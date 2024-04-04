https://ria.ru/20240404/apple-1937731649.html

В работе большинства сервисов Apple произошел масштабный сбой

В работе большинства сервисов Apple произошел масштабный сбой - РИА Новости, 04.04.2024

В работе большинства сервисов Apple произошел масштабный сбой

Пользователи по всему миру сообщают о масштабных сбоях в работе сервисов компании Apple, следует из данных на сайте Downdetector, который отслеживает сбои и... РИА Новости, 04.04.2024

2024-04-04T02:20

2024-04-04T02:20

2024-04-04T02:27

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МОСКВА/ВАШИНГТОН, 4 апр - РИА Новости. Пользователи по всему миру сообщают о масштабных сбоях в работе сервисов компании Apple, следует из данных на сайте Downdetector, который отслеживает сбои и отключения на популярных интернет-ресурсах, корреспонденты РИА Новости в Москве и Вашингтоне также испытывают трудности с доступом к ним.Как отмечается на портале, сообщения о сбоях начали поступать после 1.00 мск. Сбою подверглись App Store, Apple TV, Apple Music и другие. Чем вызваны неполадки, пока официально не сообщалось.При этом корреспонденты РИА Новости в Москве и Вашингтоне подтверждают, что сервисы Apple перестали работать.Ранее в среду пользователи сообщали о масштабных сбоях в работе сервисов компании Meta* (запрещена в РФ как экстремистская организация), в том числе соцсетей Instagram* и Facebook* и мессенджера WhatsApp, отмечалось на сайте Downdetector. Позднее сервисы заработали.*Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская

https://ria.ru/20240322/vkontakte-1935084776.html

https://ria.ru/20240331/telegram-1936994342.html

москва

вашингтон (штат)

россия

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apple, москва, в мире, вашингтон (штат), россия, whatsapp inc.