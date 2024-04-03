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Депутат Госдумы рассказал, как его пытались атаковать в последние дни

Депутат Госдумы рассказал, как его пытались атаковать в последние дни - РИА Новости, 03.04.2024

Депутат Госдумы рассказал, как его пытались атаковать в последние дни

Депутат Госдумы Алексей Журавлев (партия "Родина") рассказал РИА Новости, что ему пытались доставить посылку неизвестные люди с украинским акцентом, по его... РИА Новости, 03.04.2024

2024-04-03T14:59

2024-04-03T14:59

2024-04-03T15:03

технологии

алексей журавлев

госдума рф

безопасность

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МОСКВА, 3 апр - РИА Новости. Депутат Госдумы Алексей Журавлев (партия "Родина") рассказал РИА Новости, что ему пытались доставить посылку неизвестные люди с украинским акцентом, по его словам, они также пытались взломать его аккаунт в Telegram и звонили помощникам с разных номеров. "Последние несколько дней враг активизировался на киберфронте. Пытались взломать мой Telegram, звонили помощнику с разных номеров. Помощнице и вовсе представились сотрудниками почтовой службы, которые, якобы должны доставить мне посылку. Можно догадаться, что там могло быть, учитывая склонность украинских спецслужб к разного рода взрывчатым веществам для осуществления своих терактов и диверсий", - сказал Журавлев. По словам депутата, его помощник четко уловил украинский акцент, а мошенники отключились после вопроса о принадлежности Крыма. "Такая массированная атака точно неслучайна и означает лишь одно - мы все правильно делаем, раз костью в горле оказались для противника, раз стремится навредить и угрожает", - сделал вывод Журавлев.

https://ria.ru/20240401/simonyan-1937210172.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

технологии, алексей журавлев , госдума рф, безопасность