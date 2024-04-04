https://ria.ru/20240404/antonov-1937726029.html
Антонов ответил на слова Блинкена о поведении России
Антонов ответил на слова Блинкена о поведении России - РИА Новости, 04.04.2024
Антонов ответил на слова Блинкена о поведении России
Москва не приемлет попыток диктата, вмешательства во внутренние дела России и стремления США навязать свои ценности и модель государственного развития, заявил... РИА Новости, 04.04.2024
2024-04-04T00:39
2024-04-04T00:39
2024-04-04T01:00
россия
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нато
москва
сша
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ВАШИНГТОН, 4 апр - РИА Новости. Москва не приемлет попыток диктата, вмешательства во внутренние дела России и стремления США навязать свои ценности и модель государственного развития, заявил посол в Вашингтоне Анатолий Антонов.Дипломат прокомментировал заявление госсекретаря США Энтони Блинкена о том, что Москве следовало бы изменить свое поведение ради шансов на улучшение отношений с Вашингтоном, ответив: "Не американцам давать нам советы"."От нас все время чего-то требуют, не желая понять, что Россия не отступится от защиты своих жизненно важных интересов и суверенной внешней политики. Пора бы правительству Соединенных Штатов перестать лгать себе и другим", — заявил Антонов.Посол напомнил, о расширении НАТО и бессчетном количестве санкций, массовом выдворении дипломатов и захватах объектов дипсобственности, а также о ставке Запада на развал России."Все, что сейчас происходит, — исключительный выбор Запада, который растоптал азы дипломатии, принцип неделимости безопасности и долгие годы злоупотреблял доверием Российской Федерации. Чтобы его восстановить, нашим бывшим партнерам следует отринуть иллюзии о возможности нанесения нам стратегического поражения и научиться уважать коренные интересы других государств", — заключил дипломат.В последнее время на Западе все чаще озвучиваются идеи о прямом вооруженном конфликте НАТО с Россией. В Кремле отмечали, что Россия не представляет угрозы, никому не угрожает, но не оставит без внимания действия, потенциально опасные для ее интересов. Кроме того, в последние годы Россия отмечает беспрецедентную активность НАТО у западных границ. Альянс наращивает силы, называя это "сдерживанием российской агрессии". Москва не раз выражала обеспокоенность происходящим. В МИД заявляли об открытости к диалогу с НАТО, но на равноправной основе, при этом Запад должен отказаться от курса на милитаризацию континента.
https://ria.ru/20240329/bayden-1936509108.html
https://ria.ru/20240402/patrushev-1937221099.html
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россия, анатолий антонов, нато, москва, сша, энтони блинкен
Россия, Анатолий Антонов, НАТО, Москва, США, Энтони Блинкен
Антонов ответил на слова Блинкена о поведении России
Антонов на слова Блинкена о поведении России: "Не американцам давать нам советы"
ВАШИНГТОН, 4 апр - РИА Новости. Москва не приемлет попыток диктата, вмешательства во внутренние дела России и стремления США навязать свои ценности и модель государственного развития, заявил посол в Вашингтоне Анатолий Антонов.
Дипломат прокомментировал заявление госсекретаря США Энтони Блинкена
о том, что Москве следовало бы изменить свое поведение ради шансов на улучшение отношений с Вашингтоном
, ответив: "Не американцам давать нам советы".
«
"От нас все время чего-то требуют, не желая понять, что Россия не отступится от защиты своих жизненно важных интересов и суверенной внешней политики. Пора бы правительству Соединенных Штатов перестать лгать себе и другим", — заявил Антонов.
Посол напомнил, о расширении НАТО
и бессчетном количестве санкций, массовом выдворении дипломатов и захватах объектов дипсобственности, а также о ставке Запада на развал России.
"Все, что сейчас происходит, — исключительный выбор Запада, который растоптал азы дипломатии, принцип неделимости безопасности и долгие годы злоупотреблял доверием Российской Федерации. Чтобы его восстановить, нашим бывшим партнерам следует отринуть иллюзии о возможности нанесения нам стратегического поражения и научиться уважать коренные интересы других государств", — заключил дипломат.
В последнее время на Западе все чаще озвучиваются идеи о прямом вооруженном конфликте НАТО с Россией. В Кремле отмечали, что Россия не представляет угрозы, никому не угрожает, но не оставит без внимания действия, потенциально опасные для ее интересов.
Кроме того, в последние годы Россия отмечает беспрецедентную активность НАТО у западных границ. Альянс наращивает силы, называя это "сдерживанием российской агрессии". Москва не раз выражала обеспокоенность происходящим. В МИД заявляли об открытости к диалогу с НАТО, но на равноправной основе, при этом Запад должен отказаться от курса на милитаризацию континента.