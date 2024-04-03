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Депутат Госдумы рассказал, как его пытались атаковать в последние дни - РИА Новости, 03.04.2024
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14:59 03.04.2024 (обновлено: 15:03 03.04.2024)
https://ria.ru/20240403/zhuravlev-1937599348.html
Депутат Госдумы рассказал, как его пытались атаковать в последние дни
Депутат Госдумы рассказал, как его пытались атаковать в последние дни - РИА Новости, 03.04.2024
Депутат Госдумы рассказал, как его пытались атаковать в последние дни
Депутат Госдумы Алексей Журавлев (партия "Родина") рассказал РИА Новости, что ему пытались доставить посылку неизвестные люди с украинским акцентом, по его... РИА Новости, 03.04.2024
2024-04-03T14:59
2024-04-03T15:03
технологии
алексей журавлев
госдума рф
безопасность
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МОСКВА, 3 апр - РИА Новости. Депутат Госдумы Алексей Журавлев (партия "Родина") рассказал РИА Новости, что ему пытались доставить посылку неизвестные люди с украинским акцентом, по его словам, они также пытались взломать его аккаунт в Telegram и звонили помощникам с разных номеров. "Последние несколько дней враг активизировался на киберфронте. Пытались взломать мой Telegram, звонили помощнику с разных номеров. Помощнице и вовсе представились сотрудниками почтовой службы, которые, якобы должны доставить мне посылку. Можно догадаться, что там могло быть, учитывая склонность украинских спецслужб к разного рода взрывчатым веществам для осуществления своих терактов и диверсий", - сказал Журавлев. По словам депутата, его помощник четко уловил украинский акцент, а мошенники отключились после вопроса о принадлежности Крыма. "Такая массированная атака точно неслучайна и означает лишь одно - мы все правильно делаем, раз костью в горле оказались для противника, раз стремится навредить и угрожает", - сделал вывод Журавлев.
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технологии, алексей журавлев , госдума рф, безопасность
Технологии, Алексей Журавлев , Госдума РФ, Безопасность
Депутат Госдумы рассказал, как его пытались атаковать в последние дни

Журавлев рассказал, как ему пытались доставить посылку люди с украинским говором

© РИА Новости / Алексей Никольский | Перейти в медиабанкАлексей Журавлев
Алексей Журавлев - РИА Новости, 1920, 03.04.2024
© РИА Новости / Алексей Никольский
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Алексей Журавлев. Архивное фото
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МОСКВА, 3 апр - РИА Новости. Депутат Госдумы Алексей Журавлев (партия "Родина") рассказал РИА Новости, что ему пытались доставить посылку неизвестные люди с украинским акцентом, по его словам, они также пытались взломать его аккаунт в Telegram и звонили помощникам с разных номеров.
"Последние несколько дней враг активизировался на киберфронте. Пытались взломать мой Telegram, звонили помощнику с разных номеров. Помощнице и вовсе представились сотрудниками почтовой службы, которые, якобы должны доставить мне посылку. Можно догадаться, что там могло быть, учитывая склонность украинских спецслужб к разного рода взрывчатым веществам для осуществления своих терактов и диверсий", - сказал Журавлев. По словам депутата, его помощник четко уловил украинский акцент, а мошенники отключились после вопроса о принадлежности Крыма.
"Такая массированная атака точно неслучайна и означает лишь одно - мы все правильно делаем, раз костью в горле оказались для противника, раз стремится навредить и угрожает", - сделал вывод Журавлев.
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ТехнологииАлексей ЖуравлевГосдума РФБезопасность
 
 
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