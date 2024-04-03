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В Москве закрыли зоопарк из-за погодных условий - РИА Новости, 03.04.2024
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15:05 03.04.2024 (обновлено: 15:14 03.04.2024)
https://ria.ru/20240403/zoopark-1937601972.html
В Москве закрыли зоопарк из-за погодных условий
В Москве закрыли зоопарк из-за погодных условий - РИА Новости, 03.04.2024
В Москве закрыли зоопарк из-за погодных условий
Московский зоопарк закрылся из-за сильного ветра в среду, сообщается в Telegram-канале столичного зоосада. РИА Новости, 03.04.2024
2024-04-03T15:05
2024-04-03T15:14
москва
московский зоопарк
общество
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МОСКВА, 3 апр - РИА Новости. Московский зоопарк закрылся из-за сильного ветра в среду, сообщается в Telegram-канале столичного зоосада."В связи с поступившим штормовым предупреждением - ожидается сильный ветер с порывами 16-21 метров в секунду - наш зоопарк временно закрывается для посетителей", - говорится в сообщении.Отмечается, что дальнейшее решение о работе учреждения будет приниматься исходя из погодных условий.
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москва, московский зоопарк, общество
Москва, Московский зоопарк, Общество
В Москве закрыли зоопарк из-за погодных условий

Зоопарк Москвы сообщил, что закрыт из-за погодных условий

© РИА Новости / Екатерина Чеснокова | Перейти в медиабанкГлавный вход Московского зоопарка
Главный вход Московского зоопарка - РИА Новости, 1920, 03.04.2024
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
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Главный вход Московского зоопарка. Архивное фото
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МОСКВА, 3 апр - РИА Новости. Московский зоопарк закрылся из-за сильного ветра в среду, сообщается в Telegram-канале столичного зоосада.
«
"В связи с поступившим штормовым предупреждением - ожидается сильный ветер с порывами 16-21 метров в секунду - наш зоопарк временно закрывается для посетителей", - говорится в сообщении.
Отмечается, что дальнейшее решение о работе учреждения будет приниматься исходя из погодных условий.
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