https://ria.ru/20240404/apple-1937731649.html
В работе большинства сервисов Apple произошел масштабный сбой
В работе большинства сервисов Apple произошел масштабный сбой - РИА Новости, 04.04.2024
В работе большинства сервисов Apple произошел масштабный сбой
Пользователи по всему миру сообщают о масштабных сбоях в работе сервисов компании Apple, следует из данных на сайте Downdetector, который отслеживает сбои и... РИА Новости, 04.04.2024
2024-04-04T02:20
2024-04-04T02:20
2024-04-04T02:27
apple
москва
в мире
вашингтон (штат)
россия
whatsapp inc.
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/03/0a/1777423711_0:75:3001:1763_1920x0_80_0_0_6027813bdef64395e1f76fd0ccaea6fc.jpg
МОСКВА/ВАШИНГТОН, 4 апр - РИА Новости. Пользователи по всему миру сообщают о масштабных сбоях в работе сервисов компании Apple, следует из данных на сайте Downdetector, который отслеживает сбои и отключения на популярных интернет-ресурсах, корреспонденты РИА Новости в Москве и Вашингтоне также испытывают трудности с доступом к ним.Как отмечается на портале, сообщения о сбоях начали поступать после 1.00 мск. Сбою подверглись App Store, Apple TV, Apple Music и другие. Чем вызваны неполадки, пока официально не сообщалось.При этом корреспонденты РИА Новости в Москве и Вашингтоне подтверждают, что сервисы Apple перестали работать.Ранее в среду пользователи сообщали о масштабных сбоях в работе сервисов компании Meta* (запрещена в РФ как экстремистская организация), в том числе соцсетей Instagram* и Facebook* и мессенджера WhatsApp, отмечалось на сайте Downdetector. Позднее сервисы заработали.*Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская
https://ria.ru/20240322/vkontakte-1935084776.html
https://ria.ru/20240331/telegram-1936994342.html
москва
вашингтон (штат)
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/03/0a/1777423711_0:0:2667:2000_1920x0_80_0_0_f43f29eae8240ccdc24d49d55a86c7c4.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
apple, москва, в мире, вашингтон (штат), россия, whatsapp inc.
Apple, Москва, В мире, Вашингтон (штат), Россия, WhatsApp Inc.
В работе большинства сервисов Apple произошел масштабный сбой
Downdetector: по всему миру сообщают о масштабных сбоях в работе сервисов Apple