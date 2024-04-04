https://ria.ru/20240404/antonov-1937726029.html

Антонов ответил на слова Блинкена о поведении России

Антонов ответил на слова Блинкена о поведении России - РИА Новости, 04.04.2024

Антонов ответил на слова Блинкена о поведении России

Москва не приемлет попыток диктата, вмешательства во внутренние дела России и стремления США навязать свои ценности и модель государственного развития, заявил... РИА Новости, 04.04.2024

2024-04-04T00:39

2024-04-04T00:39

2024-04-04T01:00

россия

анатолий антонов

нато

москва

сша

энтони блинкен

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/03/10/1933430181_0:592:2048:1744_1920x0_80_0_0_aad0b8c34ba33bc7c9d3ca73b02cfb1a.jpg

ВАШИНГТОН, 4 апр - РИА Новости. Москва не приемлет попыток диктата, вмешательства во внутренние дела России и стремления США навязать свои ценности и модель государственного развития, заявил посол в Вашингтоне Анатолий Антонов.Дипломат прокомментировал заявление госсекретаря США Энтони Блинкена о том, что Москве следовало бы изменить свое поведение ради шансов на улучшение отношений с Вашингтоном, ответив: "Не американцам давать нам советы"."От нас все время чего-то требуют, не желая понять, что Россия не отступится от защиты своих жизненно важных интересов и суверенной внешней политики. Пора бы правительству Соединенных Штатов перестать лгать себе и другим", — заявил Антонов.Посол напомнил, о расширении НАТО и бессчетном количестве санкций, массовом выдворении дипломатов и захватах объектов дипсобственности, а также о ставке Запада на развал России."Все, что сейчас происходит, — исключительный выбор Запада, который растоптал азы дипломатии, принцип неделимости безопасности и долгие годы злоупотреблял доверием Российской Федерации. Чтобы его восстановить, нашим бывшим партнерам следует отринуть иллюзии о возможности нанесения нам стратегического поражения и научиться уважать коренные интересы других государств", — заключил дипломат.В последнее время на Западе все чаще озвучиваются идеи о прямом вооруженном конфликте НАТО с Россией. В Кремле отмечали, что Россия не представляет угрозы, никому не угрожает, но не оставит без внимания действия, потенциально опасные для ее интересов. Кроме того, в последние годы Россия отмечает беспрецедентную активность НАТО у западных границ. Альянс наращивает силы, называя это "сдерживанием российской агрессии". Москва не раз выражала обеспокоенность происходящим. В МИД заявляли об открытости к диалогу с НАТО, но на равноправной основе, при этом Запад должен отказаться от курса на милитаризацию континента.

https://ria.ru/20240329/bayden-1936509108.html

https://ria.ru/20240402/patrushev-1937221099.html

россия

москва

сша

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

россия, анатолий антонов, нато, москва, сша, энтони блинкен