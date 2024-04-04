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В работе большинства сервисов Apple произошел масштабный сбой - РИА Новости, 04.04.2024
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02:20 04.04.2024 (обновлено: 02:27 04.04.2024)
https://ria.ru/20240404/apple-1937731649.html
В работе большинства сервисов Apple произошел масштабный сбой
В работе большинства сервисов Apple произошел масштабный сбой - РИА Новости, 04.04.2024
В работе большинства сервисов Apple произошел масштабный сбой
Пользователи по всему миру сообщают о масштабных сбоях в работе сервисов компании Apple, следует из данных на сайте Downdetector, который отслеживает сбои и... РИА Новости, 04.04.2024
2024-04-04T02:20
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apple
москва
в мире
вашингтон (штат)
россия
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МОСКВА/ВАШИНГТОН, 4 апр - РИА Новости. Пользователи по всему миру сообщают о масштабных сбоях в работе сервисов компании Apple, следует из данных на сайте Downdetector, который отслеживает сбои и отключения на популярных интернет-ресурсах, корреспонденты РИА Новости в Москве и Вашингтоне также испытывают трудности с доступом к ним.Как отмечается на портале, сообщения о сбоях начали поступать после 1.00 мск. Сбою подверглись App Store, Apple TV, Apple Music и другие. Чем вызваны неполадки, пока официально не сообщалось.При этом корреспонденты РИА Новости в Москве и Вашингтоне подтверждают, что сервисы Apple перестали работать.Ранее в среду пользователи сообщали о масштабных сбоях в работе сервисов компании Meta* (запрещена в РФ как экстремистская организация), в том числе соцсетей Instagram* и Facebook* и мессенджера WhatsApp, отмечалось на сайте Downdetector. Позднее сервисы заработали.*Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская
https://ria.ru/20240322/vkontakte-1935084776.html
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apple, москва, в мире, вашингтон (штат), россия, whatsapp inc.
Apple, Москва, В мире, Вашингтон (штат), Россия, WhatsApp Inc.
В работе большинства сервисов Apple произошел масштабный сбой

Downdetector: по всему миру сообщают о масштабных сбоях в работе сервисов Apple

© Depositphotos.com / lucidwatersApp Store и Google Play
App Store и Google Play - РИА Новости, 1920, 04.04.2024
© Depositphotos.com / lucidwaters
App Store и Google Play . Архивное фото
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МОСКВА/ВАШИНГТОН, 4 апр - РИА Новости. Пользователи по всему миру сообщают о масштабных сбоях в работе сервисов компании Apple, следует из данных на сайте Downdetector, который отслеживает сбои и отключения на популярных интернет-ресурсах, корреспонденты РИА Новости в Москве и Вашингтоне также испытывают трудности с доступом к ним.
Как отмечается на портале, сообщения о сбоях начали поступать после 1.00 мск. Сбою подверглись App Store, Apple TV, Apple Music и другие. Чем вызваны неполадки, пока официально не сообщалось.
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При этом корреспонденты РИА Новости в Москве и Вашингтоне подтверждают, что сервисы Apple перестали работать.
Ранее в среду пользователи сообщали о масштабных сбоях в работе сервисов компании Meta* (запрещена в РФ как экстремистская организация), в том числе соцсетей Instagram* и Facebook* и мессенджера WhatsApp, отмечалось на сайте Downdetector. Позднее сервисы заработали.

*Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская
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AppleМоскваВ миреВашингтон (штат)РоссияWhatsApp Inc.
 
 
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