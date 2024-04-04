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Антонов ответил на слова Блинкена о поведении России - РИА Новости, 04.04.2024
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00:39 04.04.2024 (обновлено: 01:00 04.04.2024)
https://ria.ru/20240404/antonov-1937726029.html
Антонов ответил на слова Блинкена о поведении России
Антонов ответил на слова Блинкена о поведении России - РИА Новости, 04.04.2024
Антонов ответил на слова Блинкена о поведении России
Москва не приемлет попыток диктата, вмешательства во внутренние дела России и стремления США навязать свои ценности и модель государственного развития, заявил... РИА Новости, 04.04.2024
2024-04-04T00:39
2024-04-04T01:00
россия
анатолий антонов
нато
москва
сша
энтони блинкен
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ВАШИНГТОН, 4 апр - РИА Новости. Москва не приемлет попыток диктата, вмешательства во внутренние дела России и стремления США навязать свои ценности и модель государственного развития, заявил посол в Вашингтоне Анатолий Антонов.Дипломат прокомментировал заявление госсекретаря США Энтони Блинкена о том, что Москве следовало бы изменить свое поведение ради шансов на улучшение отношений с Вашингтоном, ответив: "Не американцам давать нам советы".&quot;От нас все время чего-то требуют, не желая понять, что Россия не отступится от защиты своих жизненно важных интересов и суверенной внешней политики. Пора бы правительству Соединенных Штатов перестать лгать себе и другим&quot;, — заявил Антонов.Посол напомнил, о расширении НАТО и бессчетном количестве санкций, массовом выдворении дипломатов и захватах объектов дипсобственности, а также о ставке Запада на развал России."Все, что сейчас происходит, — исключительный выбор Запада, который растоптал азы дипломатии, принцип неделимости безопасности и долгие годы злоупотреблял доверием Российской Федерации. Чтобы его восстановить, нашим бывшим партнерам следует отринуть иллюзии о возможности нанесения нам стратегического поражения и научиться уважать коренные интересы других государств", — заключил дипломат.В последнее время на Западе все чаще озвучиваются идеи о прямом вооруженном конфликте НАТО с Россией. В Кремле отмечали, что Россия не представляет угрозы, никому не угрожает, но не оставит без внимания действия, потенциально опасные для ее интересов. Кроме того, в последние годы Россия отмечает беспрецедентную активность НАТО у западных границ. Альянс наращивает силы, называя это "сдерживанием российской агрессии". Москва не раз выражала обеспокоенность происходящим. В МИД заявляли об открытости к диалогу с НАТО, но на равноправной основе, при этом Запад должен отказаться от курса на милитаризацию континента.
https://ria.ru/20240329/bayden-1936509108.html
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россия, анатолий антонов, нато, москва, сша, энтони блинкен
Россия, Анатолий Антонов, НАТО, Москва, США, Энтони Блинкен
Антонов ответил на слова Блинкена о поведении России

Антонов на слова Блинкена о поведении России: "Не американцам давать нам советы"

© Фото : пресс-служба Посольства России в СШАПосол РФ в Вашингтоне Анатолий Антонов
Посол РФ в Вашингтоне Анатолий Антонов - РИА Новости, 1920, 04.04.2024
© Фото : пресс-служба Посольства России в США
Посол РФ в Вашингтоне Анатолий Антонов. Архивное фото
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ВАШИНГТОН, 4 апр - РИА Новости. Москва не приемлет попыток диктата, вмешательства во внутренние дела России и стремления США навязать свои ценности и модель государственного развития, заявил посол в Вашингтоне Анатолий Антонов.
Дипломат прокомментировал заявление госсекретаря США Энтони Блинкена о том, что Москве следовало бы изменить свое поведение ради шансов на улучшение отношений с Вашингтоном, ответив: "Не американцам давать нам советы".
«

"От нас все время чего-то требуют, не желая понять, что Россия не отступится от защиты своих жизненно важных интересов и суверенной внешней политики. Пора бы правительству Соединенных Штатов перестать лгать себе и другим", — заявил Антонов.

Посол напомнил, о расширении НАТО и бессчетном количестве санкций, массовом выдворении дипломатов и захватах объектов дипсобственности, а также о ставке Запада на развал России.
Посол России в США Анатолий Антонов - РИА Новости, 1920, 29.03.2024
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"Все, что сейчас происходит, — исключительный выбор Запада, который растоптал азы дипломатии, принцип неделимости безопасности и долгие годы злоупотреблял доверием Российской Федерации. Чтобы его восстановить, нашим бывшим партнерам следует отринуть иллюзии о возможности нанесения нам стратегического поражения и научиться уважать коренные интересы других государств", — заключил дипломат.
В последнее время на Западе все чаще озвучиваются идеи о прямом вооруженном конфликте НАТО с Россией. В Кремле отмечали, что Россия не представляет угрозы, никому не угрожает, но не оставит без внимания действия, потенциально опасные для ее интересов.
Кроме того, в последние годы Россия отмечает беспрецедентную активность НАТО у западных границ. Альянс наращивает силы, называя это "сдерживанием российской агрессии". Москва не раз выражала обеспокоенность происходящим. В МИД заявляли об открытости к диалогу с НАТО, но на равноправной основе, при этом Запад должен отказаться от курса на милитаризацию континента.
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РоссияАнатолий АнтоновНАТОМоскваСШАЭнтони Блинкен
 
 
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