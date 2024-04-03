https://ria.ru/20240403/zoopark-1937601972.html

В Москве закрыли зоопарк из-за погодных условий

В Москве закрыли зоопарк из-за погодных условий - РИА Новости, 03.04.2024

В Москве закрыли зоопарк из-за погодных условий

Московский зоопарк закрылся из-за сильного ветра в среду, сообщается в Telegram-канале столичного зоосада. РИА Новости, 03.04.2024

2024-04-03T15:05

2024-04-03T15:05

2024-04-03T15:14

москва

московский зоопарк

общество

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МОСКВА, 3 апр - РИА Новости. Московский зоопарк закрылся из-за сильного ветра в среду, сообщается в Telegram-канале столичного зоосада."В связи с поступившим штормовым предупреждением - ожидается сильный ветер с порывами 16-21 метров в секунду - наш зоопарк временно закрывается для посетителей", - говорится в сообщении.Отмечается, что дальнейшее решение о работе учреждения будет приниматься исходя из погодных условий.

https://ria.ru/20240403/veter-1937582744.html

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