире
Apple устранила сбой в работе большинства сервисов

Apple оперативно устранила сбой в работе большинства сервисов

© AP Photo / Ng Han Guan, FileЛоготип компании Apple
Логотип компании Apple - РИА Новости, 1920, 04.04.2024
© AP Photo / Ng Han Guan, File
Логотип компании Apple. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА/ВАШИНГТОН, 4 апр - РИА Новости. Apple оперативно устранила сбой в работе большинства сервисов, свидетельствует сайт корпорации.
Ранее в четверг пользователи по всему миру жаловались на сбои в ряде сервисов компании Apple, следовало из данных на сайте Downdetector. Среди "упавших" сервисов были App Store, Apple TV, Apple Music и другие. Неполадки в работе сервисов подтверждали и корреспонденты РИА Новости в Москве и Вашингтоне.
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Мессенджер WhatsApp возобновил работу после сбоев
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По состоянию на 3.06 мск раздел на сайте Apple "состояние системы" показывает, что сервисы, ранее испытывавшие сбои, вновь заработали, небольшие проблемы остаются с работой трех приложений.
Журналисты агентства в российской и американской столицах также сообщают, что сервисы снова доступны.
Официальной информации о том, что послужило причиной сбоя, пока не поступало.
Баннер с символикой Евросоюза на здании Европейской Комиссии в Брюсселе. - РИА Новости, 1920, 25.03.2024
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25 марта, 14:25
 
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