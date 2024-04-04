https://ria.ru/20240404/alisa-1937810101.html

"Алиса" изменила ответ о героине "Маши и медведя"

"Алиса" изменила ответ о героине "Маши и медведя" - РИА Новости, 04.04.2024

"Алиса" изменила ответ о героине "Маши и медведя"

Умная колонка "Алиса" изменила свой ответ на вопрос о происхождении героини российского мультфильма "Маша и медведь". РИА Новости, 04.04.2024

2024-04-04T13:45

2024-04-04T13:45

2024-04-04T14:47

алиса

маша и медведи

россия

технологии

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МОСКВА, 4 апр — РИА Новости. Умная колонка "Алиса" изменила свой ответ на вопрос о происхождении героини российского мультфильма "Маша и медведь"."(Родители Маши - ред.) уехали на поезде в город с остальными детьми. То есть можно говорить об аналогии с фильмом "Один дома". Но жизнерадостная героиня не унывает и не печалится по этому поводу. Ей есть чем заняться — доставать медведя и влипать в разные истории", — рассказала "Алиса".Накануне уполномоченный по правам ребенка в Санкт-Петербурге Анна Митянина привела в пример ответ колонки на вопрос, почему Маша живет без родителей, как свидетельство бесконтрольного влияния информационных технологий на детей.Митянина показала депутатам городского парламента видео, на котором умная колонка рассказывает теорию, что героина мультфильма — призрак убитого ребенка, поэтому она не растет, а видеть ее могут только животные. Родители не смогли выдержать потери ребенка и уехали, оставив дом пустым. Маша мучает медведя, потому что он и лишил ее жизни."Некорректный ответ "Алисы" является единичным случаем", — заявили РИА Новости в пресс-службе "Яндекса".В среду вечером колонка на вопрос не отвечала.

https://ria.ru/20230909/eda-1895144901.html

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Исправленный ответ "Алисы" про героиню мультфильма "Маша и медведь" "Алиса" исправила свой скандальный ответ про героиню "Маши и медведя", которая живет одна в лесу. Ранее основной гипотезой одиночества Маши было мрачное предположение (https://t.me/rian_ru/239503) о том, что она всего лишь призрак убитой девочки, такая история не устроила общественников. Теперь "Алиса" рассказывает версию со стороннего сайта о том, что родители забыли свою "шилопопую дочурку" и уехали в город, как это было в "Один дома". 2024-04-04T13:45 true PT0M37S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

алиса, маша и медведи, россия, технологии